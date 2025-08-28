À¤³¦ºÇ¹â¡¢200¥¸¥åー¥ë¡ß10¥Ø¥ë¥Ä¤Î¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤òÃ£À®
Åö¼Ò¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎ¥ìー¥¶(LD)Îåµ¯¤Î¸ÇÂÎ¥ìー¥¶¤Ç¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹â½ÐÎÏ¤È¤Ê¤ë¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ー200¥¸¥åー¥ë(J)¤Î¥ìー¥¶¤ò10¥Ø¥ë¥Ä(Hz)¤Ç¾È¼Í¤Ç¤¤ëÊ¿¶Ñ2kW¤Î¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¼Â¸³¤Ï¡¢¸÷³ØÅª²ÝÂê¤äÇ®Éé²Ù¤¬È¯À¸¤¹¤ë10Hz¤Î·«¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ìー¥¶ÁõÃÖÆâ¤ÇÁýÉý¤Ç¤¤ë¥ìー¥¶¸÷¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤Î¸Â³¦¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤ò½ÅÍ×¤ÊÌÜÅª¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢Åö¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¹â¥¯¥é¥¹¤ÎÂç½ÐÎÏ¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤ËÂÐ¤·¡¢¥ìー¥¶ÇÞ¼Á¤òÎäµÑ¤¹¤ëÀÇ½¤ò¹â¤á¤ëµ¡¹½Éô¤Î²þÎÉ¤È¡¢¥ìー¥¶¸÷¤Î¥Óー¥àÉÊ¼Á¤ò¹â¤á¤ë¹©É×¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤Î¸÷¥¨¥Í¥ë¥®ーÌ©ÅÙ¤Ç¤Î¥ìー¥¶½ÐÎÏ¼Â¸³¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¤Î¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤ÇÁýÉý¤µ¤ì¤¿¥ìー¥¶¸÷¤¬ÆâÉô¤Î¸÷³ØÁÇ»Ò¤ËÂ»½ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤Î¸Â³¦ÃÍ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óÈ¯ÅÅ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Î£±¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢1kJ¡ß10Hz¥ìー¥¶¤Î³µÇ°Àß·×¤È¼çÍ×¤Êµ»½Ñ²ÝÂê¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯9·î14Æü(Æü)～18Æü(ÌÚ)¤Þ¤ÇÊ©¹ñ¤Î¥È¥¥ー¥ë»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè13²ó¥ìー¥¶³ËÍ»¹ç²Ê³Ø¤È±þÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñºÝ²ñµÄ(13th International Conference on Inertial Fusion Sciences and Applications)¡×¤Ë¤Æ¸ýÆ¬È¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
200J¡ß10Hz¤Ç¥ìー¥¶¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Æ°ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡ÊÈ¯¸÷²Õ½ê¤¬¥ìー¥¶ÁýÉýÉô¡Ë
Åö¼Ò¤Ï2021Ç¯¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½(NEDO)¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢250J¤Î¥ìー¥¶¤ò0.2Hz¤ÎÄã¤¤·«¤êÊÖ¤·¿ô¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Hz¤Î·«¤êÊÖ¤·½ÐÎÏ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢50ÇÜ¤ÎÈ¯Ç®ÎÌ¤Ë¤è¤ë¥ìー¥¶ÇÞ¼Á¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¥ìー¥¶ÆÃÀ¤ÎÎô²½¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢LD¤ÎÎåµ¯¥Ñ¥ïー¤òÄ´À°¤·¥ìー¥¶ÇÞ¼Á¤Î²¹ÅÙ¾å¾º¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢100J¡ß 10Hz¤Î¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥ìー¥¶¤Î¹â½ÐÎÏ²½¤Î¤¿¤á¤ËLD¤ÎÎåµ¯¥Ñ¥ïー¤ò1.5ÇÜ¤Þ¤ÇÁý¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÈ¯Ç®¤Î±Æ¶Á¤ò¡¢ÆÈ¼«¤ÎÎäµÑ¹½Â¤¤ò²þÎÉ¤·¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ÎÎ®ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç·Ú¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ìー¥¶ÁõÃÖÁ´ÂÎ¤ÎÆ°ºî¾ò·ï¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ìー¥¶ÇÞ¼Á¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÀ¤ÎÎô²½¤òÍÞ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ー200J¤«¤Ä·«¤êÊÖ¤·10Hz¤ÈÊ¿¶Ñ½ÐÎÏ2kW¤Î¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¹â¤¤¥Ñ¥ë¥¹¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò·«¤êÊÖ¤·½ÐÎÏ¤¹¤ë¥ìー¥¶¤Î¹â½ÐÎÏ²½¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÂç½ÐÎÏ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Àß·×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤Ë¤è¤ë¥ìー¥¶¤ò¡¢ÃæÀ»Ò¤ò°ÂÁ´¤Ë¼×ÊÃ¤Ç¤¤ëÅö¼Ò¤Î¥ìー¥¶¾È¼Í»ÜÀß¤Ø¶¡µë¤·¡¢¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¸¦µæ¤Ë¤â±þÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¼Â¸³¤Ç°ìÉô¤Î¸÷³ØÁÇ»Ò¤¬Â»½ý¤·¤¿ËÜÂç½ÐÎÏ¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤Ï¡¢1kJµé¥ìー¥¶¤Î³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î´ðÁÃ¥Çー¥¿¼èÆÀ¤ä¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¼Â¸³»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ¤Î¤¿¤áÇ¯Æâ¤ËºÆ²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢1kJ¡ß10Hz¤Î¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥ìー¥¶µ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Â¸³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¡¢1kJµé¥ìー¥¶¤Î³«È¯¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Â¸³¤ÇÍÑ¤¤¤¿Âç½ÐÎÏ¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤Ï¡¢NEDO¤Î°ÑÂ÷»ö¶È¤È¤·¤ÆÅö¼Ò¤¬2016Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«È¯¤·»ö¶È½ªÎ»¸å¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿ÁõÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç³Ø¤¬´É³í¤¹¤ë¥ìー¥¶²Ã¹©¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖTACMI¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥ìー¥¶²Ã¹©¤ä±§Ãè¥Ç¥Ö¥ê½üµî¡¢È¾Æ³ÂÎÏª¸÷ÍÑ¸÷¸»¤Ê¤É¤Î·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤â¡¢¹ñ²ÈÅª½ÅÍ×µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óÍÑLDÎåµ¯Âç½ÐÎÏ¥ìー¥¶¤Î½ÐÎÏ³ÈÂç¤Î¥¤¥áー¥¸
¡ã¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡ä
¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢½Å¿åÁÇ¤È»°½Å¿åÁÇ¤òÆþ¤ì¤¿Ç³ÎÁ¥«¥×¥»¥ë¤ËÂç½ÐÎÏ¤Î¥ìー¥¶¤ò¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸¶»Ò³ËÆ±»Î¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÈ¿±þ¤Ç¤¹¡£³ËÍ»¹çÈ¿±þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤·¤¿ÇüÂç¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÍÑ¤¤¤¿È¯ÅÅ¼Â¾Ú¤Ï¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¼¡À¤Âå¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆ¹ñ¥íー¥ì¥ó¥¹¡¦¥ê¥Ð¥â¥¢¹ñÎ©¸¦µæ½ê¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©ÅÀ²Ð»ÜÀß(NIF)¤Ç¤Ï¡¢2¥á¥¬¥¸¥åー¥ëµé¤ÎÂç½ÐÎÏ¥ìー¥¶¤òÍÑ¤¤¡¢2022Ç¯12·î¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡ÖÅÀ²Ð(¼«¸Ê»ýÂ³Åª¤Ê³ËÍ»¹çÈ¿±þ)¡×¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£NIF¤Ë¤ª¤±¤ë¥ìー¥¶¾È¼Í¤Ï¿ô»þ´Ö¤Ë1²óÄøÅÙ¤Ë¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï¥ìー¥¶¤Î·«¤êÊÖ¤·½ÐÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢LD¤òÎåµ¯¸»¤È¤·¤¿¹â¸úÎ¨¤«¤Ä¹â·«¤êÊÖ¤·¤Ç¥ìー¥¶½ÐÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ìー¥¶ÁõÃÖ¤È¤·¤Æ1kJµé¥ìー¥¶¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÁÃ¸¦µæ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤ÎLDÎåµ¯Âç½ÐÎÏ¥ìー¥¶¤Î½ÐÎÏ¿ä°Ü
¥ìー¥¶¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óÈ¯ÅÅÍÑ¥ìー¥¶¤Î³µÇ°¿Þ¤È´ðËÜÀß·×
200J¡ß10Hz½ÐÎÏ»þ¤Î¥ìー¥¶ÆÃÀ
¼ç¤Ê»ÅÍÍ
¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¤ÎÊý ÉÍ¾¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÉô ÌîËöíìÎ´
¢©430-8587 ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èº½»³Ä®325-6 ÆüËÜÀ¸Ì¿ÉÍ¾¾±ØÁ°¥Ó¥ë
TEL:053-452-2141¡¡FAX:053-456-7888¡¡E-mail: nozue-m@hq.hpk.co.jp
»þ´Ö³°¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ080-8262-0374¤Ø¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
¢£°ìÈÌ¤ÎÊý ÉÍ¾¾¥Û¥È¥Ë¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò Ãæ±û¸¦µæ½ê ´ë²èÉô ÀîÅèÍø¹¬
¢©431-1202 ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¸â¾¾Ä®1820
TEL 053-487-5100¡¡FAX 053-487-3131¡¡E-mail: kawasima@crl.hpk.co.jp