『機動戦士ガンダム　バトルオペレーション２』「7周年後夜祭」開催中！さらに！「ウイングガンダムゼロ【EW】」が実装！豪華SNSキャンペーンもお見逃しなく！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4向け

オンライン専用ゲーム『機動戦士ガンダム バトルオペレーション２』 (以下、『バトオペ２』)にて

本日8/28(木)より「7周年後夜祭」が開催中です。

現在は、新機体が確定で手に入る、「ウイングガンダムゼロ【EW】確定STEP UP抽選配給」や、新機体に相性の良いカスタムパーツが手に入る「オルタナティブ実装記念カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」を実施中です。

さらにヒイロ・ユイ役「緑川 光」さんのサイン入り抽選配給キャンバスボードが抽選で3名様にあたるSNSキャンペーンも実施中ですので、下記より詳細をご確認ください。

「7周年後夜祭」開催中！

現在開催中の「7周年後夜祭」では、新機体「ウイングガンダムゼロ【EW】」が確定で手に入る「ウイングガンダムゼロ【EW】確定STEP UP抽選配給」に加えて、新機体に相性の良いカスタムパーツが

手に入る「オルタナティブ実装記念カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」を実施中です。

また、新規にLV解放となるMS2機が獲得可能な「期間限定任務」に加えて、「コンテナ調査部隊増員」、「デイリーボーナス増量キャンペーン」を開催中です。この機会にログインして、たくさん出撃してください。

またこれから『バトオペ２』を始める新規パイロットの方に向けて「新兵スタートダッシュ期間」を

パワーアップ！

ゲームを始めてから７日間限定でEXPとDPが100倍！CPも10倍獲得することができますので、

是非本作をダウンロードしてお楽しみください！

ウイングガンダムゼロ【EW】実装にあわせ 各種STEP UP確定抽選配給開催中！

『バトオペ２』に『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz』より「ウイングガンダムゼロ【EW】」が

地上/宇宙両用、COST700の★4強襲機として実装されました！

特徴的なスキルとして、自機が空中にいる際スラスターを消費し、移動速度が上昇したジャンプを行うことができる「エリアルブースト LV1」や、「ＺＥＲＯシステム LV2」を所持しているほか、左右の

バスターライフルからビームを照射しつつ、自機が1回転する副兵装「ＴＢライフル分離[照射]【ＥＷ】」など豊富な兵装を所持しております。

「ウイングガンダムゼロ【EW】確定STEP UP抽選配給」では、 「ウイングガンダムゼロ【EW】」が

STEP7で1機確定で手に入ります。さらにカスタムパーツ「カテゴリ特攻プログラム［強襲］」も手に入るので、是非お見逃しなく！

また 「ウイングガンダムゼロ【EW】」と相性のよいカスタムパーツが手に入る「【第1弾】カスタムパーツ実装記念!!カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」も実施中です。

うまく組み合わせて自分好みの機体にカスタマイズしてみてください。

また次回の9/4(木)14:00に予定しているアップデートでは「トールギスIII」が実装予定です。

これら2機体が『バトオペ２』の戦場に舞い降りる特別な映像をYouTubeにて公開中です。

劇場版『新機動戦記ガンダムW Endless Waltz 特別編』主題歌の「LAST IMPRESSION/TWO-MIX」と原作映像にあわせ、ヒイロ・ユイ役の「緑川 光」さん、ミリアルド・ピースクラフト役の「子安 武人」さんがナレーションを務めている新機体の魅力を存分にお伝えする映像です。是非ご覧ください。

「ウイングガンダムゼロ【EW】確定STEP UP抽選配給」実施期間：

2025/8/28(木)14:00 ～ 2025/9/4(木)13:30 予定

「【第1弾】カスタムパーツ実装記念!!カスタムパーツ確定STEP UP抽選配給」実施期間：

2025/8/28(木)14:00 ～ 2025/9/4(木)13:30 予定

ウイングガンダムゼロ【EW】＆トールギスIII｜新機体参戦PV特別版の視聴はこちら：

新機体参戦PV｜ウイングガンダムゼロ【EW】の視聴はこちら：

＜VRオペレーター＞ヒイロ付きトークンパックおよび

＜VRオペレーター＞ミリアルド付きトークンパックの2種発売開始！

今回の新機体実装を記念して「＜VRオペレーター＞ヒイロ付きトークンパック」および

「＜VRオペレーター＞ミリアルド付きトークンパック」をPlayStation(TM)Storeにて発売いたします。

トークン53個に各種オペレーターが付いてくるお得なセットとなっておりますので、この機会をお見逃しなく！

販売期間：2025/8/28(木)14:00 ～ 2025/9/25(木)13:59 予定

購入はこちら：

販売期間：2025/8/28(木)14:00 ～ 2025/9/25(木)13:59 予定

購入はこちら：

「コンテナ調査部隊増員」および「デイリーボーナス増量キャンペーン」開催中！

戦闘終了後のコンテナ発見率が通常の10％から50％に大幅アップする「コンテナ調査部隊増員」、基本報酬が増加するデイリーボーナスが1日3回から6回に増加する「デイリーボーナス増量キャンペーン」を開催中です。

この機会にログインして、たくさん出撃してみてください。

「コンテナ調査部隊増員」実施期間：

2025/8/28(木)14:00 ～ 2025/9/11(木)13:59 予定

「デイリーボーナス増量キャンペーン」実施期間：

2025/8/28(木)14:00 ～ 2025/9/11(木)13:59 予定

新機体参戦記念SNSキャンペーンを2週連続で開催！

各抽選配給バナーを使用したサイン入りキャンバスボードをプレゼント！

『バトオペ２』 に「ウイングガンダムゼロ【EW】」および「トールギスIII」の実装が決定したことを記念して、フォロー＆リポストキャンペーンを2週連続で実施中です。

1週目はすでに開催中の「ウイングガンダムゼロ【EW】参戦記念キャンペーン」です。ヒイロ・ユイ役「緑川 光」さんのサイン入り抽選配給キャンバスボードを抽選で3名様にプレゼントします。

2週目は9/4(木)より開催予定の、「トールギスIII参戦記念キャンペーン」です。こちらはミリアルド・ピースクラフト役「子安 武人」さんサイン入り抽選配給キャンバスボードを抽選で3名様にプレゼントします。

それぞれ忘れずにご応募ください！

【ウイングガンダムゼロ【EW】参戦記念キャンペーン】

<応募方法>

１.バトオペ2【公式】（@gundambattleope(https://x.com/gundambattleope)）もしくはSteam版 バトオペ２【公式】（@pc_gbo2(https://x.com/pc_gbo2)）をフォロー

２.該当のキャンペーン投稿をリポスト

<キャンペーン期間>

開催中～2025/9/3(水)23:59まで予定

<賞品>

・ヒイロ・ユイ役「緑川 光」さんサイン入りウイングガンダムゼロ【EW】

抽選配給キャンバスボード（M3）3名様

【トールギスIII参戦記念キャンペーン】

<応募方法>

１.バトオペ2【公式】（@gundambattleope）もしくはSteam版 バトオペ２【公式】（@pc_gbo2）をフォロー

２.該当のキャンペーン投稿をリポスト

<キャンペーン期間>

2025/9/4(木)～2025/9/10(水)23:59まで予定

<賞品>

・ミリアルド・ピースクラフト役「子安 武人」さんサイン入りトールギスIII

抽選配給キャンバスボード（M3）3名様

「ウイングガンダムゼロ【EW】参戦記念キャンペーン」詳細はこちら：

「ウイングガンダムゼロ【EW】参戦記念キャンペーン」ご応募はこちら：

「トールギスIII参戦記念キャンペーン」詳細はこちら：

テンダ・ビギン役「七瀬 彩夏」さんがMCを務める「7周年後夜祭生配信」公開中！

テンダ・ビギン役「七瀬 彩夏」さんをMCとしてお迎えした「7周年後夜祭生配信」では『バトオペ２』の最新情報盛りだくさんでお届けしております。

さらに、「七瀬 彩夏」さんの出演を記念して、

パイロットの皆様にボイスオペレーター「テンダ・ビギン」を配布します。ログインすることで誰でも入手可能ですので、是非お受け取りください。

『機動戦士ガンダム バトルオペレーション2』とは

本作は、「機動戦士ガンダム」シリーズ作品を題材に520機以上の機体が登場し、最大6vs6のオンラインチームバトルアクションが基本プレイ無料で楽しめます。地上と宇宙を舞台に重厚感のあるリアルな戦場を体感せよ！

■美麗な3Dモデルグラフィックによって表現された戦場

お気に入りの機体で仲間と共に戦場を駆け巡り、チームを勝利に導きましょう。

さらに、MSを降りることで相手の拠点に爆弾を仕掛けたり、支援砲撃を要請するなど歩兵戦闘も

可能です。

敵機体を撃破するだけでなく、中継地点の制圧、拠点破壊などでもポイントを獲得できます。

戦闘終了時にこのポイントが多いチームが勝利となりますので、戦況を見極めながら勝利を掴み

ましょう！

■機体を獲得＆カスタマイズできるベースキャンプ

ベースキャンプでは、あらたな機体を手に入れたり、カスタマイズしたりと、戦闘準備をすることが

できます！

「バトオペ2」では新機体が毎週追加されるので、お見逃しなく！

戦闘に出撃して任務を達成し、報酬を獲得。

新しい機体を手に入れたり、お気に入り機体をカスタムして新たな戦場へ。

戦果を積み上げて、最強のMSパイロットを目指せ！！

PlayStation(R)5/ PlayStation(R)4版のダウンロードはこちら：

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4版製品概要

