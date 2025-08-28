株式会社アイズによるrimad株式会社の株式取得（子会社化）に関するお知らせ

rimad株式会社

資金調達に関する口コミ・プラットフォーム「ファクログ」を展開するrimad株式会社（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役 大野克也、以下「当社」）は、株式会社アイズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 福島範幸、東証グロース：5242、以下「アイズ」）へ株式譲渡することをお知らせします。なお株式譲渡実行日は2025年9月1日を予定しています。

詳細については下記を御覧ください。

・rimad株式会社の株式の取得（子会社化）に関するお知らせ(https://www.release.tdnet.info/inbs/140120250827548569.pdf)

株式会社アイズが提供するソリューション

アイズは広告業界向けプラットフォーム「メディアレーダー」や、口コミマーケティングのプラットフォーム「トラミー」を中心としたメディア事業に加えて、インターネット広告の代理事業を展開しています。

当社が提供するソリューション

当社はファクタリングを中心とした資金調達に関するプラットフォーム事業を展開しており、ファクタリング事業者のマーケティング支援を行っています。

子会社化による今後の展望

・プラットフォーム事業との連携による高いシナジー

・マーケティング注力によるさらなる事業拡大

【代表取締役 大野克也 コメント】

代表取締役 大野克也

今回の子会社化により、資金調達に特化したプラットフォーム「ファクログ」を、さらに強固なものにしてまいります。またアイズが持つマーケティング・プラットフォームに関するノウハウを共有することによるシナジー効果で、市場での競争力強化を見込んでいます。

本リリースに関するお問い合わせ

・お問い合せ：https://rimad.co.jp/contact/