Âçºå¡¦ÃæÇ·Åç¤Î³¹¤ËÊª¸ì¡ÉÂÎ¸³¡É¤òÇÛ¿®――15¤ÎÊª¸ì¤ÈARÁÞ³¨ºîÉÊ¤¬¸òº¹¤¹¤ë²óÍ··¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«ºÅ
¶õ´Ö¥ì¥¤¥äー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSTYLY¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSTYLY¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¡ÖSTYLY¡×¡Ë¤Ï¡¢Âçºå¡¦ÃæÇ·Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡¢Ê¸²½»ÜÀß¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿13µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁÏÂ¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÁÈ¿¥¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç¡×¤¬¼çºÅ¤·¡¢2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖAR¤Ç¤á¤°¤ë¡ØÃæÇ·Åç15¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÊª¸ì¡Ù¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ARÁí¹ç±é½Ð¤ª¤è¤ÓÂÎ¸³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÃæÇ·Åç15¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢±é·àºî²È¡¦¥Á¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¥å¼çºË¤Î²¬ÅÄÍøµ¬¤¬¡¢Âçºå¡¦ÃæÇ·Åç¤òÉñÂæ¤ËÁÏºî¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¤µ¤é¤Ë¸øÊç»²²Ã¼Ô¤¬À©ºî¤·¤¿ËÜÊª¸ì¤ÎARÁÞ³¨ºîÉÊ¤ò¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ÏÃæÇ·Åç¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤éÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ë¤¤¤¿¤ëÎò»ËÊ¸²½¤ä¡¢Ì¤ÍèÅª¤ÊSF´¶³Ð¤¬¸òºø¤¹¤ë15¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¸½¼Â¤ÎÉ÷·Ê¤Ë½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é´Õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¿·¤¿¤ÊÊª¸ìÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
※本プロジェクトは日本語・英語の両言語に対応しています。
ÇØ·Ê¤È°ÕµÁ
STYLY¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¸½¼Â¤ÎÅÔ»Ô¶õ´Ö¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä»ö¶È¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢XR / ¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
STYLY¤¬³¹¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤µ¤ì¤ë»ö¤Ç¡¢¹¹ð¤ò´Þ¤àÅÔ»Ô¤ËÆâÊñ¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¡¢ÊªÍý¶õ´Ö¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ»¹ç¤¹¤ëÌ¤Íè¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ³¹¤òË¬¤ì¤ëÀ¸³è¼Ô¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò»ëÄ°¤·¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ÊÅÔ»Ô¤ÏÌµÂÌ¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê³¹¤ËÊÑËÆ¤¹¤ë
- ÃÏµå´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÅÔ»Ô³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢STYLY¤ò²ð¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯/Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¾ðÊó¡¦Ê¸²½¡¦·Ý½Ñ¤Ê¤É¤¬°î¤ì¡¢¿Í¡¹¤òÅÔ»Ô¤Ë¾·¤Æþ¤ì¡¢¸òÎ®¤äÃµµá¤òÂ¥¤¹
º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»ýÂ³Åª¤Ê³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤ëSTYLY¤È¡¢Ê¸²½¤È·ÐºÑ¤ÎÎ¾ÎØ¤Ë¤è¤ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÅÔ»Ô¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤¬Ë¬¤ì½¸¤¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤Þ¤ÁÃæÇ·Åç¡É¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç¡×¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
Ã¯¤â¤¬³¹¤ËÊª¸ì¤òÇÛ¿®¤·¡¢³Ú¤·¤á¤ëÁÏÂ¤Åª¤ÊÌ¤Íè¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²óÍ··¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAR¤Ç¤á¤°¤ë¡ØÃæÇ·Åç15¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÊª¸ì¡Ù¡×³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¾Î¡§²óÍ··¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖAR¤Ç¤á¤°¤ë¡ØÃæÇ·Åç15¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÊª¸ì¡Ù¡×
²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀßÃÖ¤Î15¤«½ê
¡ÊÃæÇ·Åç¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¡¿¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¡¿¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡¿ÂçºåÂç³ØÃæÇ·Åç¥»¥ó¥¿ー¡¿ÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¡¿¹ñÎ©¹ñºÝÈþ½Ñ´Û¡¿Âçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¡¿graf studio¡¿ÃæÇ·Åç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¿¥ïー¡¿ÃæÇ·Åç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¿¥ïー¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡¿ÂçºåÉÜÎ©ÃæÇ·Åç¿Þ½ñ´Û¡¿Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¡¿Âçºå»ÔÎ©ÅìÍÎÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¡¿¤³¤É¤âËÜ¤Î¿¹ ÃæÇ·Åç¡¿¥¢ー¥È¥¨¥ê¥¢B1¡Ë
»þ´Ö¡§³Æ»ÜÀß¤Î³«´Û»þ´Ö¤Ë½à¤º¤ë¡¡*¾ÜºÙ¤ÏWeb¥µ¥¤¥È¤Ø
´Õ¾ÞÎÁ¡§ÌµÎÁ
ºîÉÊÀ©ºî¡§¶â»áÅ°Ê¿¡¢¿ûÌîÊâÈþ¡¢¾®ÎÓ·òÂÀ¡¢contact Gonzo¡¢MANTLE¡Ê°ËºåÉ¢¡ÜÃæÂ¼ÁÔ»Ö¡Ë¡¢STYLY¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¸øÊç»²²Ã¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ
XRÁí¹ç±é½Ð/¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYLY
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://nakanoshimalab.jp/creative/3559/
¼çºÅ¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¢ÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿ÍÆüËÜ·Ý½ÑÊ¸²½¿¶¶½²ñ¡¢Ê¸²½Ä£
¶¦ºÅ¡§ÃæÇ·Åç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025 ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTYLY ¡¿ µÈÅÄ»³¡Êfloating alps¡Ë
°ÑÂ÷¡§ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÆüËÜÇî2.0 »ö¶È¡Ê°ÑÂ÷·¿¡Ë
²ñ¾ì¡¦ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃæÇ·Åç¤ËÅÀºß¤¹¤ë15»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢³ÆºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£±.¡¡ÃæÇ·Åç¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë¡Ö»°½½°ì³¬¡×¡ÃSTYLY¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
£².¡¡¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå¡Ö¥×¥é¥¶¡£¡×¡Ã MANTLE¡Ê°ËºåÉ¢¡ÜÃæÂ¼ÁÔ»Ö¡Ë[¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È]
£³.¡¡¥êー¥¬¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¥Æ¥ëÂçºå¡Ö¥êー¥Á¥Ðー¡×¡ÃSTYLY¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
£´.¡¡ÂçºåÂç³ØÃæÇ·Åç¥»¥ó¥¿ー¡Öµì½ïÊý¹¿°Ã½»Âð¡ÊÅ¬½Î¡Ë¤è¤ê¡×¡Ã¿ûÌîÊâÈþ [¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È]
£µ.¡¡ÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û¡Ö¶õ¤ÃÏ¡×¡Ã¾®ÎÓ·òÂÀ [¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È]
£¶.¡¡¹ñÎ©¹ñºÝÈþ½Ñ´Û¡ÖB4F¡×¡Ãcontact Gonzo [¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È]
£·.¡¡Âçºå»ÔÎ©²Ê³Ø´Û¡Ö¤É¤ì¤¬¤ï¤¿¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ã¸øÊç»²²Ã¼Ô
£¸.¡¡graf studio¡Ö¤³¤³¡×¡ÃSTYLY¥¯¥ê¥¨¥¿ー
£¹.¡¡ÃæÇ·Åç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¿¥ïー¡Ö¶Ó¶¶¡×¡ÃSTYLY¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
£±£°.¡¡ÃæÇ·Åç¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥¿¥ïー¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆ»¹Ô¡×¡ÃSTYLY¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
£±£±.¡¡ÂçºåÉÜÎ©ÃæÇ·Åç¿Þ½ñ´Û¡Ö½ñÊª¤òÆÉ¤à·Ð¸³¤Î¶õ´Ö²½¡×¡ÃSTYLY¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
£±£².¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²¡ÖOMM¥Ó¥ë¡×¡Ã¶â»áÅ°Ê¿ [¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È]
£±£³.¡¡Âçºå»ÔÎ©ÅìÍÎÆ«¼§Èþ½Ñ´Û¡Ö²ÃºÌÉØ½÷ÐÜ¡Ê¤«¤µ¤¤¤Õ¤¸¤ç¤è¤¦¡Ë¡×¡Ã¸øÊç»²²Ã¼Ô
£±£´.¡¡¤³¤É¤âËÜ¤Î¿¹ ÃæÇ·Åç¡Ö¤Õ¤·¤®¤Ê¤Õ¤Í¡×¡Ã¸øÊç»²²Ã¼Ô
£±£µ.¡¡¥¢ー¥È¥¨¥ê¥¢B1¡Ö¥¢ー¥È¥¨¥ê¥¢B1Á°ÃÏ²¼ÄÌÏ©¡×¡Ã¸øÊç»²²Ã¼Ô
¡Ú¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ï¡Û
ÅìÀ¾3.3¥¥í¤ÎÃæÇ·Åç¤ò²óÍ·¡¦»¶ºö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢2021Ç¯¤«¤éÃæÇ·Åç¤Ë¤¢¤ë15»ÜÀß¤Î¥í¥ÓーÅù¤Ë¥ßー¥Æ¥£¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¥µ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢15¤ÎÊª¸ì¤Î°õºþÊª¤äÈþ½Ñ´Û¥Þ¥Ã¥×¤òÇÛ²Í¤·¡¢ÃæÇ·Åç¤ÎÊ¸²½¾ðÊó¤È½Ð²ñ¤¦¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢15¤ÎÊª¸ì¤òAR²½¤·¤¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂºÝ¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¿·¤¿¤Ê·Ý½ÑÂÎ¸³¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª¸ì¤ò½ä¤ë¤³¤È¤ÇÃæÇ·Åç¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡¢¤Þ¤ÁÊâ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¶â»áÅ°Ê¿¡¡Teppei Kaneuji
Ã´ÅöºîÉÊ¡§¡ØOMM¥Ó¥ë¡Ù¡ÃÂçºå»ÔÃæ±û¸ø²ñÆ²
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Èþ½Ñ²È¡¦Ä¦¹ï²È¡£µþÅÔ»ÔÎ©·Ý½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉôÄ¦¹ï²Ê½Ú¶µ¼ø¡£
¿È¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Î»öÊª¤òÁÇºà¤Ë¡¢ÉôÊ¬¤òÀÚ¤êÈ´¤¡¢·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç´ûÂ¸¤ÎÊ¸Ì®¤òÆÉ¤ßÂØ¤¨¤ë¡¢¥³¥éー¥¸¥åÅª¼êË¡¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²£ÉÍÈþ½Ñ´Û¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢¥æー¥ì¥ó¥¹¸½ÂåÈþ½Ñ¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÌµþ¡¢2013Ç¯¡Ë¡¢´Ýµµ»ÔÃö·§¸¹°ìÏº¸½ÂåÈþ½Ñ´Û¡Ê2016Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë²èÅ¸¡¦¹ñºÝÅ¸¤Ç¤âºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2011Ç¯°Ê¹ß¤ÏÉñÂæÈþ½Ñ¤âÂ¿¿ô¼ê¤¬¤±¡¢¶áÇ¯¤ÏÉñÂæºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ê¿À®24Ç¯ÅÙµþÅÔ»Ô·Ý½Ñ¿·¿Í¾Þ¡¢Ê¿À®27Ç¯ÅÙµþÅÔÉÜÊ¸²½¾Þ¾©Îå¾Þ¡¢Ê¿À®30Ç¯Âè29²ó¥¿¥«¥·¥Þ¥äÊ¸²½´ð¶â¼õ¾Þ¡£
¿ûÌîÊâÈþ¡¡Ayumi Kanno
Photo by Kaori NISHIDA
Ã´ÅöºîÉÊ¡§¡Øµì½ïÊý¹¿°Ã½»Âð¡ÊÅ¬½Î¡Ë¤è¤ê¡Ù¡ÃÂçºåÂç³ØÃæÇ·Åç¥»¥ó¥¿ー
¤É¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡¢ÅÚÃÏ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÊª¸ì¤äÅÁÀâ¡¢Í©Îîëý¡£¥Õ¥©ー¥¯¥í¥¢¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤½¤ì¤é¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿Í¡¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ëÎò»Ë¤ä¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤òÁÛÁü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ô¡¦¥Õ¥©ー¥¯¥í¥¢¡×¤ò±ÇÁü¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¢ー¥È¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Õ¥©ー¥¯¥í¥¢¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®ÎÓ·òÂÀ¡¡Kenta Cobayashi
Ã´ÅöºîÉÊ¡§¡Ø¶õ¤ÃÏ¡Ù¡ÃÂçºåÃæÇ·ÅçÈþ½Ñ´Û
1992Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¸½ºß¤ÏÅìµþ¤È¾ÅÆî¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£¼Ì¿¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Î©ÂÎ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¦¥à¤ò²£ÃÇ¤·¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¡£
contact Gonzo
Photo by LiekoShiga - Takuya Matsumi
Ã´ÅöºîÉÊ¡§¡ØB4F¡Ù¡Ã¹ñÎ©¹ñºÝÈþ½Ñ´Û
2006Ç¯·ëÀ®¡£¥°¥ëー¥×Ì¾¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëÊýË¡ÏÀ¤ÎÌ¾¾Î¤Ç¿Í¤È¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¡¢ÆùÂÎ¤Î¾×ÆÍ¤ËÃåÌÜ¤·ÆÈ¼«¤ÎËÒ²ÎÅª¿ò¹âÏÀ¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥Ùー¥¹¤ËÂ¨¶½Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¡£¤½¤³¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤äÁÇºà¤ò¤â¤È¤Ë¥²ー¥à¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¼Ì¿¿¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¡¢ºý»ÒÊÔ½¸¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
MANTLE¡Ê°ËºåÉ¢¡ÜÃæÂ¼ÁÔ»Ö¡Ë¡¡MANTLE (Shu Isaka¡ÜSoshi Nakamura)
Ã´ÅöºîÉÊ¡§¡Ø¥×¥é¥¶¡£¡Ù¡Ã ¥°¥é¥ó¥¥åー¥ÖÂçºå
°ËºåÉ¢¤ÈÃæÂ¼ÁÔ»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥¢ー¥È¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡£ÃÏ·Á¤ÎÀ¸À®¤äÃÏ³Ì±¿Æ°¡¢À¸Êª·²½¸¤ÎÁ«°Ü¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÍë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëµ¤¾Ý¸½¾Ý¤Þ¤Ç¡¢ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¸½¾Ý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎÃÎ³Ð¤ä»þ´Ö¼´¤òÄ¶¤¨¤¿¥¹¥±ー¥ë¤Ç¤Î´Ñ»¡¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥µ¥¤¥È¥¹¥Ú¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ê´Ä¶¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¤½¤³¤Ç´¶ÃÎ¤µ¤ì¤ëÄ¹´üÅª¡¦Ã»´üÅª¤ÊÊÑ²½¤ä¡¢¶öÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥¨¥éー¤Þ¤Ç¤âºîÉÊ¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¼è¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Í·µºÀ¤È¼Â¸³À¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½ºß¤È¤Þ¤À¸«¤Ì»þ¶õ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÃµ¤ë¡£¼«Á³³¦¤ËÀø¤àÃá½ø¤È¶öÁ³¤ò¡¢»íÅªÁÛÁüÎÏ¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÃæÇ·Åç15¤Î¾ì½ê¤Ç¤ÎÊª¸ì¡Ù¤È¤Ï
±é·àºî²È¡¢¾®Àâ²È¡¢¥Á¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¥å¼çºË¤Î²¬ÅÄÍøµ¬¤¬ÃæÇ·Åç¤ËÊ£¿ô²óÂÚºß¤·¤Æ¥ê¥µー¥Á¤ò½Å¤Í¡¢ÃæÇ·Åç¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿15¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤´¤È¤ËÊª¸ì¤òÁÏºî¡£2024Ç¯½©¤è¤ê¡¢³Æ¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊª¸ì¤òÇÛ²Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ï¡¢Îò»Ë¤ä½ÐÍè»ö¤Ë´ð¤Å¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢³Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À¤ÈÁÛÁüÎÏ¤¬Âç¤¤¯¹¤¬¤ë¤â¤Î¤Ë¡£
²¬ÅÄ Íøµ¬ ¡¡Toshiki Okada
(C)Kikuko Usuyama
±é·àºî²È¡¢¾®Àâ²È¡¢±é·à¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ö¥Á¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¥å¡×¼çºË¡£2005Ç¯¡Ø»°·î¤Î5Æü´Ö¡Ù¤ÇÂè49²ó´ßÅÄÔ¢»Îµº¶Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥Á¥§¥ë¥Õ¥£¥Ã¥Á¥å¤Ç¤Ï2007Ç¯¤ËÆ±ºî¤Ç³¤³°¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢À¤³¦90ÅÔ»Ô°Ê¾å¤ÇºîÉÊ¤ò¾å±é¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£²»³Ú²È¡¦Èþ½Ñ²È¡¦¥À¥ó¥µー¡¦¥é¥Ã¥Ñー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯¤«¤é¤Ï¥É¥¤¥Ä¤Î¸øÎ©·à¾ì¥ì¥Ñー¥È¥êーºîÉÊ¤Îºî¡¦±é½Ð¤ò·ÑÂ³Åª¤ËÌ³¤á¡¢2020Ç¯¡ØÁÝ½üµ¡¡Ù¡Ê¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡¦¥«¥ó¥Þー¥·¥å¥Ôー¥ì¡Ë¤ª¤è¤Ó2022Ç¯¡Ø¥Éー¥Ê¡Ê¥Ã¡Ë¥Ä¡Ù¡Ê¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¿¥ê¥¢·à¾ì¡Ë¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó±é·àº×¤ËÁª½Ð¡£¾®Àâ²È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¡Ø¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ëµö¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Î½ª¤ï¤ê¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ò´©¹Ô¡£Âè2²óÂç¹¾·ò»°Ïº¾Þ¼õ¾Þ¡£2022Ç¯¤Ë¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¦¥ì¥Ü¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤ÇÂè35²ó»°ÅçÍ³µªÉ×¾Þ¤ª¤è¤ÓÂè64²ó·§ÆüÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2025Ç¯¤«¤é¤ÏÅìµþ·Ý½Ñº×¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡¢2026Ç¯¤«¤é¤ÏÅìµþ·Ý½Ñ·à¾ì¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡ÊÉñÂæ·Ý½ÑÉôÌç¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¡£
¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç¤Ç¤Ï9·î27¡ÊÅÚ¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ä¥Èー¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥¯¥ëー¥º¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÂ¿¿ô¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤äSNSÅù¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿åÅÔÂçºå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡ÈÃæÇ·Åç¡É¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤ä¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡¢ ²Ê³Ø´Û¡¢¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¤Ê¤É¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½»ÜÀß¤äÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¡¢´ë¶È¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤È¡¢¸ø±à¤ä¿åÊÕ´Ä¶¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÅÔ»Ô¤ÎÃæ½£¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ê¤Î¥·¥ÆÅç¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥à¥¼¥¦¥à¥¹¡¦¥¤¥ó¥¼¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÊ¸²½»ñ»º¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉÃæÇ·Åç¡×¤Ï¡¢13µ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁÏÂ¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÁÈ¿¥¤¬¡¢ÃæÇ·Åç¥¨¥ê¥¢Á´ÂÎ¤ò¥æ¥Ëー¥¯¥Ù¥Ë¥åー¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÁÏÂ¤Åª¤Ê¼Â¸³Åç¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡¦ÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://nakanoshimalab.jp/
ÃæÇ·Åç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¥Õ¥§¥¹2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÃæÇ·Åç¤ËÅÀºß¤¹¤ëÈþ½Ñ´Û¤ä²Ê³Ø´Û¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤Ê¤É¤ÎÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÊ¸²½»ÜÀß¤ä¡¢ÅçÆâ¤Î³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¿åÊÕ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤Î¥¨¥ê¥¢´Ä¶¤ò³è¤«¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤äÈ¯¸«¤¬¹¤¬¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡£½Õ¤È½©¤Ë¥³¥¢´ü´Ö¤òÀß¤±¤Æ³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£½©¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥³¥¢´ü´Ö¤Ï9/27¡ÊÅÚ¡Ë～10/13¡Ê·î¡Ë¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.nakanoshima-pf.jp/
³ô¼°²ñ¼ÒSTYLY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒSTYLY¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤ò·Ò¤°¶õ´Ö¥ì¥¤¥äー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖSTYLY¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¡Ö¿ÍÎà¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢XR/¶õ´Ö¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥ªー¥Êー¤ä³¹¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤ë³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¶õ´Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä»ö¶È¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ò¥È¤ä´ë¶È¤ÎÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò²òÊü¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¡¦»º¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÎà¤Î¿Ê²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É1ÃúÌÜ34－3 Âè24¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë 4F
¡¦ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡»³¸ýÀ¬¹À
¡¦Web¥µ¥¤¥È¡§https://styly.inc/