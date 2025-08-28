¥É¥¸¥ãー¥¹°ÜÀÒ¸å½é¤ÎÇòÀ±¤ò¾þ¤ë¡ª¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹½é¾¡ÍøµÇ°¥°¥Ã¥º¡×¤òÈ¯Çä
À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ëFanatics Inc.¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§ÀîÌ¾Àµ·û¡¢°Ê²¼¡Ö¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¤òµÇ°¤·¤¿¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò¡¢MLB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://www.mlbshop.jp/ja/¡¢°Ê²¼¡ÖMLB SHOP¡×¡Ë¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯8·î23Æü¥·¥ó¥·¥Ê¥Æ¥£¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Î¶ÛµÞ¹ßÈÄ°Ê¹ß¡¢Ä¹¤é¤¯ÅÐÈÄ¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÆü6·î16Æü¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ç663Æü¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ëµå¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é´°Á´Éü³è¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢2023Ç¯8·î9Æü¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï°ÊÍè749Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎµÇ°¥°¥Ã¥º¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¹ï¤à¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¡¦¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃåÍÑ¤·¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©ー¥à¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¡£T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¥¿¥ª¥ë¤Ê¤É¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ò½ËÊ¡¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÂÔË¾¤Î¥É¥¸¥ãー¥¹½é¾¡Íø¤òµÇ°¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÈÎÇä¥µ¥¤¥È
MLB SHOP¡Êhttps://www.mlbshop.jp/¡Ë
¢£¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
https://www.mlbshop.jp/ja/c-17046(https://www.mlbshop.jp/ja/c-17046?utm_source=pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=2025-08-28)
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
Fanatics ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ½é¾¡ÍøµÇ° T¥·¥ã¥Ä
¥µ¥¤¥º¡ÃS¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿130¡¿150
²Á³Ê¡¡¡Ã6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¥Ã¥º¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¤¥áー¥¸
Wincraft ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ½é¾¡ÍøµÇ° ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
²Á³Ê¡Ã3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Wincraft ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ½é¾¡ÍøµÇ° ¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¥¿¥ª¥ë
²Á³Ê¡Ã3,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Wincraft ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ½é¾¡ÍøµÇ° ¥é¥ó¥äー¥É¥ー¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡Ã2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Wincraft ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ½é¾¡ÍøµÇ° ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥§¥ë¥È¥Ú¥Ê¥ó¥È
²Á³Ê¡Ã3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Wincraft ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ½é¾¡ÍøµÇ° ¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È
²Á³Ê¡Ã2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Wincraft ÂçÃ«æÆÊ¿ ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ½é¾¡ÍøµÇ° ¥Ï¥¤¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ë¥·¥ç¥ó¥ー¥ê¥ó¥°
²Á³Ê¡Ã2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Â¾¡¢
´Ì¥¯ー¥éー¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥é¥ó¥äー¥É¡§2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥³¥ì¥¯¥¿ー¥Ô¥ó¥º¡§2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥«ー¥ë¡§2,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇäÊýË¡¤ä¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢³Æ¾¦ÉÊ¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ßÉ½µ¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡Ê±ÑÊ¸É½µ¡§Fanatics Japan G.K.¡Ë¡Û
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3-8-21 ¸×¥ÎÌç33¿¹¥Ó¥ë8F
ÂåÉ½¡Ê¥Þ¥Í¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¡§ÀîÌ¾ Àµ·û
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¥¢¥¸¥¢Á´ÂÎ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ2018Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¸½ºß¤Ï¥×¥íÌîµå5µåÃÄ¡¢J¥êー¥°5¥¯¥é¥Ö¡¢B¥êー¥°2¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼êÃåÍÑ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ä¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢³Æ¼ï¥°¥Ã¥º¤ò»±²¼¤Î¡ÖMajestic¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¡ÖFanatics¡×¥Ö¥é¥ó¥ÉÅù¤ÇÅ¸³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖV-commerce¡Ê¡á¥Õ¥¡¥ó¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¿âÄ¾Åý¹çÅª¤Ë¹Ô¤¦¥â¥Ç¥ë¡Ë¡×¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤«¤é¤ÏMLB¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(mlbshop.jp)¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸: https://fanaticsinc.com/japan
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://hrmos.co/pages/fanatics-japan/jobs
¸ø¼°note¡§https://note.com/fanatics_japan
Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.