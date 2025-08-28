ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」９月１日（月）10:00よりチケット申込開始！

公益財団法人東京都歴史文化財団

東京藝術大学 日比野克彦学長 総合監修

ろう者と聴者のアーティストが互いに交流し、そのプロセスをベースに

創り出されていくオリジナルストーリーを上演



ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」のチケット申込を9月1日（月）10:00より開始することが決定したので、お知らせいたします。

「黙るな 動け 呼吸しろ」は、いよいよこの秋、東京で開催される世界陸上、デフリンピックの文化プログラムとして、2023年からろう者と聴者が協働しながら創作を進めています。

本作には、手話を言語とする《霧のまち》と日本語を言語とする《百層》という２つのまちが登場します。２つのまちの住人は、お互い相手の言語が分かりません。観客のみなさんも登場人物同様、「分からない」状態から、お互いを知ろうとだんだんコミュニケーションが生まれていく過程を客席でお楽しみください。

公演概要

【タイトル】

TOKYO FORWARD 2025文化プログラム

ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」

【公演日時】

2025年11月29日（土）15:00 開場14:00（14:45～プレトーク）

【会場】

東京文化会館 大ホール（東京都台東区上野公園5-45）

【出演】

阿部藍子、飯塚大周、池田百花、石田迪子、板橋廉平、植田愛、宇戸田千晴、大橋悠太、奥村泰人、小野花音、小野里満子、菊地研、倉島聡、近藤辰哉、佐藤萌以、佐野和海、高柳あゆみ、角田莉沙、成塚元香、林醍醐味、本間智恵美、三橋絡、村田裕子、萌文、八百谷梨江、ニコラス・ユヤマ、吉田美幸、レオ、西脇将伍



【スタッフ】

総合監修：日比野克彦 構成・演出：牧原依里 演出：島地保武 ドラマトゥルク：雫境、長島確

ステージング・ディレクター：中村蓉 オンガク・クリエイションスタッフ：西脇将伍

音楽監修：福中冬子 舞台美術：原田愛 照明：木藤歩 音楽：小野龍一、井川丹 音響：中原楽 舞台映像：栗山聡之 衣裳：武田久美子 ヘアメイク：るう 演出助手：田代英忠、中村未希、山田朋佳、舞台監督：山口英峰



【ストーリー】

まわりを霧に囲まれたまち。建国記念日の式典が行われている。そこへ1人の男が迷い込んでくる。

霧を抜けて別のまちからやって来たのだ。

この《霧のまち》は、浮遊し移動するまちである。音という概念がない世界で、言語は身体だ。

独自の文化が発達し、あらゆるものがこのまちの住人に便利なようにできている。

長い年月のなかで周期的に「もうひとつのまち」に近づくが、霧に遮られ、互いに知らない。

迷い込んできた男は、「オンガク」を伴う式典の様子に見とれる。

やがて住人3人と親しくなり、このまちで暮らすようになる。

2年が過ぎ、男は3人を「もうひとつのまち」へ誘う。

そのまちの名は《百層》。一極集中が進み切った超高層巨大都市である。音の文化が発達し、言語も音声である。

一方で、人口過密ゆえに騒音問題が深刻化し、極度に静寂が求められている。

2年ぶりに戻った男は、3人にまちを案内する。

《百層》のさまざまな住人との出会いを通して、やがて4人はコンサートに参加することになる……

公式サイト：https://duk-tokyoforward2025.jp/

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@duk-tokyoforward2025/(https://www.youtube.com/@duk-tokyoforward2025/)

公式Instagram： https://www.instagram.com/duk_tokyoforward2025/

【主催】

東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京、国立大学法人東京藝術大学

チケット申込

【チケット】

全席指定・無料（要事前申込・先着順）

申込受付後公演1週間前までに、メールまたはハガキにて座席番号をご連絡します。

【申込方法】

9月1日(月)10:00より下記いずれかの方法でお申込ください。

１.申込フォーム https://pro.form-mailer.jp/fms/6b38097f334471(https://pro.form-mailer.jp/fms/6b38097f334471)

２.往復ハガキ 申込締切：10月31日（金）消印有効

住所、氏名、電話番号など連絡先、希望する鑑賞サポート（ろう者観劇エリア、字幕、ヒアリングループ、音声ガイド）を記入の上、以下までご送付ください。

送付先：〒108-0073 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル4階

(株)ライツアパートメント内 「黙るな 動け 呼吸しろ」公演事務局

団体（10名以上）での観劇をご希望の方は公演事務局までお問い合わせください。

※未就学児の入場はご遠慮ください。

※1階席前方は舞台上の手話が見えやすい ろう者観劇エリアです。

※一部のシーンで大きな音が鳴ります。ご希望の方には会場で耳栓をお渡しします。

詳細は公式サイト(https://duk-tokyoforward2025.jp/ticket-access/)にてご確認ください。

【鑑賞サポート】

●字幕（音声言語のセリフを字幕として表示。手話のセリフの字幕サポートはありません。）

本公演では、無料アプリ「HELLO! Theater（ハローシアター）」を使った字幕サポートをご利用いただけます。

詳しくは、こちらのURLをご覧ください。 https://www.hellotheater.info/

●ヒアリングループ（要予約・先着順・定員あり・座席エリア限定）

●音声ガイド（要予約・先着順・定員あり）

舞台の様子や出演者の動きなど、視覚情報を音声情報でお伝えします。

●フリーエリア

客席内には、一時的に席を移動したい場合や上演中自席に戻りづらい時に座れるフリーエリアがあります。

●ロビー休憩スペース

上演中に休憩が必要になった場合、ロビーで休憩できます。

●託児サービス（要予約・有料・定員あり）

イベント託児・マザーズ：（0120-788-222） 11月21日（金）17:00締切。

〇車いす、補助犬をお連れでご来場の方、その他のサポートが必要な方は事前に公演事務局までお問い合わせください。

【会場地図・アクセス】

東京文化会館（東京都台東区上野公園5-45）

JR上野駅 公園改札から徒歩約1分

東京メトロ上野駅 7番出口から徒歩約5分

京成上野駅 正面口改札から徒歩約7分

※東京文化会館にはお客様専用駐車場はございません。近隣の有料駐車場をご利用ください。