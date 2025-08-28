製造業向けクローズドコミュニティ「MIサロン京都」10月参加開始企業を追加募集 ～新規事業創出・スタートアップ連携を推進～

株式会社Monozukuri Ventures

ハードテック・スタートアップ特化型投資ファンドを運営するMonozukuri Ventures（本社：京都市及び米国ニューヨーク市、CEO：牧野成将、以下「MZV」）は、製造業企業の新規事業担当者向けのクローズドコミュニティ「MIサロン京都」において、2025年10月からの参加企業の追加募集を開始しました。

MIサロン京都とは

MIサロン京都(Monozukuri Innovation サロン京都)は、製造業企業の新規事業担当者を対象としたクローズドな共創コミュニティです。参加者同士が、それぞれの新規事業の取り組みやスタートアップとの連携事例、直面する課題などを共有し、組織や業種を越えた議論と学びの場を提供します。



■参加詳細・申し込みはこちらから(https://forms.clickup.com/25504961/f/rab61-10978/B26YH7NQ20T35GG4AU)

■MIサロン京都の詳細はこちらから(https://monozukuri.vc/ja/misalonkyoto/)

■過去のKAPサロン・MIサロンの開催レポート

MIサロン京都 開催実績ページ(https://monozukuri.vc/ja/misalonkyoto/)



これまで30社以上の企業が参加した前身の「KAPサロン」では、

- 他社の事例やナレッジを学ぶことで新規事業推進が加速した- クローズドだからこそ共有できる課題解決の知見が得られた- 企業間ネットワークが強化され、実際の協業につながった



といった評価をいただいています。

追加募集の背景

製造業においては、人口減少・人材不足・カーボンニュートラル対応などの社会的課題が加速する中、既存事業の深化に加え、新規事業やスタートアップとの連携による成長戦略が求められています。



MIサロン京都は、そうした環境変化に対応するための実践的な「共創の場」として、参加企業数を拡大し、より多様な知見とネットワークを提供することを目的としています。

参加申込の締切は2025年9月30日（月）までとなります。

以下のリンクよりお申し込みください。

MIサロン京都概要

開催頻度：月１回、オンライン＋オフライン開催

参加対象：大企業・製造業企業で新規事業創出を担当されている方

参加条件：月１回のオンライン、またはオフラインの会合に参加できること、参加にあたり事務局による簡単な審査を受けること

参加費用：無料

【テーマ】- 各社の新規事業創出の取り組みやナレッジの共有- 新規事業創出に資する講演やパネルディスカッション- スタートアップとの協業方法、マイノリティ出資、M&A事例の共有- スタートアップM&Aに関する最新の税制、法整備、海外動向の共有- 大手企業のイノベーション拠点訪問- 企業の垣根を超えた新規事業担当者同士のつながり構築- その他、クローズドな環境でしか扱えない各社の課題・事例の共有

【FAQ（よくある質問）】

Q. 京都に拠点がないと参加できませんか？

A. 全国のどこに拠点があっても参加可能です。



Q. どれくらいの頻度でオフライン（リアル）開催がされる予定ですか？

A. 四半期に１度の頻度でのオフライン開催を想定しています。



Q. オフライン開催の場所はどこになりますか？

A. 基本的には京都府内になりますが、会社訪問時などは京都府以外になる可能性もあります。



Q. １社あたり何人まで参加できますか？

A. １社あたり１～３名を想定しています。



Q. NDAは締結されますか？

A. 本サロンへの参加時にNDAを締結して頂きます。

【お問い合わせはこちら から】

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

Monozukuri Venturesについて

Monozukuri Venturesは、京都とニューヨークを拠点に、ハードウェア・スタートアップへのVCファンドの運営と、ハードウェアの試作・製造に関する技術コンサルティングを提供する企業です。

2020年1月に、Makers Boot Campを運営する株式会社Darma Tech Labs（京都市）と、FabFoundry, Inc.（ニューヨーク市）が、2社のハードウェア・スタートアップ支援の経営資源を結集して発足しました。これまでに日米のハードウェア・スタートアップ58社（日本27社、米国31社）に投資しています。またスタートアッ プ企業を中心に250以上の試作や量産化のプロジェクトを支援しています。（数値はいずれも2025年3月末時点）

Monozukuri Ventures

【代表取締役】牧野 成将

【住所】京都府京都市下京区朱雀宝蔵町34番地 梅小路MArKEt 3F

【URL】https://monozukuri.vc/ja/

