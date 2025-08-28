Nintendo Switch(TM)「アクアリウムは踊らない」が東京ゲームショウ2025に登場！最速クリアRTAを作者が見届けるステージイベントも開催！！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

ホラー嫌いの作者・橙々氏がたった1人で8年間を費やし開発・完成させたフリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」。2025年10月30日（木）に Nintendo Switch(TM)パッケージ版が発売を控える本作が2025年9月25日（木）～28日（日）に開催される東京ゲームショウ2025内、『ハピネットゲームフェス！in TGS 2025』にて、発売前にも関わらず「最速クリアRTAを作者が見届ける」ステージイベントを開催いたします！

2024年12月に開催されたRTA in JAPANでは、作者・橙々氏が見守る中での最速クリアを目指す配信が行われ、同時接続者数は９万を突破。Xのトレンド入りをしました。

今回ステージには作者・橙々氏が登壇。本作のリアルタイムアタック（RTA）世界記録保持走者たちをゲストに迎え、Special Edition版最速クリアを目指すRTAプレイ動画を実況しながら生トークいたします！

「公開デバッグ」として話題を呼んだ、あの現象が東京ゲームショウでも再び…！？作者も知らないまさかの裏技が、会場で明らかになるかもしれません。

ステージの模様は、YouTube・ニコニコ生放送にて生配信が決定。

当日会場にお越しいただけない方も、ぜひオンラインでお楽しみください！

「アクアリウムは踊らない」 発売前に最速クリア！？ RTAを作者が見届け

・開催日時：2025年9月28日（日）14:00～（90分予定）

・開催場所：ハピネットメインブース（Hall7）

・出演者：橙々（作者）、RTA WR1位：えふしょー、RTA WR2位：零月、RTA WR3位：あんこつぶつぶ

※ステージ名は変更になる場合がございます

※ステージ時間は前後する場合がございます

※観覧スペースでステージをご覧いただくには、当日にハピネットブースの受付で配布する各プログラムの観覧券が必要です

※ご来場者は、配信に映りこむ場合がございます。予めご了承ください

※ステージ情報は、ハピネットTGS 2025特設サイト（https://happinet-tgs.com/）でもご確認いただけます

■配信

YouTube 9/28(日)：https://www.youtube.com/live/XqVHJBUlHfg

ニコニコ動画 9/28(日)：https://live.nicovideo.jp/watch/lv348535195

さらに、インディーゲームコーナーに出店のフロンティアワークスブースにて「アクアリウムは踊らない」Special Editionを試遊してくださった方に『非売品オリジナルバスパウダー』をプレゼント！

バスパウダーは、水着姿のスーズ・レトロ・ルル・キティ・クリス・シークレットの全６種。シークレットは、ヤドカリの声優を担当したあの人…？

ランダムでお渡しとなりますので、この機会にぜひお見逃しなく！

フロンティアワークスブース

・開催日時：

2025年9月25日（木）ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月26日（金） ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月27日（土） 一般公開日 9:30~17:00

2025年9月28日（日） 一般公開日 9:30~16:30

・出展者名：フロンティアワークス インディーゲームコーナー

・小間番号：11-C26

東京ゲームショウ2025開催概要

・イベント名：東京ゲームショウ2025(TOKYO GAME SHOW 2025)

・主催：一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会(CESA)

・共催：株式会社日経BP、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ

・開催日時：

2025年9月25日（木） ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月26日（金） ビジネスデイ 10:00~17:00

2025年9月27日（土） 一般公開日 9:30~17:00

2025年9月28日（日） 一般公開日 9:30~16:30

※ビジネスデイと一般公開日では開場時間が異なります

※一般公開日は、状況により開場時間が30分早まる場合があります

・会場：幕張メッセ(千葉市美浜区)展示ホール1~11 / 国際会議場 / イベントホール

・公式サイト：https://tgs.cesa.or.jp

「アクアリウムは踊らない」は、Nintendo Switch/Steamダウンロード版が好評発売中！

Nintendo Switchパッケージ版は2025年10月30日（木）に発売予定です。只今、ご予約受付中。

特典などの詳細は以下の特設サイトからご確認ください。

https://www.fwinc.co.jp/aqua-dance

●ゲーム「アクアリウムは踊らない」とは

ホラー嫌いの作者・橙々氏がたった1人で８年間を費やし開発・完成させたフリーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」。2024年2月のリリースからわずか2日間で10万DLを達成し、その後もプレイ実況やSNSでの口コミを受け70万DLを突破（2025年8月現在）！ドラマCD化やコミカライズ連載、各種グッズ化をはじめとしたコラボ企画が立て続けに展開し、今なお話題は拡大中！

●ゲーム「アクアリウムは踊らない」あらすじ

その日、「ビアンカ水族館」を訪れた少女・スーズと親友のルルは、

プレミアムチケットの特別優待として館長の妻・クリス同伴によるガイドツアーを満喫していた。

その道中、ふとルルの姿を見失ってしまったスーズたちは館内を探し始めるのだが、

気づくと先ほどまでいた水族館とは全く異なる不気味な世界に迷い込んでしまっていた……。

水生怪物が襲ってくる恐怖の水族館を探索するスーズの前に、剣を携えた軍服姿の女性・レトロが現れる。

スーズに対し不躾な態度のレトロであったが、彼女もまた別の少女・キティを探していたのだった。

果たしてスーズは親友を無事見つけ出し、水族館から脱出することはできるのか……？

「裏切者は、誰だ」

【商品情報】

タイトル名：アクアリウムは踊らない

ジャンル：謎解きアドベンチャーホラーゲーム

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM) / Steam(R)

Nintendo Switch / Steam ダウンロード版発売中

Nintendo Switch パッケージ版発売日：2025年10月30日（木）

価格：

【ダウンロード版】2,200円（税込）

【パッケージ版】4,950円（税込）

販売形態：ダウンロード版、パッケージ版

CERO：「C」（15才以上対象）

プレイ人数：1人用

対応言語：日本語、英語、韓国語、中国語（簡体字・繁体字）

原作：橙々

開発：Gotcha Gotcha Games、フロンティアワークス

パブリッシャー：フロンティアワークス

■キャスト

スーズ：黒沢ともよ

レトロ：花守ゆみり

ルル：佐藤聡美

キティ：釘宮理恵

クリス：たみやすともえ

■PV：https://youtu.be/SmAY_kdqJQY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SmAY_kdqJQY ]

■特設サイト： https://www.fwinc.co.jp/aqua-dance

■公式サイト：https://daidai7742.wixsite.com/aqua-dance

■公式SNS：https://x.com/aqua_dance_

■SNSハッシュタグ：#アクおど

■権利表記：(C)daidaisan,Frontier Works,Gotcha Gotcha Games,2025

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です

※画面は開発中のものです

Nintendo Switch・Nintendo Switchのロゴは任天堂の商標です

(C)2025 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です