【無料ダウンロード】顧客満足度を成功に導く3ステップ ｜支援実績200件以上のプロが独自ノウハウを公開～企業が押さえておくべき設問設計のポイント

株式会社マインドシェア

“調査をしても結果が活かされない…”そんな課題を持つBtoB企業の経営層へ向けて、株式会社マインドシェア（本社：東京都港区）は、CS調査における設問設計のポイントをまとめたホワイトペーパーを公開いたしました。

ダウンロードページへ(無料) :https://www.mindshare.co.jp/key-points-in-designing-questions-for-cs-surveys/

テンプレいらず！CS調査を“使える結果”に変える設問術を3STEPで解説

顧客満足度調査において最も重要な工程の一つが「設問設計」です。

しかし多くの企業では、既存のテンプレートに頼った結果、自社の課題に即した回答が得られず、調査結果が「使われないデータ」となってしまうケースが多発しています。

本ホワイトペーパーでは、調査が「アクションにつながる」ように設計するための実践ポイントを、3つのステップで整理しています。

また、実際のBtoB企業事例をもとに、「顧客接点の洗い出し」から「総合評価の聴取」まで、調査が形だけで終わらない設計手法を紹介しています。

支援実績200件以上の株式会社マインドシェアが考えるCS調査のあるべき姿

私たちは、調査結果を単なる数値で終わらせず、営業活動やサービス改善につなげられる調査を重視しております。

30年以上にわたる調査実績から、貴社の事情に合わせた“マーケティング視点”を元に、調査設計から調査後の改善施策立案まで一気通貫でサポートいたします。

「どこから見直せばいいのか分からない」という方も、ぜひご相談ください。

【参考】マーケティング会社(当社)によるCS調査の特徴[表: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/70_1_e82b576991ab506b66e465de49b9021b.jpg?v=202508290256 ]

※調査会社の全てが上記に該当するということではございません。

CS調査を成功に導くノウハウを無料公開中

詳細を見る :https://www.mindshare.co.jp/commerce-marketing/cs-survey-tob/サービス概要と実績をご覧いただけます

顧客満足度調査の目的は、顧客の声を可視化し、事業の改善につなげることにあります。

その目的を達成するためには、「誰に」「何を」聞くかの設計が欠かせません。

適切な相手に、正しく質問を届けることで改善につながる示唆が得られます。

株式会社マインドシェアでは、初心者から経験豊富なご担当者までご活用いただける実践的なノウハウやヒントをテーマ別で公開しています。

貴社の企業価値向上に、是非当社のノウハウをご活用ください。

ノウハウを見る :https://www.mindshare.co.jp/commerce-marketing/cs-survey-tob/4つの冊子を無料でDLいただけます

