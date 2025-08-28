【おかげさまで18周年】効能もデザインも楽しめる天然石アクセサリーが、送料無料＆10%OFF｜ハワイ発パワーストーンブランド・マルラニハワイ

H1GLOBAL株式会社

ハワイ発祥の天然石アクセサリーブランド「マルラニハワイ」では、日頃のご愛顧に感謝を込めて、創業18周年記念「創業感謝祭 第3弾」として、オンラインショップ限定で送料無料＆10％OFFキャンペーンを開催いたします。

2008年8月の創業以来、ハンドメイドでひとつひとつ丁寧に仕上げた天然石ブレスレットやアクセサリーを通じて、多くのお客様の幸せや願いに寄り添ってまいりました。

効能やパワーだけでなく、ファッション性も兼ね備えた天然石アクセサリーを、より多くの方に楽しんでいただきたいという思いから、今年の創業記念では特別に送料無料＆10％OFFのキャンペーンを実施いたします。

期間中は、一部商品を除くほぼ全品が対象！気になっていたアイテムや、自分へのご褒美、大切な方へのギフトをお得に手に入れる絶好のチャンスです。

日頃のご愛顧に感謝を込めて、皆さまに楽しんでいただける特別なキャンペーンです。ぜひこの機会に、ハワイの香りと共にお届けする天然石アクセサリーの魅力をご体感ください。

キャンペーン概要

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3114940(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3114940)

【期間】8月29日(金)10:00 ～ 9月7日(日)23:59

特典１：全商品 送料無料

【対象商品】全752商品（※一部商品除く）

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3085655)

特典２：全商品 10%OFF

【対象商品】全617商品（※一部商品除く）

【条件】クーポンコード「THX2025」入力

https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104555(https://malulani.info/?mode=grp&gid=3104555)

※一部商品はキャンペーンの対象外となります。詳しくはキャンペーンページをご確認ください。

※海外発送については、送料無料の対象外となります。

※自動では10%OFFになりません。必ずクーポンコードのご利用をお願いいたします。

※対象商品とその他の商品を一緒にお買い上げいただいた場合、対象商品分のみ10%OFFとさせていただきます。

※サイズ調整等での追加料金は10％OFFの対象外となります。

※他のクーポンとの併用はできません。

※オンラインショップ限定のキャンペーンとなります。

※キャンペーン中は注文が大変混みあうため、発送に遅れが発生する場合がございます。

◆おすすめ対象商品

Glow Journey

https://malulani.info/?pid=187423153

明るく活力をもたらす石を組み合わせた、富と繁栄のブレスレット。

金運、仕事運、厄除け、勝負運、幸運のお守りに。

フローライトチップ

https://malulani.info/?pid=187575106

Flowの名の通り、流れに乗ることをサポートしてくれるフローライトは、様々な方面から物事を見ることを習慣づけさせてくれる、柔軟性の高いストーンです。

お気に入りの器にチップを広げ、お持ちのパワーストーンを身に付けない間、寝るときにはこの上において浄化・パワーチャージしてもらいましょう。

Lucky Bloom

https://malulani.info/?pid=184827254

愛と豊かさが開花する、エレガントな幸運のブレスレット。

金運、健康、良縁、対人、癒し、幸福のお守りに。

Venus Anklet～幸運～

https://malulani.info/?pid=159562679

地球からの大いなる愛を受け取る、豊かさと安らぎのキラキラアンクレット。

愛、健康、富貴、成功、幸福のお守りに。

Galaxy Spark

https://malulani.info/?pid=182747409

強運の石をスタイリッシュに組み上げた、厄除けと開運のブレスレット。

金運、仕事運、良縁、健康、幸福のお守りに。

◆ハワイ本店のご案内

オアフ島中心部に位置する「センチュリーセンター」11階に構える本店は

眺めの良い隠れ家的な落ち着いたサロン。

頻繁に虹を臨める心地良い空間で、パワフルで美しい天然石アクセサリーを

ゆったりとお選びいただくことができます。

ブレスレットをはじめ、アンクレットやネックレスなど

おしゃれなストーンアイテムや、生年月日とお願い事から石をお選びする

「バースデイオーダーブレスレット」など

ここでしか手に入らない特別なアイテムを、ぜひ選びにお越しください。

ハワイ本店はサイトはこちら▶(https://malulani.info/column/hawaii-mainstore)

ハワイ本店限定商品はこちら▶(https://www.instagram.com/reel/C_X62ehzoy0/?utm_source=ig_web_copy_link)

◆マルラニハワイ

https://malulani.info/

ハワイに本店を構える天然石ジュエリーブランド。「オシャレも願いも叶える」「パワーストーン＝心のサプリ」をコンセプトに、オリジナルアクセサリーを制作販売しています。

店名の由来「MALULANI」とは、「神に守られた」という意味のハワイ語。「MALULANI」という文字を刻み込んだアイテムを組み込み、「神のご加護がありますように」という祈りを託しています。

ブレスレット、ネックレスをはじめとするすべての商品は、１点１点ハンドメイドで作成しています。

◆本件に関するお問合せ

広報：庄子

TEL：03-6433-5723

MAIL：info@malulani.tv

◆会社概要

社名：H1GLOBAL株式会社

創業：2005 年4 月

代表者：代表取締役 輝咲 翔

本社：〒106-0047 東京都港区南麻布５丁目１-２９ 麻布広尾マンション901

TEL：03-6419-7755

事業内容：天然石アクセサリーのデザイン・制作・商品開発、及び卸売り・小売り。飲食店の企画運営、ヘルスケア事業の展開など。