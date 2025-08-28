¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 8·î31Æü³«ºÅ Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À vs ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼êÈ¯É½

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°

¥Î¥¸¥Þ£Ô¥êー¥° 2025-2026¥·ー¥º¥ó ¸ø¼°Àï 8·î31Æü³«ºÅ Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À vs ²¬»³¥ê¥Ù¥Ã¥Ä ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤êÁª¼ê¤òÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹¡£







¡úYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://www.youtube.com/live/-60FtVQg04U?si=18364-6bPkuepwj4



¡ú¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é


¢ª https://tleague.jp/ticket/



¡ú¥Áー¥à¡¦¸Ä¿ÍÂÐÀï¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é


¢ªhttps://tleague.sponity.jp/matches/detail.php?id=1150