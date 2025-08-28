¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡õ¥¢¥Ô¥¿¸ÂÄê¤«¤ï¤¤¤¤¥Áー¥¿ーÊÁ¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¡ª
»Ò¤É¤â¸þ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¤Î´á¶ñ¤ä¥²ー¥à¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ï¥º¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡§»³ËÜ Ä¾´´¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¥Õ¥¡ー¥Óー ¥Õ¥¡ー¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¡Ê°Ê²¼¡¢¥Õ¥¡ー¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¡õ¥¢¥Ô¥¿¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë¡Ø¥Á¥£ー¥Á¥£ー¡Ù¤ò8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥£ー¥Á¥£ー¤ÎÆÃÄ§
¤Á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¥Õ¥¡ー¥Óー¤Ë¥Áー¥¿ーÊÁ¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¤ê¶Ê¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¯Í·¤Ù¤Þ¤¹¡£¸ý¤ä¥Ïー¥È¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤¿¤ê¡¢Æ¬¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¥Ý¥ó¥Ã¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢45¼ïÎà°Ê¾å¤Î²»¤ä²Î¡¢¥Õ¥¡ー¥Óー¸ì¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÈ¿±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª¥Á¥£ー¥Á¥£ー¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¥Áー¥¿ー¤ß¤¿¤¤¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¤¥ë¥É¤Ç³Ú¤·¤¤²»³Ú¤ò±éÁÕ¤·¤Þ¤¹¡ªÂ¾¤Î¥Õ¥¡ー¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¤È¡¢Ãç´ÖÆ±»Î¤Ç°ì½ï¤Ë¥³ー¥é¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2024-2025Ç¯ÈÇ¤Î¥Õ¥¡ー¥Óー¤È¤â°ì½ï¤ËÍ·¤Ù¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¾ðÊó
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë
ÈÎÇä¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ&¥¢¥Ô¥¿
¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°ìÉô¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Á¥£ー¥Á¥£ー¤Î¾ðÊóÇÛ¿®Ãæ¡ª
¾¦ÉÊ³µÍ×
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§
¥Õ¥¡ー¥Óー ¥Õ¥¡ー¥Ö¥ì¥Ã¥Ä ¥Á¥£ー¥Á¥£ー
¢£²Á³Ê¡§2,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó5cm
¢£ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§6ºÐ°Ê¾å
¢£¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§ËÜÂÎ¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥×ÉÕ¤¡Ë
¢¨LR44·¿¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ3¸Ä»ÈÍÑ¡Ê¥Ç¥âÍÑÅÅÃÓÉÕÂ°¡Ë
¢£È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î29Æü(¶â)
¢£È¯Çä¸µ¡§¥Ï¥º¥Ö¥í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò
¢£¥Õ¥¡ー¥Óー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1998Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤Î1999Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ø¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¡¢¤Ê¤Ç¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÍ·¤Ö¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¥Ú¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°ìÂç¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¡¢¥Õ¥¡ー¥Óー¤Ï¥·¥êー¥º½é¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Õ¥¡ー¥Óー¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡ー¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¡×¤È¶¦¤ËºÆ¾åÎ¦¡£¤µ¤é¤Ë2025Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥³¥Ã¥È¥ó¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡×¤È¡Ö¥ªー¥í¥é¡×¤Î2¼ïÎà¤¬Ãç´ÖÆþ¤ê¤·¡¢ºÆ¾åÎ¦¤«¤é1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¥Õ¥¡ー¥Óー5¼ïÎà¡¢¥Õ¥¡ー¥Ö¥ì¥Ã¥Ä24¼ïÎà¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ï¥º¥Ö¥í¤È¤Ï
¥Ï¥º¥Ö¥í¡ÊNASDAQ¡§HAS¡Ë¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥íー¥É¥¢¥¤¥é¥ó¥É½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢´á¶ñ¥áー¥«ーµÚ¤Ó¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡ÖºÇ¹â¤ÎÍ·¤ÓÂÎ¸³¡×¤òÁÏÂ¤¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢¥¸¥§¥ó¥¬¡¢¥â¥Î¥Ý¥êー¡¢¥Õ¥¡ー¥Óー¡¢¥×¥ì¥¤¡¦¥Éー¡¢¥Êー¥Õ¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ»ö¶È¤òÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
