社長の右腕＝経営参謀 を育てる「中小企業BANTO認定試験」が、　後継者問題やDX時代に対応し9月リニューアル

公益社団法人 全国経理教育協会

「簿記能力検定試験」などを実施する 公益社団法人全国経理教育協会（所在地：東京都豊島区、理事長：鈴木 一樹）は、中小企業庁が後援する資格「中小企業BANTO認定試験」を、2025年9月1日よりリニューアルします。

後継者不足やDX化の遅れといった中小企業が直面する課題解決に貢献できる「経営参謀」人材の育成を目的に、全国のテストセンターで随時受験可能なオンライン形式（CBT方式）へ完全移行。ストーリー形式で学べる新公式テキストで、より実践的な知識習得を支援します。

リニューアル後の試験について

【特徴1】DX・事業承継など、現代の経営課題を網羅した実践的な内容

出題範囲が「経営計画と事業承継」「ヒト・モノ」「ガバナンス（経営法務）」「情報」

「カネ（会計）」「税金」の6項目となり、より実践的なスキルを学ぶことが可能になります。

【特徴2】物語で学ぶから身につく。課題解決力を養うストーリー形式の新テキスト

新しい公式テキストでは、中小企業で起こる問題をストーリー仕立てでわかりやすく解説している

ので、リアルな課題解決法について学ぶことができます。

【特徴3】いつでも、どこでも。学習計画が立てやすいオンライン試験（CBT方式）へ完全移行

全国のテストセンターで受験できるので、多忙な社会人や学生さんも受験しやすい環境が整います。

詳細を見る :https://banto.gr.jp/

「中小企業BANTO認定試験」の試験概要

◆実 施 日 ：202５年9月１日（月）～

◆受験資格：どなたでも受けられます

◆試験形式：ネット試験（CBT試験）

◆試験会場：全国各地のテストセンターで随時実施

◆申込方法：Webから申込み

新公式テキスト 「ストーリーで学ぶ経営参謀の課題解決＆現場力」

中小企業で起こる問題をストーリー仕立てで分かりやすく解説

新しいテキストでは、社長に最も信頼されるブレーンとして経営の一翼を担う専門人材＝経営参謀に求められる知識や能力について、基本から応用までをまとめました。経営計画・戦略、人事・労務、情報・IT、法務、会計、財務、税金など、経営全般にわたる事項をコンパクトに解説しています。

また、仮設の企業を舞台にしたストーリー形式により、中小企業で起こり得る問題と対応を具体的にイメージできるため、課題解決力や現場力の向上にも役立ちます。

社会人・学生問わず、ビジネスリーダーを志す、全ての人にご活用いただける一冊です。

公式テキストの購入 :https://banto.gr.jp/text/

全国経理教育協会について

全国経理教育協会は、文部科学省後援の「簿記能力検定試験」「税法検定試験」、中小企業庁後援の「中小企業BANTO認定試験」など12の資格試験を実施している団体です。これまでに延べ

2,100万人以上の方々に受験いただき、国内最大規模の資格取得者を輩出しています。現在では、日本のみならず海外でも「簿記能力検定試験」「社会人常識マナー検定」などを展開中。

【団体の概要】

団体名：公益社団法人全国経理教育協会

本部所在地：〒170-0004 東京都豊島区北大塚1-13-12

理事長：鈴木 一樹

設 立：1956年 3月

HP：https://www.zenkei.or.jp/