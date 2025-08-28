美容・健康商品ブランド「GENiS」が3周年を記念した特別サイトをオープン。期間限定企画も実施。

株式会社Elevate

株式会社Elevate（東京都渋谷区）が展開する、宮崎麗果・黒木啓司が手がける美容・健康商品ブランドGENiS Professional（ジェニス プロフェッショナル）は、ブランド誕生3周年を記念し、特別サイト『3rd Anniversary LOVE TRIP』を2025年8月28日(木)より公開いたしました。また、GENiSより愛を込めた３周年として“LOVE TRIP”をテーマに、５つの期間限定企画を2025年9月1日（月）より実施いたします。

特別サイト『3rd Anniversary LOVE TRIP』

３周年となる2025年は“LOVE TRIP”をテーマに、「GNEiSの３年間のあゆみ」や、期間限定で行う特別な企画５つを公開いたしました。

『3rd Anniversary LOVE TRIP』特別サイト：https://genis.jp/shop/pages/3rdanniversary

◼︎３周年特別企画

１.商品1年分など総額150万円相当合計100名様に当たる！『GENiS ラブジャンボくじ』

2025年9月1日（月）～2025年9月23日（火）までに、GENiSの商品をご購入または定期配送5,000円(税込)以上のご購入毎に『GENiS ラブジャンボくじ』1枚を同梱してお届けします。１等は商品1年分など、合計100名様に豪華商品をプレゼントいたします。

『GENiS ラブジャンボくじ』

【購入対象期間】

2025年9月1日（月）0:00～2025年9月23日（火）23:59

【参加方法】

GENiSの商品をご購入または定期配送5,000円(税込)以上のご購入につき『GENiSラブジャンボくじ』1枚をお届け

【当選者発表】

2025年9月30日（火）19時予定

代表 宮崎麗果のInstagramライブにて発表。

※発表時間は予告なく変更になる可能性があります

※キャンペーン詳細は特別サイトをご確認ください

宮崎麗果Instagram：https://www.instagram.com/reika_miyazaki/

２. 抽選で10名様に豪華賞品プレゼント『#ジェニス3周年投稿キャンペーン』

GENiSの愛用品を「Instagram」または「X」に写真つきで投稿いただくと、抽選で10名様にGENiS商品詰め合わせをプレゼント。ぜひ、あなたとGENiSの思い出やエピソードを教えてください。

『ジェニス3周年投稿キャンペーン』

【投稿期間】

2025年9月1日（月）0:00～2025年9月30日（火）23：59

【応募方法】

1,GENiSの公式インスタまたは公式Xをフォロー

2,GENiSに関する写真を撮影

3,「#ジェニス3周年」をつけて投稿

【賞品】

・アイコンクリームマスク、バイオリプロローション、クリスタルピールブースター、クリスタルピールクレンザー、クリーンプロテイン（チャイ味／カカオ味） 各１点

・セラムマスカラ2色

※キャンペーン詳細は特別サイトをご確認ください

３.限定ノベルティ付き。数量限定『3周年特別セット』販売

目的別に分かれた３シリーズの美容液を使い分けて試せるセットをご用意。さらに、3周年記念の特別ノベルティも付いてくる3周年でしか買えない豪華セットをご用意いたしました。

『3周年特別セット』

【販売日】

2025年9月9日（火）18:00～

【セット内容】

・アンサーセラム、クリスタルピールブースター、シーハク ウォータリーセラム各1個

・3周年特別ノベルティ（ミラー&ポーチ）

【販売価格】21,380円(税込)

４.抽選で30名様にカラーコンタクトが当たる！『Xプレゼントキャンペーン』

『Xプレゼントキャンペーン』

【応募期間】

2025年9月17日（水）12:00～2025年9月24日（水）12:00

【応募方法】

1,「X」でGENiS公式(@official_GENIS)とホテラバ公式(@hotelloversjp)をWフォロー

2,対象の投稿をリポスト

【賞品】

GENiS eyeカラーコンタクト３色セット（20名様）

（カラー：マーキュリーグレージュ、ジュピターヘーゼル、ヴィーナスブラウン）

※キャンペーン詳細はXのGENiS公式をご確認ください。

GENiS公式X：https://x.com/official_GENIS

ホテラバ公式X：https://x.com/hotelloversjp

５. プラチナ・ゴールド会員様限定ご招待『GENiS Brand Party』開催

日頃からGENiS商品をご愛用いただいている皆様へ感謝の気持ちを込めて、ブランド初の招待制ブランドパーティーを開催いたします。

『GENiS Brand Party』

【開催日】

2025年9月23日（火）

※招待制パーティーのため、開催場所・応募方法は会員様限定でご案内しております。

◼︎GENiS Professionalについて

GENiS Professional（ジェニス プロフェッショナル）は実業家の宮崎麗果と黒木啓司が手がける、敏感肌でも実感できるケアシリーズです。現在はスキンケアをはじめ、美容・健康商品を展開しています。

・GENiS Professional

公式サイト：https://genis.jp/

３周年特別サイト：https://genis.jp/shop/pages/3rdanniversary

Instagram：https://www.instagram.com/genis.official/

X：https://x.com/official_GENIS

TikTok：https://www.tiktok.com/@genis_tiktok_official

・宮崎 麗果

公式HP：https://www.reikamarianna.com/

Instagram：https://www.instagram.com/reika_miyazaki/

・黒木啓司

Instagram：https://www.instagram.com/keiji_papa_/

株式会社Elevate

HP：https://elevate.co.jp/

お問合せ先：info@genis.jp