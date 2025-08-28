インスタ自動化ツール「エルグラム」管理画面一新で操作性アップ

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：東京都渋谷区、代表：鈴木隆宏）は、2025年8月7日（木）にエルグラムのアップデートを実施しました。

今回のアップデートにより、各機能の管理画面が刷新され、視認性・操作性が大幅に向上しました。また、削除データを90日間保管できる新仕様により、誤操作によるデータ削除時も復旧が可能となりました。

■管理画面を一新し、操作性が向上

今回のアップデートでは、「ステップ配信」「ダイレクトアクション」「タグ管理」「パーソナル情報」の管理画面が刷新されました。

従来の画面よりも視認性が高まり、直感的な操作が可能となったことで、設定変更やデータ管理がスムーズに行えるようになっています。

▼刷新された管理画面のポイント

・直感的なデザインで誰でも簡単に操作可能

・主要機能の設定・管理時間を短縮

・情報の整理性・アクセス性が向上

■削除データを90日間保管可能に

従来の「エルグラム」では、データを削除すると即時反映され復旧ができませんでした。しかし、今回のアップデートにより、削除されたデータは「削除済みデータ」として90日間保管されるようになりました。

これにより、誤ってデータを削除した場合でも容易に復旧可能となり、運用時のリスク軽減につながります。

▼新仕様のメリット

・削除データは90日間保管（「削除済みデータ」として管理）

・誤操作時でも容易に復旧可能

・90日経過後は完全削除され、セキュリティ面にも配慮

「エルグラム」は、Instagramを活用した集客・顧客管理・販売促進を支援するツールとして、今後もユーザーの利便性を高める継続的な改善を行ってまいります。

エルグラムについて

エルグラムは、Meta社公式APIを使用したInstagramの自動化ツールです。

2024年11月時点で導入実績10,000件を突破し、個人事業主から大手企業まで幅広い事業者様にご利用いただいております。

▼主な機能

・投稿、ライブ配信へのコメント自動応答

・DMの自動返信、一括配信

・アンケートの作成、実施

・商品の販売～決済

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「エルグラム使い方マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内のご案内に沿ってお問い合わせいただけますと幸いです。

https://lgram.jp/manual/contact/

エルグラム公式HP

エルグラムは、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lgram.jp/?prtimes