【オリエンタルホテル福岡 博多ステーション】～ 枡の中に和のピラミッドが出現！新触感スイーツ ～「雫もち」を2025年9月1日（月）より販売開始

株式会社ホテルマネージメントジャパン

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（所在地：福岡市博多区）では、2F / Cafe＆Bar CROSS POINTにて2025年9月1日より新商品「雫もち」（税込750円）を販売開始いたします。「雫もち」は、透きとおるような外観と軽やかな食感が特徴の新感覚和スイーツです。枡の中に盛り付けられたきな粉をピラミッド型に仕立てることで、和素材を用いながらも独創的でインパクトのある見た目に仕上げました。仕上げには黒蜜を添え、口に含んだ瞬間に広がる黄な粉の香ばしさと濃厚な甘みをお楽しみいただけます。和の素材でありながら、まるでデザートアートのようなビジュアルは、SNSでも思わずシェアしたくなるインパクトです。 “和のピラミッドスイーツ”をぜひご賞味ください。

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

新スイーツ「雫もち」

■ 日 程：2025年9月1日（月）から販売開始

■ 場 所： 2F / Cafe & Bar「CROSS POINT（クロスポイント）」

■ 料 金：750円（税込）※ほうじ茶付き

商品に関するお問い合わせ ：レストラン予約課（10:00-19:00） TEL 092-461-2101

■ オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

JR博多駅筑紫口から徒歩1分、福岡空港から地下鉄で5分、さらに地下鉄博多駅に直結。ナチュラルな素材感がアクセントとなる客室や宿泊ゲスト専用のエグゼクティブガーデンやジムなどを完備し、都会にいることをしばし忘れさせ、旅の活力を生み出します。

■ Cafe & Bar CROSS POINT

JR博多駅筑紫口から徒歩1分、カジュアルで開放的な空間。人気のしぼりたてモンブランやオリジナルブレンドコーヒーを心あたたまる小石原焼きの器でご提供しています。むつか堂の食パンをはじめ、てつやとのりこの玉子など福岡の食材にもこだわっています。

■ オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

X：https://twitter.com/Oriental_HR

CLUB ORIENTAL: https://www.oriental-hotels.com/club-oriental

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,412名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年8月現在）https://www.oriental-hotels.com/hotellist/