令和7年8月大雨災害義援金の募集について　【訂正】

株式会社ダイナム

令和7年8月6日からの大雨により被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

全国46都道府県にパチンコホールを展開する株式会社ダイナム（本社：東京都荒川区西日暮里、代表取締役：保坂 明）は、令和7年8月大雨災害で被災された方々への支援を目的として、8月28日（木）から10月13日（月）までの期間、ダイナムの店舗において玉・メダルによる義援金の受付を実施いたします。

お寄せいただいた義援金（玉・メダル相当額）は、全額を熊本県と鹿児島県霧島市にお届けいたします。

【募集概要】

◆受付期間：2025年8月28日（木）～10月13日（月）

◆受付方法：店舗での玉・メダルによる受付

※現金の受付は行いません。

◆対象店舗：ダイナム63店舗

（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県）

◆寄付先：熊本県、鹿児島県霧島市

◆寄付時期：2025年10月末（予定）

株式会社ダイナム

パチンコを「誰もが気軽に楽しめる日常の娯楽」となるよう改革し、「街と生きるパチンコ。」を目指すべく、日本全国にチェーン型パチンコホールを展開しています。全国46都道府県に389店舗（2025年8月現在）を展開し、1円パチンコなどの低貸玉営業を中心とした店舗展開を推進しています。

