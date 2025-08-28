イオン保険サービス株式会社

イオン保険サービス株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：角谷修一）は、２０２５年８月３日（日）より、ＴＢＳラジオの人気番組「宮舘涼太のロイヤルサロン」（毎週日曜日１８：００～１８：３０）の提供を開始するとともに、番組内でラジオＣＭの放送をスタートいたしました。

当社は、「ほけんをムダなく、ムリなく、わかりやすく」をテーマに、幅広い保険商品の選択肢とインターネットお見積りの利便性、保険のプロが丁寧にお答えする電話相談やオンライン相談、経験豊富なスタッフによる訪問相談サービスのご利用を多くのお客さまにお伝えしてまいりました。今回のラジオＣＭでは、公式ウェブサイトで簡単に保険のお見積り、資料請求ができる便利さやライフスタイルに合わせた保険選びのパートナーとしての魅力を発信します。

また、「宮舘涼太のロイヤルサロン」の提供を通じて信頼性の高いメディアとの連携により、より多くの方々にイオン保険サービスを身近に感じていただくことを目指しています。保険選びに悩んでいる方にとって頼れるパートナーとなれるよう、引き続きサービスの向上に取り組んでまいります。

ラジオＣＭ放送・番組提供概要

提供開始日：２０２５年８月３日（日）

提供番組：ＴＢＳラジオ「宮舘涼太のロイヤルサロン」

放送時間：毎週日曜日１８：００～１８：３０

ラジオＣＭ内容：「保険選びのパートナー」をテーマに、イオン保険サービスの利便性や安心感をお伝えします。

イオン保険サービスの特徴

１．多様な保険商品

生命保険、医療保険、がん保険、自動車保険などライフスタイルに応じた幅広い商品を取り揃えて

います。

２．インターネットお見積りの利便性

公式ウェブサイトでは、わずか数分で保険の見積りが可能。忙しい方でもご自宅で簡単に保険を比

較・検討することができます。

３．安心のサポート体制

電話、オンライン相談、訪問相談では経験豊富な専門スタッフが丁寧に対応し、お客さま一人ひと

りの疑問や不安を解消いたします。

イオン保険サービスについて

イオン保険サービス株式会社は、医療保険や生命保険、がん保険などライフステージに合わせて選べる豊富な保険商品をご用意しています。お客さま一人ひとりのニーズに応じた最適なプランをご提案し、安心で豊かな毎日をサポートします。

公式ウェブサイトでは保険の詳細情報をご確認いただけるほか、簡単お見積りや資料請求のお手続き、無料の各種ご相談予約が可能です。ぜひご活用ください。

公式ＨＰ・イオン保険マーケット

「保険マーケット」では、生命保険や医療保険などの幅広い保険商品を取り扱っています。また、最新のキャンペーン情報に加え、電話・オンライン相談や訪問相談の予約も行える便利なサービスをご提供しています。

・公式サイトＵＲＬ：https://www.hokenmarket.net/

ラジオ特設サイト「３つのプランで保険選びをもっと簡単に！」

「保険選びをもっと簡単に！」をコンセプトにした特設サイトでは、3つの質問に答えるだけで自分に合った保険資料がわかり、資料請求が可能です。ぜひご利用ください。

・ラジオ特設サイトＵＲＬ：https://www.hokenmarket.net/lp/radio

・お問い合わせ先：０１２０-００２-５１７（受付時間：９：００～１８：００ 年中無休）

以上