製造業の“人材不足”に挑む、専門展示会が誕生 [製造業 人手不足対策EXPO]
少子高齢化による労働力減少、技能伝承の断絶、若手離れ──
製造業が直面する「人材」の課題に真正面から向き合う専門展示会「製造業 人手不足対策EXPO」を2025年9月幕張メッセにて新規開催いたします。
主催は国内最大級の産業展示会を手がけるRX Japan株式会社。
企画のきっかけは、ある社員の「日本の工場に寄り添いたい」という強い想いでした。
展示会立ち上げの背景
いま製造業では、どの企業も「現場の人手不足」が深刻な経営課題となっています。
その中で、現場の声に耳を傾け続けていたRX Japan株式会社の社員・関水氏が気づいたのは、
「この課題に、本気で向き合える場が必要だ」という事実でした。
社員の想いから始まった「製造業の未来を、人材から変える」
当時、出展社や来場者から聞こえてきたのは、
決して他人事では済まされない切実な声でした。
「現場の人手不足で、従業員の心と体が限界を迎えている」
「この状況で、果たして事業を次の世代に継承できるのか…」
こうした現場からの嘆き、経営者の焦燥、そして未来への不安。
関水氏は、“生の声”と向き合い続ける中で、確信しました。
出展社と話す関水氏
「このままでは、日本の製造業そのものが持たない。
ならば、人材の採用・育成・管理に真正面から向き合う 解決のための場をつくるしかない」
それは、ただの展示会ではなく人手不足という社会課題に挑む、覚悟の場。
こうして生まれたのが、「製造業 人手不足対策EXPO」です。
製造現場の根本的課題に展示会というかたちで応えることを目指しています。
＜ 展示会概要 ＞
名称：製造業 人手不足対策EXPO
会期：2025年9月17日（水）～9月19日（金）
会場：幕張メッセ
主催：RX Japan株式会社
公式サイト：https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp/about/mihr.html(https://www.fiweek.jp/autumn/ja-jp/about/mihr.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=release_0828)
主な出展内容（予定）
- 製造業人材の紹介/採用支援サービス
- 新人即戦力化の教育サービス/ソリューション
- 最新デバイスを用いた技術伝承ツール
- 現場環境改善/人材定着/離職防止サービス …など
プロジェクト発起人インタビュー（RX Japan株式会社 関水氏）立ち上げの原点は、“現場の声”だった
「“もう限界だ” “このままでは現場がもたない”という声を、
私は何度も耳にしました。それでも何も変わらない現状に、正直、悔しさすら感じました。この気づきが、今回の展示会の立上げの
起点になりました。
“展示会で業界の課題を変えられる”
そう信じて、私はこのプロジェクトに取り組んでいます。
製造業の未来を支える人づくり、その起点となる場を、
私たちが創りたい。それが私たちの想いです。」
なぜ今、この展示会が必要なのか？
「製造業において最新テクノロジーを入れるだけでは、製造業の未来は守れません。
製造業を支え発展させる製造人材を増やし、育てる環境づくりこそが、
これからのものづくりに求められるテーマです。
この展示会を通じて、製造人材が育ち、現場が持続可能になる社会へ。
製造業を人材、教育面から支える新しい出会いがここから生まれます。」
