【無料ダウンロード】顧客満足度を成功に導く3ステップ ｜支援実績200件以上のプロが独自ノウハウを公開～企業が押さえておくべき設問設計のポイント
“調査をしても結果が活かされない…”そんな課題を持つBtoB企業の経営層へ向けて、株式会社マインドシェア（本社：東京都港区）は、CS調査における設問設計のポイントをまとめたホワイトペーパーを公開いたしました。
テンプレいらず！CS調査を“使える結果”に変える設問術を3STEPで解説
顧客満足度調査において最も重要な工程の一つが「設問設計」です。
しかし多くの企業では、既存のテンプレートに頼った結果、自社の課題に即した回答が得られず、調査結果が「使われないデータ」となってしまうケースが多発しています。
本ホワイトペーパーでは、調査が「アクションにつながる」ように設計するための実践ポイントを、3つのステップで整理しています。
また、実際のBtoB企業事例をもとに、「顧客接点の洗い出し」から「総合評価の聴取」まで、調査が形だけで終わらない設計手法を紹介しています。
支援実績200件以上の株式会社マインドシェアが考えるCS調査のあるべき姿
私たちは、調査結果を単なる数値で終わらせず、営業活動やサービス改善につなげられる調査を重視しております。
30年以上にわたる調査実績から、貴社の事情に合わせた“マーケティング視点”を元に、調査設計から調査後の改善施策立案まで一気通貫でサポートいたします。
「どこから見直せばいいのか分からない」という方も、ぜひご相談ください。
【参考】マーケティング会社(当社)によるCS調査の特徴
[表: https://prtimes.jp/data/corp/38409/table/70_1_e82b576991ab506b66e465de49b9021b.jpg?v=202508290256 ]
※調査会社の全てが上記に該当するということではございません。
