9月16日（火）東京ビッグサイトにて開催 「ビューティ」「ウエルネス」ビジネストレードショー / 出展企業・製品を公開！

2025年9月16日（火）から3日間、東京ビッグサイトにて「Diet & Beauty Fair 2025（第24回）」および「WELLNESS ＆ BEAUTY TECH 2025（初開催）」が同時開催されます（主催：インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社）。

本展示会は、美容・健康業界を牽引するイベントとして、化粧品、美容機器、インナービューティ製品に加え、フェムテックや睡眠改善など、女性の美と健康課題に対応する最先端技術を活用した商品・サービスを出品する企業が多数出展します。

美と健康の総合展示会＊＊＊＊＊

Diet & Beauty Fair ▶

今年で24回目を迎える本イベントでは、プロ向け製品からセルフケア用品、サプリメントを含むインナービューティ製品まで、幅広い商材が展示され、質の高い商談の場が提供されます。さらに、プロフェッショナルによる実演やオピニオンリーダーによる各種セミナーも併催され、最新のトレンドや技術が一堂に発信される注目のイベントです。

WELLNESS & BEAUTY TECH ▶

今年初開催の当展示会では、フェムテック、睡眠改善、ストレスケアなど、美容・健康分野におけるQOL向上を目指す革新的な商品やサービスが集結します。また、AI・IoTなど最先端技術を活用した未来志向のビジネス情報も発信。業界関係者にとって新たな発見と出会いの場となります。

出展製品紹介＊＊＊＊＊

【コスメティックス】

卵殻膜やスピルリナマキシマなどの自然由来成分を配合したナチュラル系製品に加え、幹細胞系やNMN誘導体配合など、肌の再生・修復に着目した高機能エイジングケアのアイテムまで、幅広い世代の肌悩みに応えるラインアップが出品いたします。

【インナービューティ】

発酵・酵素、プラントベースフードなどの植物由来成分を活かした製品に加え、NMNや乳酸菌、珪素などの機能性素材を用いたエイジングケアや腸活サプリメントなど、自然の力と先端素材の融合によって、健康と美容を両立する“内側からのケア”を提案する商品が出品いたします。

【フェムテック】

デリケートゾーンの洗浄・保湿・オイルケアから、ホルモンバランスを整えるサプリメント、妊娠線予防パッチまで、女性のライフステージに寄り添い、内側と外側の両面から健やかさと美しさを支えるフェムテック関連のトレンド製品が出品いたします。セルフケアの新たな選択肢として注目です。

【リラクゼーション・温活・巡りケア】

「温活」「血流促進」「快眠」など、心身のコンディションを整えるセルフケア製品が多数出品いたします。遠赤外線素材を活用したアイマスクやウェア、医療品質の弾性ストッキング、天然鉱石を用いたホットパックや美容ローラーなど、リラクゼーションと健康を両立する日常生活の質を高めるアイテムが出品いたします。

【ポイントケア】

唇・まつ毛・首元・頭皮など、顔まわりの細部に特化した多彩なポイントケア製品が登場。幹細胞培養液やナノカプセル技術、テラヘルツ波など、先端成分や独自技術を活用したアイテムが出品いたします。年齢や乾燥などの悩みに対して、集中的かつ持続的なケアを提案。美しさを細部から引き上げる高機能なポイントケアに注目です。

また、当展示会では、ビューティビジネスのヒントとなる各種セミナーや、プロフェッショナル向けの施術デモンストレーションステージも併催いたします。

開催概要＊＊＊＊＊

展示会名称：「Diet & Beauty Fair 2025（第24回）」/「WELLNESS ＆ BEAUTY TECH 2025（初開催）」

日程： 2025年9月16日（火）・17日（水）・18日（木） 10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト（西展示棟）

主催： インフォーマ マーケッツ ジャパン株式会社

後援： 環境省、スポーツ庁、独立行政法人中小企業基盤整備機構、日本貿易振興機構（ジェトロ）

協賛：（一社）日本エステティック振興協議会/（一社)日本エステティック協会/（一社）日本エステティック業協会/NPO法人日本エステティック機構/（一財）日本エステティック試験センター/（一社）日本全身美容協会/厚生労働省生衛第135号認可 全日本全身美容業協同組合/（公社）日本フィットネス協会/（一社） CIDESCO-NIPPON/ （公財）日本健康スポーツ連盟/NPO法人日本ホリスティック医学協会/NPO法人日本ネイリスト協会/（一社）日本フィットネス産業協会/NPO法人日本抗加齢協会/NPO法人アンチエイジングネットワーク/（一社）日本ホームヘルス機器協会/（公社）日本通信販売協会/NPO法人日本スパ＆ウエルネスツーリズム協会/ NPO法人健康と温泉フォーラム/（一社）日本リラクゼーション業協会/（公社）日本アロマ環境協会/（公財）日本エステティック研究財団/ 日本アンチエイジング歯科学会 / （公社）日本サウナ・スパ協会/地域活性学会/（一財）日本健康開発財団/（一財） 国際指圧普及財団

