NOLTYºÇ¹âµé¥é¥¤¥ó¡ØÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¡Ù¡ÈÆüÉÕ¤Ê¤·¡É¡¡¥â¥Ç¥ë¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥óÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¸ÂÄêÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¥ »ÎÍì¡¢ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼JMAM¡Î¥¸¥§¥¤¥Þ¥à¡Ï¡Ë¤Ï¡¢¼êÄ¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNOLTY¡×¤ÎºÇ¹âµé¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¡×¤Ë¡¢¡ÈÆüÉÕ¤Ê¤·¡É»ÅÍÍ¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤è¤ê¡¢JMAMÄ¾±Ä¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¡×¤È¤Ï
¡¡Ç½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¤Ï¡¢1962Ç¯¤ËÇ½Î¨¼êÄ¢¤ÎºÇ¹âµéÈÇ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¸·ÁªÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤¿ºÇ¹âµéÉÊ¼Á¤Î¼êÄ¢¤Ï¡¢ÃÂÀ¸Åö»þ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢30～40Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼êÄ¢°¦ÍÑ¼Ô¤Î´Ö¤Ç¡¢ÉÊ¼Á¤È¤½¤Î¥ì¥È¥í¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢Æüµ¤ä¥é¥¤¥Õ¥í¥°¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ú¥ó¤ä¥·ー¥ë¤Ç¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇ¹âµé¥â¥Ç¥ë¤Ë¡ÈÆüÉÕ¤Î¼«Í³¡É¤ò²Ã¤¨¤¿¿·Äó°Æ
¡¡¡ÖÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¡×¤Ë¡¢JMAM¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤È¤·¤Æ¡¢ÆüÉÕ¤Ê¤·¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Ö»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¬»È¤¤»Ï¤á¤É¤¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¡ÖÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¡×¤Ï1·î»Ï¤Þ¤ê¤Î¤ß¤Î¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤ä¡¢¹¥¤¤ÊÍËÆü¤«¤é½ñ¤»Ï¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤Ï¤ä¤ä»È¤¤¤Å¤é¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Úー¥¹¤Ë¥é¥¤¥Õ¥í¥°¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÆüÉÕ¤ÏÉÔÍ×¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÎÈ¯Çä¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤ÏÆüÉÕ¥Õ¥êー»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢»È¤¤»Ï¤á¤ë»þ´ü¤äÍËÆü¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼êÄ¢¤È¤·¤Æ¤Î»È¤¤Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤¹¥é¥¤¥Õ¥í¥°¤ä¡¢½¬´·¤Å¤±¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ï¥Ó¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥«ー¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£
¢£¾å¼ÁÁÇºà¤È¿¦¿ÍÉÊ¼Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î»Å¾å¤¬¤ê
¡¡¥«¥Ðー¤Ë¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¼ê¤ËÆëÀ÷¤à¥¤¥ó¥É»ºÍÓ³×¡Ö¥ä¥ó¥Ôー¡×¤ò»ÈÍÑ¡£¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë³«¤±¤ëÁàºî´¶¤È¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤¬¼êÄ¢¤ò»ý¤Ä´î¤Ó¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜÊ¸ÍÑ»æ¤Ë¤Ï¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¯¥êー¥à¿§¤ÎÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥ÉÍÑ»æ¤òºÎÍÑ¡£É®µÀ¤È»ëÇ§À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾®¸ý¤Ë¤ÏËÜ¶âÇó¤ò»Ü¤·¡¢»È¤¦¤¿¤Ó¤Ë¾å¼Á¤µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¨Å·Á³ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢³×¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¾å¼Á¤Ê°ìºý
¡¡¾å¼Á¤ÊÁÇºà¤ÈÃúÇ«¤Ê»ÅÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¹âµé´¶¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤´¼«¿ÈÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð·ëº§µÇ°Æü¤ä½Ð»º½Ë¤¤¡¢½¢¿¦¤äÂà¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þ´Ö¤òµ¤¹¼êÄ¢¡×¤È¤·¤ÆÂ£¤ë¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÊý¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§Ç½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¥í¥°¥À¥¤¥¢¥êー¡ÊÆüÉÕ¤Ê¤·¡Ë
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§144¡ß95¡ß11mm¡¿173¥Úー¥¸
½Å¤µ¡¡¡¡¡¡¡§117g
¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡§·î´Ö¡á¥¬¥ó¥È¥Á¥ãー¥È¡Ê16¤«·îÊ¬¡Ë¡¢½µ´Ö¡á¥ì¥Õ¥È¼°¡Ê58½µÊ¬¡Ë
ÍÑ»æ¡¡¡¡¡¡¡§Ç½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥ÉÍÑ»æ¡Ê¥¯¥êー¥à¿§¡Ë
É½»æÁÇºà¡¡¡§¥¤¥ó¥É»ºÍÓ³×¡Ê¥ä¥ó¥Ôー¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¡¡¡¡§¤·¤ª¤ê2ËÜ¡¢Æâ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡¢ÆüËÜÀ½
¢¨Ê¬ºý¹½À®¤ä´¬Ëö»ñÎÁ¤ÏÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Å·Á³ÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢³×¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤Ï¸ÄÂÎº¹¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹âµéÀìÍÑ¥±ー¥¹¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£NOLTYÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー¥º¥¯¥é¥Ö¤Î¤´¾Ò²ð
¡¡¡ÖNOLTYÇ½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¥á¥ó¥Ðー¥º¥¯¥é¥Ö¡ÊGOLD MEMBERS CLUB¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖNOLTY Ç½Î¨¼êÄ¢¥´ー¥ë¥É¡×¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤¬¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ñ°÷ÁÈ¿¥¤Ç¤¹¡£²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð¡¢¹©¾ì¸«³Ø²ñ¤Ø¤Î¤´¾·ÂÔ¡ÊÃêÁª¡Ë¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ñ°÷ÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ä https://jmam.shop/gmc/(https://jmam.shop/gmc/)
¢£ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡ãJMAM¡ä
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ(JMA)¤«¤é1991Ç¯¤ËÊ¬¼Ò²½¤·¡¢ÀßÎ©¡£
³Ø¤Ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È(¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¡¦½ÐÈÇ¡Ë¡¢»þ´Ö¡ã¤È¤¡ä¥Ç¥¶¥¤¥ó»ö¶È¡ÊNOLTYÅù¤Î¼êÄ¢¡Ë¤òÃì¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£JMAM¤Ï¡ÖÀ®Ä¹¤Ë¡¢´ó¤êÅº¤¦¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤¢¤ê¤¿¤¤»Ñ¤Ø¤ÈÆ³¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÈ¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
