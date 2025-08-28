【ドキュメンタリー７】万博の空へブルーインパルス再飛行！パイロットたちの120日間に密着！

テレビ大阪株式会社

「目立たずとも私たちの生活に貢献をしている人たち」、「社会的に弱い立場の人に寄り添い、一緒に歩む人たち」。日頃のニュース取材の中で見つけたそんな人々にスポットライトを当てたドキュメンタリー番組「ドキュメンタリー７」。第30回は、「大阪・関西万博」でふるさとの空を舞うという夢に挑んだ大阪出身のブルーインパルス・最年少パイロット、松浦翔矢さん(30)とその仲間たちの120日間に迫ります。

第30回『Trust in Blue ～万博のブルーインパルス～』

時速900キロという、極限の世界で精密なアクロバット飛行を繰り広げる航空自衛隊・ブルーインパルス。今年7月、大阪・関西万博でのフライトの再挑戦では、人々の心に希望と感動を与えてくれました。その３番機を操縦したのは、大阪出身の最年少パイロット、松浦翔矢さん。彼の夢でもあった万博上空でのフライト、その実現には知られざる険しい道のりがありました。

もともと野球少年だった松浦さん。中学３年生の頃にYouTubeで見たブルーインパルスをきっかけに、「ブルーインパルスのパイロットとして、大阪の空を舞う」という夢を抱き続けてきました。その夢を実現する舞台として期待されたのが、2025年春の「大阪・関西万博」開幕日のフライト。しかし、万博初日に予定されていた展示飛行は、天候により安全が確保できず中止に。しかし、ブルーインパルスの再飛行を求める声が多く寄せられました。再飛行に向けた長い道のりが始まります。

試練は続き、展示飛行再挑戦を目指す中での飛行中止、同型機事故による訓練停止など、予測できない壁が次々と立ちはだかりました。

安全の確認ができるまでの間、ブルーインパルスのパイロットもすべての飛行を見合わせることになりました。松浦さんはチームの仲間や家族たちと黙々と耐える日々が続きます。そんな日々の中、「もう一度、空を舞う」という信念を支えたのは、チームメイトとの鋼鉄の絆、万博の空に笑顔を届けたいという強い使命感でした。

ついに迎えた万博会場上空飛行の当日――大屋根リングはその瞬間をまちつづけた人で埋め尽くされていました。絶好のフライト日和の中、大阪での展示飛行を夢見てきた松浦さんも万博上空に舞い上がります。

信じる仲間とともに、大阪・関西万博の空を翔けたブルーインパルス。そこに至るまでの自衛隊員たちの120日間、ぜひご覧ください！

番組情報

【タイトル】「ドキュメンタリー7」

【放送局】テレビ大阪

【放送日時】2025年8月30日(土)午前11時～11時30分

