¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÎáÏÂ7Ç¯8·î¤ÎÂæÉ÷¡¦¹ë±«¤Ë¤è¤ê¡¢ÈïºÒ¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤è¤ê¤ª¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ë¤ÏËÜÆü8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤ÎºÒ³²»Ù±ç¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ºÒ³²»Ù±ç¡×( https://www.furusato-tax.jp/saigai/ )¤Ç¡¢ÎáÏÂ7Ç¯8·î¤ÎÂæÉ÷¡¦¹ë±«¤Ë¤è¤ëÈï³²¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»ËÉÙÄ®¤Î¡ÖºÒ³²»þ¶ÛµÞ´óÉÕ¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ïº£¸å¤â¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ºÒ³²»Ù±ç¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÈïºÒÃÏ¤ÎÉüµìÉü¶½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ´óÉÕ¶â¤ÏºÒ³²»Ù±ç¶â¤Î¤¿¤á¡¢¸¶Â§¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¤ªÎé¤ÎÉÊ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ºÒ³²»Ù±ç¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎ¤«¤é´óÉÕ¼õÉÕ¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥ÈÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ ËÜÇÛ¿®¤Ï¡¢8·î28Æü11»þ37Ê¬¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£ÈïºÒ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ù±ç¼«¼£ÂÎ¿ô¤ÏÁý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ ºÒ³²»Ù±ç¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤ÏËÜ»ñÎÁ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢¢£ ¡ÖÎáÏÂ7Ç¯8·î¤ÎÂæÉ÷¡¦¹ë±«¡×¤Î³µÍ× ¢£¢¢
¢¡ ³«ÀßÆü¡§ 8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¢¡ ³«Àß¼«¼£ÂÎ¡§ ËÌ³¤Æ»ËÉÙÄ®
¢¡ ¥µ¥¤¥È¡§ ¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ ºÒ³²»Ù±ç¡Ê±¿±Ä¡§¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë
¢¡ URL¡§ https://www.furusato-tax.jp/saigai/detail/2692
¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹ºÒ³²»Ù±ç¡×¤È¤Ï
2014Ç¯9·î¤Ë¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤Î¤¿¤á¤Î´óÉÕ¶â¤òÊç¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£·ÀÌó¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÌµ½þÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¼£ÂÎ¤Ï¥µ¥¤¥È¤ÇÈïºÒ¾õ¶·¤ä´óÉÕ¶â¤Î³èÍÑ»öÎã¤òÊó¹ð¤Ç¤¤ë¡£´óÉÕ¼Ô¤ÏÈïºÒÃÏ¤Ë´óÉÕ¶â¤È°ì½ï¤Ë±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Ê¿À®28Ç¯·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÌó19²¯±ß¡¢Ê¿À®30Ç¯7·î¹ë±«¤Ç¤ÏÌó16²¯±ß¡¢Ê¿À®30Ç¯ËÌ³¤Æ»ÃÀ¿¶ÅìÉôÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÌó4²¯7ÀéËü±ß¡¢ÎáÏÂ6Ç¯Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï20²¯±ßÄ¶¤ò½¸¤á¤¿¡£´óÉÕÁí³Û¤ÏÎß·×110²¯±ßÄ¶¤Ë¾å¤ë¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒÃÏ°Ê³°¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬´óÉÕ¶â¤Î¼õÉÕ¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¡ÖÂåÍý´óÉÕ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£ÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤Ï¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¡¢½»Ì±¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Ë¿Í°÷¤ò½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê https://www.trustbank.co.jp/ ¡Ë
¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¼«Î©¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£2012Ç¯4·î¤ËÁÏ¶È¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÁí¹ç¥µ¥¤¥È¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò³«Àß¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¼«¼£ÂÎ¤ÏÁ´¹ñÌó95%¤È¤Ê¤ë1,700¼«¼£ÂÎÄ¶¡Ê24Ç¯10·î¡Ë¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ¿ô¤Ï76ËüÅÀÄ¶¡Ê24Ç¯10·î¡Ë¤Î¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¥µ¥¤¥È¤ËÀ®Ä¹¡£18Ç¯11·îÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¡Ê¸½³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤È¥°¥ëー¥×²½¤·¡¢¥Ñ¥Ö¥ê¥Æ¥Ã¥¯»ö¶È¤Ë»²Æþ¡£19Ç¯9·î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖLoGo¥Á¥ã¥Ã¥È¡×¡¢20Ç¯3·î¥Îー¥³ー¥ÉÅÅ»Ò¿½ÀÁ¥Äー¥ë¡ÖLoGo¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£23Ç¯10·î¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¤á¤¤¤Ö¤Ä¤òÈÎÇä¤¹¤ëEC¥µ¥¤¥È¡Ö¤á¤¤¤Ö¤Ä¥Á¥ç¥¤¥¹¡×¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ½Û´Ä¤òÂ¥¤¹ÃÏ°èÄÌ²ß»ö¶È¤ä¡¢µÙÌ²ÍÂ¶âÅù¤ò»ñ¶â¸»¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹»ö¶È¼Ô»Ù±ç»ö¶È¤âÅ¸³«¡£¢¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¼«¼£ÂÎ¿ôNo.1¡¢¤ªÎé¤ÎÉÊ·ÇºÜ¿ôNo.1¡Ê2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢JMROÄ´¤Ù¡Ë