神戸発「サモエド」がシンボル！のリフォーム会社が、マンション室内を まるごとリノベーション着工

株式会社SAMO SMILE（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：藤田久利）は、2025年9月30日より、兵庫県西宮市内のマンションにて、一室まるごとのフルリフォーム・リノベーションを着工します。（リフォーム補助金2025適用予定）私たちは、お客様にありのままの姿を知っていただき、心から安心してリフォーム工事を任せていただける会社でありたいと考えています。その姿勢を多くの皆様に知っていただくため、この工事現場を各メディアに個別公開します。

「1平米1万円」と「顔の見える」接客で、お客様のリフォームをサポート

イメージ画像：過去の当社施工事例です。

当社は、定額制リフォーム「イメチェン」のFC加盟店として、イメチェン神戸店を運営しています。お客様がリフォーム費用への不安なく計画を始められるよう、**1平米1万円（税抜）**という明瞭な価格設定で提供しています。 ★リンク：当社HPイメチェン説明ページへ(https://www.samosmile.com/%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%B3%E8%AA%AC%E6%98%8E%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8)

また、2025年4月からスタートした公式YouTubeチャンネル「さもすまいる.chオフィシャル」(https://www.youtube.com/@%E3%81%95%E3%82%82%E3%81%99%E3%81%BE%E3%81%84%E3%82%8Bch.%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB)は、「リフォーム動画の新しい形？」をテーマに、専門知識を分かりやすく解説するだけでなく、リフォーム事業への想いや社長の人柄をありのままに発信しています。一度ご覧いただければ、これまでのリフォーム動画とは一味違う、新しい形を感じ取っていただけるはずです。

さらに、神戸中心部を走る神戸市営バス4台にラッピング広告を施すなど、地域に根差した広報活動にも積極的に取り組んでいます。この多角的な活動を通じて、お客様との温かい信頼関係を築くことを目指しています。

【ユニークなブランドストーリー】

当社の社名「SAMO SMILE」は、代表の藤田が2003年から飼い始めた愛犬「サモエド」に由来しています。”サモエドスマイル” と同様に、お客様にも笑顔になっていただきたいという願いを込めており、現在、4代目のサモエドと共に生活しています。

このユニークな由来から、サモエドのキャラクターを当社のイメージとして活用し、個人的に運営するサモエドたちのYouTubeチャンネルも人気を集めています。

また、事務所外壁には、ニチハ株式会社の高級サイディング「COOLミライア」の鏡面ホワイトを主に採用し、そこに同素材のレッド柄ラインを施すことで、当社サモエドキャラを連想させるユニークな外観を実現しています。

【メディア取材のお願い】

この度 着工する一室まるごとのフルリフォーム・リノベーションの現場では、当社のリフォームに対する真摯な姿勢と、工事のビフォーアフターを映像で捉えることができます。解体から完成に至るまでの過程、そして社長 藤田による解説を撮影いただくことで、読者や視聴者にとって有益なコンテンツ制作にご協力いたします。

※ご参考：当社施工事例動画へのリンク(https://www.samosmile.com/%E6%96%BD%E5%B7%A5%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E5%8B%95%E7%94%BB)

取材可能期間: 2025年9月30日より12月初旬まで（11月末 工事完了予定）

場所: 西宮市内（詳細はお問い合わせください）

内容: 解体から内装完了までの様子、完成後の撮影、代表 藤田へのインタビュー、イメチェンFC本部（株式会社ココテラス）篠原社長の同席・インタビューも可、など

リフォーム内容:間取り3LDK、専有面積 約75平方メートル 、築50年の鉄筋コンクリート造。

壁床天井の全面内装

和室の洋室化

壁向けキッチンを対面キッチン化

ユニットバスのサイズアップ交換

洗面脱衣室の空間変更およびトイレの移設

ウォークインクローゼットの新設

下駄箱・室内ドアの新設および新品交換

新リビングに内窓インプラスを設置 などなど。

★本件に関する取材、お問い合わせは下記までご連絡ください。

【会社概要】

名称：株式会社 SAMO SMILE（サモスマイル）

所在地：神戸市兵庫区神田町29-9

代表者：藤田 久利

事業内容：住宅リフォーム会社

許認可：一般建設業 許可、宅地建物取引業免許

ホームページ https://www.samosmile.com/

公式YouTube さもすまいる.chオフィシャル(https://www.youtube.com/@%E3%81%95%E3%82%82%E3%81%99%E3%81%BE%E3%81%84%E3%82%8Bch.%E3%82%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%AB)

