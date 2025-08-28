【新設/賛助会員を募集】D&Iをリードする企業・団体を認定・表彰する「D&I AWARD」にて、今年度より賛助会員を募集いたします！

株式会社JobRainbow

株式会社JobRainbow（本社：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）は、企業のDEIB（多様性・公平性・包括性・帰属意識）推進における先進的な取り組みを認定・表彰する「D&I AWARD」を2025年度も開催いたします。2025年6月16日（月）にエントリーを受付開始いたしました。



「D&I AWARD」では2025年度より、持続可能な運営を目指し、アワードの趣旨にご賛同いただける賛助会員の募集を開始いたしました。

D&I AWARD 2025メインビジュアル

■「D&I AWARD 2025」概要

D&Iとは、「多様性」を意味する「ダイバーシティ」と「包摂」を意味する「インクルージョン」を合わせ、「多様性を尊重し活かしていくこと」を指します。

D&Iアワードは

(1)D&Iに取り組む企業を表彰・認定してロールモデルとして紹介し、これからD&Iに取り組む企業を後押しすること

(2)多角的な独自指標をもとにした「新たなD&Iのあり方」を提示すること

この2つを通じて、日本企業全体のD&I推進と、その先にある”D&Iがあたりまえの社会”の実現をめざします。

D&Iアワードは「認定」「D&I AWARD賞・D&I AWARD大賞」「トップインクルーシブカンパニー（TIC）賞」の3つで構成され、多角的にD&Iを評価する仕組みとしております。

昨今、D&Iへのバックラッシュの波が押し寄せているからこそ、私たちとともに力強く前進していただける企業・団体様のご応募をお待ちしています。

D&I AWARDの詳細はこちら :https://diaward.jobrainbow.jp/top

■「D&I AWARD 2025」募集概要

・対象

日本国内で企業活動をする企業(外資系企業を含む)。非営利団体、教育・研究機関の応募も可能です。

・応募方法

本アワードウェブサイトの「応募する」ページ(https://diaward.jobrainbow.jp/apply) にて応募書類（Excel）をダウンロードし、必要事項を記入のうえ、同ページの応募書類提出フォームより提出してご応募ください。

・費用：応募から審査・認定・受賞を通して費用は一切発生いたしません。

・応募期間：2025年6月16日（月）10時～9月12日（金）23時59分

D&I AWARDの詳細はこちら :https://diaward.jobrainbow.jp/top

■賛助会員募集の背景

D&Iアワードは2021年に始まり、今年度で5度目の開催を迎えます。2024年度には710の企業・団体の皆様にご参加いただきました。

すべての企業が公平に参加できるよう、認定料やエントリー料は一切いただいておりません。

しかし、アワードの規模が拡大する中で、運営や開催にかかる費用は年々増加しています。

私たちは、お金の有無で参加が制限される世界にしたくない。だからこそ、この活動を持続

可能にするために、今年から賛助会員としてのご支援をお願いすることとなりました。

■賛助会員とは

賛助会員制度は、こうしたアワードの「公平性」「透明性」を守り、かつ以下の目的を実現するために位置づけられています。

- D&I実践者同士のつながりの場を広げること- 自社のD&Iの取り組みを社会に発信する機会を得ること- D&Iを推進する最新の知見やツールをいち早く取り入れる機会を持つこと

賛助会員には特典として：

- D&I AWARD REPORT、D&I AWARD ウェブサイトへのロゴ、お名前掲載- D&I CONFERENCE会場内にロゴ掲載（一部プラン限定）- D&I CONFERENCEのアフターパーティに無料ご招待（一部プラン限定）- ご希望に応じた特典（D&Iサーベイシステムのアカウント提供、求人サイトJobRainbowへの企業ページ掲載）をご用意しています。

ご支援の有無は審査結果には一切影響いたしません。「誰も取り残さない」社会の実現のため、ともに歩んでくださる方々のご賛助を心よりお待ちしております。

賛助会員についての詳細はこちら :https://diaward.jobrainbow.jp/support

■賛助会員プラン

以下の画像のとおり、企業会員プランが4種類、個人会員プランが2種類ございます。プランに応じて特典内容と価格が変わって参ります。詳細はD&I AWARD賛助会員のお願いの資料(https://20925557.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/20925557/DI%E3%82%A2%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89/DI%20AWARD%202025/%E3%80%90D&I%20AWARD%E3%80%91%E8%B3%9B%E5%8A%A9%E4%BC%9A%E5%93%A1%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84_%E9%85%8D%E5%B8%83.pdf)をご参照ください。

賛助会員のプランの一覧

■賛助会員のご入会手順

賛助会員へのご入会とその後の特典利用までの流れについては、以下のとおりとなっております。

- フォーム( 企業様向け(https://app.jibun-apps.jp/form/c66bdada-627b-486e-9887-d86806d62754/new)/個人向け(https://app.jibun-apps.jp/form/d2da3c53-39ed-4f50-8db8-3f1c99372650/new) )または、D&I AWARDの応募書類(https://diaward.jobrainbow.jp/apply)にてご表明ください- 正式な申込書と規約を送付いたします- 申込締結後、費用のお振込みをお願いいたします- 弊社より賛助会員の特典利用についてご案内いたします

どうか、ご支援の程よろしくお願い申し上げます。

企業のかたのお申込みはこちら :https://app.jibun-apps.jp/form/c66bdada-627b-486e-9887-d86806d62754/new個人のかたのお申込みはこちら :https://app.jibun-apps.jp/form/d2da3c53-39ed-4f50-8db8-3f1c99372650/new

【D&Iアワードおよび賛助会員企業についてのお問い合わせ先】

株式会社JobRainbow

E-mail：hello@jobrainbow.net

【会社概要】

会社名：株式会社JobRainbow

所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3

代表者：星賢人

設立：2016年1月

URL：https://corp.jobrainbow.jp/

事業内容：

・D&Iを推進する企業に向けた研修・イベント運営・コンサルティング

・企業のD&I情報がわかるプラットフォーム「JobRainbow」の運営

株式会社JobRainbowは、全ての人の「差異が彩」になり、「自分らしくを誇らしく」思える社会の実現に向けて事業を展開しています。

研修・コンサルティングを通じジェンダーギャップやLGBTQ+、障害、多文化共生、育児・介護などに取り組むD&Iカンパニーを増やすとともに、月間60万人がアクセスする日本最大のダイバーシティ企業情報サイトとイベント運営による就職支援で、1人でも多くのマイノリティが「自分らしく働ける職場」と出会えることを、創業以来実現し続けています。