第62回文藝賞受賞作は、坂本湾「BOXBOXBOXBOX（ボックスボックスボックスボックス）」に決定！

河出書房新社【選考委員】（左から）角田光代氏、小川哲氏、町田康氏、村田沙耶香氏

1962年の創設以来、多くの新人作家を輩出してきた「文藝賞」（主催：河出書房新社）の選考会が８月19日（火）明治記念館にて執りおこなわれ、選考委員を務める小川哲氏、角田光代氏、町田康氏、村田沙耶香氏による選考の結果、第62回文藝賞受賞作が決定いたしました。

【受賞作】

「BOXBOXBOXBOX（ボックスボックスボックスボックス）」（400字×139枚）

坂本 湾（さかもと・わん）／1999年、北海道生まれ、宮古島育ち。現在、東京都在住。25歳。

■作品紹介

ベルトコンベアに流されているのは、箱か、人間の尊厳かーー？



霧に包まれた配送センター。無限ループの仕分け作業を続ける安（あん）は、流れてくる箱の中身を妄想しながら働く日々を送っていた。

ある日、禁じられたひとつの箱の中身を覗いてしまった瞬間、目に映る風景は変質し、あったはずの箱が次々と消えていくようになって――

顔なき作業員たちの倦怠と衝動を描き出す、

ブルシットジョブ時代の〈ベルトコンベア・サスペンス〉。

受賞作と受賞の言葉、選考委員による選評・選考経過は、10月7日（火）発売の「文藝」冬季号に掲載いたします。

贈呈式は11月中旬に明治記念館にて開催し、受賞者には正賞として記念品、副賞として50万円が贈られます。

【文藝賞とは】

河出書房新社の季刊文芸誌「文藝」を母体とし、1962年から始まった文学の新人賞です。

これまで、第1回受賞の高橋和巳をはじめ、田中康夫、山田詠美、長野まゆみ、綿矢りさ、羽田圭介、山崎ナオコーラ、磯崎憲一郎、町屋良平、若竹千佐子、宇佐見りん、遠野遥、安堂ホセなど、文学シーンに常に新たな才能を送り込んできました。今年の文藝賞受賞作品にも、ぜひご注目ください。

■関連サイト

雑誌「文藝」公式サイト

https://www.kawade.co.jp/np/bungei.html

次回、第63回「文藝賞」（2026年）原稿募集

https://www.kawade.co.jp/np/bungei.html

河出書房新社HP

https://www.kawade.co.jp/