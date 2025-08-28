「まるはちデー」にパロマ瑞穂屋外プールを無料開放！

株式会社瑞穂ＬＯＯＰ-ＰＦＩ

瑞穂公園は、8月8日（金）に「パロマ瑞穂屋外プール無料開放デー」を開催し、日頃から公園をご利用いただいている地域の皆様に感謝の気持ちを伝えました。

この特別な夏の一日には、ご家族連れを中心に、プールがたくさんの笑顔と活気で溢れかえりました。

グランパスくんファミリーと触れ合う様子

そして、サプライズゲストとして、名古屋グランパス様のマスコットキャラクター、グランパスくんとグランパコちゃんが登場！子供たちだけでなく、大人の方々も大興奮で、一緒に写真を撮ったり、ハイタッチをしたりと、会場は大盛り上がり。グランパスくんファミリーとの楽しいふれあいは、来場者の皆様にとって忘れられない夏の思い出となりました。

ご来場いただいた方には、グランパスオリジナルメモ帳もプレゼント。プールの楽しさと、グランパスくんファミリーの温かさに触れる、心に残るイベントとなりました。

瑞穂公園は、これからもスポーツを「観る」だけでなく、「楽しむ」場所として、地域の皆様の笑顔と元気を育む場所を目指してまいります。

来場者をお出迎えするグランパコちゃんグランパスくん

開催概要

イベント名：パロマ瑞穂屋外プール無料開放デー

開催日時：2025年8月8日（金）

開催場所：パロマ瑞穂屋外プール

内容：屋外プール無料開放

グランパスくん、グランパコちゃんによる

グリーティング

グランパスオリジナルメモ帳プレゼント

協力：名古屋グランパス

パロマ瑞穂屋外プールについて

パロマ瑞穂屋外プールは、25mプール、児童プール、幼児プールを備えた屋外プールです。夏期期間中のみ営業しており、幅広い層の方にご利用いただけます。

開場期間：7月20日（日）～ 8月31日（日）

開場時間：10:00～17:15

利用料金：大 人 300円

高齢者 100円

小 人 100円

屋外プールの写真

＜瑞穂公園について＞

瑞穂公園は愛知県名古屋市瑞穂区に位置する都市公園です。

■15のスポーツ施設群「パロマ瑞穂スポーツパーク」

園内には陸上競技場（26年3月末完成）・野球場・ラグビー場（25年11月リニューアルオープン）・アリーナ、水泳プール・弓道場・アーチェリー場等、15のスポーツ関連施設が軒を連ねています。

サッカーＪリーグ「名古屋グランパス」、ラグビーリーグワン「トヨタヴェルブリッツ」を

はじめ、バレーボール・ハンドボール・卓球等の国内トップクラスの試合から、地域の大会やスポーツ愛好家の皆様の活動まで幅広くスポーツを通じた交流が行われています。

2026年3月末の施設全体イメージ図(C)2021（株）瑞穂ＬＯＯＰーＰＦＩ※画像はイメージ

国際大会から地元の皆様のスポーツ利用まで幅広く利用いただいています。

園内の各所では、ジョギングやお散歩など体を動かすことを楽しんでいる方も数多く訪れていただいています。

■2026年3月末完成 パロマ瑞穂スタジアム

陸上競技・サッカー・ラグビー等が実施できる、国際規格の約30,000席を備える屋根付きスタジアムに生まれ変わります。2026年に開催されるアジア・アジアパラ競技大会のメイン会場として使用される予定であり、今後も国際大会の会場として日本のスポーツシーンをけん引する施設でありたいと考えています。

パロマ瑞穂スタジアム内観イメージ(C)2021（株）瑞穂ＬＯＯＰーＰＦＩ※画像はイメージ平常時は一般開放するスタジアムコンコースイメージ (C)2021（株）瑞穂ＬＯＯＰーＰＦＩ※画像はイメージ

また、上記の改築工事ではスタジアム3階コンコースと隣接するレクリエーション広場を「MIZUHO-LOOP」と称する８の字型の歩路で繋ぎます。

大会やイベントが開催されていない平常時は、ジョギングや散歩等のルートとして開放。多くの方々に体を動かすことで健康増進やリフレッシュしていただく環境をご提供します。

■市民の憩いと交流の場を提供する都市公園

瑞穂公園は、桜の名所百選としても名高い山崎川の左右に立地した憩いの場所でもあります。

・南ひろば…2025年10月全面改装オープン。芝生広場を中心として緑や花々に囲まれたひろばに生まれ変わります。

・東ひろば…敷地の高低差を利用した遊具を数多く設置しており、子どもたちが身体を使って活発に遊ぶことのできるひろばです。

・北ひろば…テニスコート南東に位置し、ブランコや滑り台などの遊具を整備したひろばです。

・北アーバンスポーツひろば…2025年6月オープン。３×３コートを中心にとしたスペースです。

・南アーバンスポーツひろば…2025年7月オープン。初心者向けスケートボードリンクです。

その他、大小10ヶ所のひろばや散策路及び縄文時代の貝塚や古墳など縄文時代からの歴史・資源が所在しています。

2025年10月に全面開放予定の南ひろばイメージ (C)2021（株）瑞穂ＬＯＯＰーＰＦＩ※画像はイメージ

・2025年10月に全面改装オープンする南ひろばでは、地域のイベントやマルシェ等も開催予定です。

■市民協働・地域連携で育てていく公園

花壇ボランティア・清掃ボランティアを始めとした、地域や周辺企業の皆様に愛し・育んでいただいております。また、各種団体の活動の場としても活用いただいており、皆様とともに進化することを目指します。

ボランティアの皆様がお世話をしてくださっている花壇 2025年6月撮影

花壇ボランティアの方で育まれている「やすらぎひろば」の花壇は、四季折々の美しい花々が、市民の皆様によって育まれ、美しい姿で私たちの目をたのしませてくれます。