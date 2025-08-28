メゾン マルジェラ、初のLINE公式アカウントを開設

株式会社マルジェラジャパン

メゾン マルジェラは、2025年8月28日(木)にLINE公式アカウントを開設いたしました。
本アカウントでは、ブランドの最新情報やLINE限定コンテンツをお届けします。



アカウントの詳細は、下記URLまたはQRコードよりご確認ください。
URL： https://lin.ee/olMgKMo



メゾン マルジェラの描く世界へ、ご案内いたします。






About Maison Margiela


メゾン マルジェラは1988年にベルギー出身のデザイナー、マルタン・マルジェラによってパリで設立されたファッションブランド。2025年1月、グレン・マーティンスがクリエイティブ・ディレクターに就任。


オートクチュールからウィメンズ・メンズのプレタポルテ、シューズ、バッグ、スモールレザーグッズ、アクセサリー、フレグランスまで、オーセンティシティー（信頼性）、アノニミティー（匿名性）、リコンセプション（再構想）を通して独自のクリエイティビティを発信しています。


maisonmargiela.com(https://www.maisonmargiela.com/ja-jp/)