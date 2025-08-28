Nujabes¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPOP UP¤¬TOWER VINYL SHIBUYA¤Ç9/2(²Ð)¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤Ç¤Ï¡¢9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹6³¬¤ÎTOWER VINYL SHIBUYA¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¹¥¤¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Ä¤Å¤±¤ëµ©Âå¤ÎÅ·ºÍ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢Nujabes¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPOP UP¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡1995Ç¯¤«¤éÆüËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢DJ¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Nujabes¡£º£²ó¤ÎPOP UP¤Ç¤ÏÈà¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿BE@RBRICK¤äT¥·¥ã¥Ä¡¢CD¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤Ë¤Æ¡¢¡È¥¸¥ã¥º¤ä¥½¥¦¥ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Èþ¤·¤¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥ê¥¹¥Êー¤òÌ¥Î»¤·¤¿²»³Ú²È¡ÉNujabes¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://towershibuya.jp/news/2025/8/28/218012(https://towershibuya.jp/news/2025/8/28/218012)
¡ÖYEN TOWN MARKET¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yentownmarket.com/(https://yentownmarket.com/)
¢¨ÅöPOP UP¤Ï¡ÖYENTOWNMARKET¡×¤¬¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¤ËPOPUP½ÐÅ¹¤¹¤ë·Á¤Ç¡¢Nujabes¤Î¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤ò¼è¤ê°·¤¦´ü´Ö¸ÂÄêºÅ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Nujabes¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëPOP UP
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹ 6³¬ TOWER VINYL SHIBUYA
¡¡¢©154-0041 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-22-14
³«ºÅÆüÄø¡§9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë～9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
¼çºÅ¡§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É³ô¼°²ñ¼Ò
¶¨ÎÏ¡§YEN TOWN MARKET
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹ TEL¡§03-3496-3661
¢£ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡ã²èÁüº¸¡äBE@RBRICK Nujabes "metaphorical music" 1000%¡¡68,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁü±¦¡äBE@RBRICK Nujabes "modal soul" 100% & 400%¡¡18,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁüº¸¡äMetaphorical Vinyl Slipmat¡¡3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁü±¦¡äFirst Collection Vinyl Slipmat¡¡3,520±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁüº¸¡äMetaphorical Mug Cup¡¡2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁü±¦¡äModal Soul Mug Cup¡¡2,420±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁüº¸¡äButton Badges - Metaphorical Music¡¡550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁü±¦¡äButton Badges - Modal Soul¡¡550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁüº¸¡äMetaphorical Music Tee - White¡ÊM/L/XL¡Ë¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã²èÁü±¦¡äModal Soul Tee - Black¡ÊM/L/XL¡Ë¡¡11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
CD/LP/CASSETTE TAPE & more
¢£Nujabes¡Ê¥Ì¥¸¥ã¥Ù¥¹¡Ë¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1974Ç¯ ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤ÎDJ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«ー¡¢²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡£'95Ç¯¤Ë¤ï¤º¤«21ºÐ¤Ë¤·¤Æ½ÂÃ«¤Ë¥ì¥³ー¥É¡¦¥·¥ç¥Ã¥×Guinness Records¤òOPEN¤¹¤ë¤È¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤Ë²Ã¤¨¡¢¼çºË¥ìー¥Ù¥ëHydeout Productions¤ätribe¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎHIPHOP¤ä¥ì¥³ー¥É¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥¤¥áー¥¸¤òÊ¤¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥»¥ó¥¹¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë¡£'04Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡Ö¥³¥à¥Ç¥®¥ã¥ë¥½¥ó¡×¤Î²»³Ú¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¿Íµ¤¤òÄêÃå¤µ¤»¡¢¶áÇ¯¤ÎLo-Fi HIPHOP¤Î¥ëー¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Á¥ã¥ó¥×¥ëー¡×¤Î²»³Ú¤ò¤â¼ê³Ý¤±¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃÎÌ¾ÅÙ¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤¹¤ë¡£'05Ç¯¤Ë¤ÏÂåÉ½ºî¡Ömodal soul¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Á´¤Æ¤¬µ°Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿2010Ç¯2·î26Æü¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤è¤êÀÂµî¡£µýÇ¯36ºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
YEN TOWN MARKET Instagram¡§https://www.instagram.com/yentownmarket/
YEN TOWN MARKET¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yentownmarket.com/