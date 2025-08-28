¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 8·î31Æü³«ºÅ Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À vs ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼êÈ¯É½
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°
¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 8·î31Æü³«ºÅ Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À vs ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡úYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://www.youtube.com/live/-60FtVQg04U?si=18364-6bPkuepwj4
¡ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
¢ª https://tleague.jp/ticket/
¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é
¢ªhttps://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=1150