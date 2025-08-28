『TikTok Shop・カンファレンス』最新情報をご紹介【無料セミナー】

株式会社宣伝会議

株式会社宣伝会議（本社：東京都港区／代表取締役社長：高橋 智哉）は、今マーケターがもっとも注目すべき次世代コマース・TikTok Shopを完全解説する「TikTok Shop・カンファレンス」を9月3日（水）に、宣伝会議セミナールームにて開催いたします。

参加費は無料で、TikTok運用経験の有無を問わず、広告代理店、ブランド担当者、EC担当者の皆様にとって“次の打ち手”を見つけられる貴重な機会です。

さらに、講演後のアフターパーティーでは、登壇者をはじめ、ご来場いただいた皆様同士の直接対面での意見交換やネットワーキングを通じて、自身と近い業務内容の方が、どのような取り組みや考え方をしているか学ぶことにより、皆様の今後の業務のヒントや刺激になれば幸いです。

本日は追加情報も含めて、最新の講演内容を再度ご紹介いたします。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

＊注目の講演をピックアップしてご紹介＊

◆【A1a】10:00～11:15

次世代コマースゼロイチ戦略 TikTok Shopが切り拓く未来

【講演者】

TikTok for Business Japan

Global Business Solutions 執行役員 Sales Director, Head of Strategic Agency Group

長谷川 圭介 氏

TikTok Shop

Integrated Marketing Senior Manager

You Hongdi 氏

【講演内容】

「TikTok売れ」という言葉が生まれるほど、消費者の購買行動は大きく変貌を遂げました。動画が直接購買に繋がる“ゼロファネル”の新たな消費潮流の中心にあるのが、TikTok Shopです。本セッションでは、この次世代コマースプラットフォームの全体像をゼロから解説します。海外の先進事例に学ぶ成功の本質と、日本市場における最新の業界動向を深掘り。さらに、コンテンツが購買に直結するTikTok Shopならではの広告戦略と、効果を最大化するための具体的な実践ノウハウをご紹介します。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

◆【A1b】10:00～11:15

認知から購買までは一瞬「ゼロファネル」に対応するには?

【講演者】

株式会社Hakuhodo DY ONE

インフルエンサーマーケティング本部 本部長

赤松 義隆 氏

株式会社Hakuhodo DY ONE

ECマーケティング本部 本部長

二木 純 氏

TikTok for Business Japan

Global Business Solutions 執行役員 Sales Director, Head of Strategic Agency Group

長谷川 圭介 氏

TikTok Shop

Integrated Marketing Senior Manager

You Hongdi 氏

【講演内容】

TikTok Shopは、動画から購買へ直結する次世代のコマースプラットフォームです。ユーザーの「発見」が「購買」に繋がる“ゼロファネル”の世界で売上を伸ばすには、バズの創出が鍵となります。本講演では、TikTok Shopの最新トレンドと国内外の成功事例を解説。さらに、博報堂ＤＹグループ独自の攻略モデル「BUZZ BUY BOOSTER(TM)」を紹介。コンテンツ企画から効果測定、売上最大化まで、TikTok Shop運用を加速させる戦略のヒントをお届けします。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

◆【A2】11:30 ～ 12:00

「バズるほど回らない…」売上も現場も崩さないTikTok Shop連携術

【講演者】

株式会社ハックルベリー

代表取締役

安藤 祐輔 氏

【講演内容】

動画視聴 → 商品閲覧 → 購入までがアプリ内でシームレスに実現できるTikTok Shopは、始めやすさが魅力な一方、始めやすいからこそ陥りやすい落とし穴が潜んでいます。 ハックルベリーからは、EC運用を“バズに耐えうる仕組み”に進化させるTikTok ShopとECカート/基幹システムの連携術をご紹介。 これからのTikTok Shop戦略を、“なんとなく始める”から“確実に回す”フェーズへ進化させたい方におすすめです。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

◆【A3】13:00 ～ 13:30

TikTok Shopで変わる日本市場の最新トレンド分析

【講演者】

Septeni Japan株式会社

AX・メディアソリューション領域

本間 崇司 氏

【講演内容】

日本で本格的にローンチしたTikTok Shopについて、その市場感やトレンドを徹底解説します。日本市場特有の傾向や海外事例との違いを分析し、成功事例やクリエイティブの最新動向を紹介します。さらに、当社のソリューションや自社クリエイターネットワークを活用した具体的な支援内容についてもお話しすることで、TikTok Shopを活用したマーケティング戦略のヒントをお届けします。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

◆【A4】13:45 ～ 14:15

Amazon×TikTokで加速する新時代の販路戦略

【講演者】

株式会社ぬるぬる

執行役員 COO

山下 智博 氏

株式会社GROOVE

代表取締役

田中 謙伍 氏

株式会社GROOVE

新規事業部 新規事業部責任者

藤田 敦也 氏

【講演内容】

もはや単一チャネルでは通用しない時代。Amazonでの検索購買と、TikTokでの衝動購買・ライブ販売。この異なるユーザー導線をどう連携させるかが、売上最大化の鍵になります。本講演では、両チャネルの特性と相互作用、実際の運用で見えてきた成功パターンを具体例と共に解説。大手メーカーの販路戦略に新たな視点を提供します。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

◆【A5】14:30～15:00

「欲しい」を生み出す、TikTokで選ばれるブランド戦略

【講演者】

株式会社Tailor App

代表取締役CEO

松村 夏海 氏

株式会社Tailor App

プランナー

松本 幸貴 氏

【講演内容】

TikTokはエンタメを楽しむ場にとどまらず、購買行動にも大きな影響を与える存在へと進化しています。 「始めてみたけど売上につながらない」「何を投稿すべきか分からない」など、 運用における壁を感じている方も多いのではないでしょうか。 本講演では、ライブコマースのパイオニアであるテイラーアップの支援内容のご紹介とともに、 ライブコマースのみならず、TikTokライクなコンテンツ作りのコツ、ファンづくりのヒントをお届けします。

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

◆開催概要

・日 時 ：2025年9月3日(水) 10:00～（開場 9：30）

・会 場 ：宣伝会議セミナールーム

東京都港区南青山3-11-13 新青山東急ビル8F（表参道駅より徒歩3分）

・参加費 ：無料 （※事前登録制 参加希望者多数の場合は抽選)

・主 催 ：株式会社宣伝会議

▼詳細・お申し込みはこちら(https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/tiktokshop2509/?utm_source=email&utm_medium=htmlmail&utm_campaign=sales_&utm_id=_25082813)

■宣伝会議について

株式会社宣伝会議は1954年創刊の月刊『宣伝会議』を起点に、出版、教育、イベント、アワード、コンサルティングなど多角的な事業を展開しています。月刊『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『ブレーン』『環境ビジネス』をはじめとする専門誌の発行や、Webメディア「AdverTimes.」の運営を通じて、マーケティング・クリエイティブ・環境にかかわる最新動向や実践知を発信。加えて、年間約10万人が受講する講座・研修を提供し、次世代の人材育成にも注力しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

宣伝会議 セミナー事務局

E-mail：event@sendenkaigi.com

受付時間：平日10:00～18:00（土日祝日は除く）