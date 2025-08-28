¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦01 ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤è¤ê¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É 3.0¡×¤Ë¤Ê¤êÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´äº´¸·ÂÀÏº¡¢°Ê²¼ ¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー)¤Ï¡¢¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦01 ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤ò¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É 3.0¡×²½¤·¡¢2025Ç¯8·î28Æü(ÌÚ)¤«¤éÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¡Ö°Â¤¯¡×¡ÖÁá¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡Ö¤Ùー¤·¤Ã¤¯¡×¤âÆ±»þ¤ËÍ½Ìó³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¶À²»¥ê¥ó 2.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¶À²»¥ì¥ó 2.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½ä²»¥ë¥« 2.0¡×¡ÖMEIKO 2.0¡×¡ÖKAITO 2.0¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤ªÆÀ¤Ê¸ÂÄêBOX¤âÆ±»þ¤ËÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0¡¡¡§¡¡https://goodsmile.link/kiTTOP(https://goodsmile.link/kiTTOP)
¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0 ¤Ùー¤·¤Ã¤¯¡¡¡§¡¡https://goodsmile.link/m20GgV(https://goodsmile.link/m20GgV)
¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º SPECIAL BOX¡¡¡§¡¡https://goodsmile.link/3hkmTl(https://goodsmile.link/3hkmTl)
¢£¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É 3.0¡×¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦01 ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤è¤ê¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É 3.0¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¨¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0¡×°Ê³°¤ÏÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦É½¾ð¥Ñー¥Ä¡§¡Ö¾Ð´é¡×¡Ö²Î¾§´é¡×¡Ö¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á´é¡×
¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñー¥Ä¡§¡Ö¥Í¥®¡×¡ÖË¨¤¨Âµ¡×¤Û¤«
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0
ºîÉÊÌ¾¡¡¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦¥·¥êー¥º01 ½é²»¥ß¥¯
È¯Çä·î¡¡¡§2026Ç¯2·î
²Á³Ê¡¡¡¡¡§6,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ ÅÉÁõºÑ¤ß²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¡¦ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°
Á´¹â¡¡¡¡¡§Ìó100mm
¸¶·¿À©ºî¡§¥È¥¤¥Æ¥Ã¥¯ D.T.C
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¤Í¤ó¤É¤í¤ó
È¯Çä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÈÎÇä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÅÉÁõ¤ÏºÌ¿§¹ÔÄø¤¬¼êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃøºî¸¢É½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Art by KEI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
¢£¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ¤´¹ØÆþÆÃÅµ
¡Ö¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0¡×¤ò¤´¹ØÆþÄº¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¡Ü»ý¤Á¼ê¡Ê±¦¼ê¡Ë¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥× ¤´¹ØÆþÆÃÅµ
¢£¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0 ¤Ùー¤·¤Ã¤¯¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó
¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¥åー¥È¤Ê¥Ðー¥Á¥ã¥ë¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É 3.0¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤Ùー¤·¤Ã¤¯¡×¤Ç¤âÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦01 ½é²»¥ß¥¯¡Ù¤è¤ê¡Ö½é²»¥ß¥¯¡×¤¬¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É 3.0¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¤Ùー¤·¤Ã¤¯¡×¤Ç¤âÅÐ¾ì¡ª
¤Ùー¤·¤Ã¤¯¤ÎÃæ¤Ç¤â¹¹¤Ë¤ªµá¤á°Â¤¤²Á³Ê¤ÇÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¡×¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¤Ùー¤·¤Ã¤¯¤È¤Ï¡©
¸ò´¹´é¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò¾Ê¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¡Ö°Â¤¯¡×¡ÖÁá¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¤Þ¤µ¤Ë¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¡×¤Ç¤¹¡£
µ¡Ç½À¤Ï¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¡×¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼êÂ¤ä¼ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¢Â¾¤Î´é¤Ø¤Î¸ò´¹¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0 ¤Ùー¤·¤Ã¤¯
ºîÉÊÌ¾¡¡¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¦¥Üー¥«¥ë¡¦¥·¥êー¥º01 ½é²»¥ß¥¯
È¯Çä·î¡¡¡§2026Ç¯2·î
²Á³Ê¡¡¡¡¡§2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ ÅÉÁõºÑ¤ß²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¡¦ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°
Á´¹â¡¡¡¡¡§Ìó100mm
¸¶·¿À©ºî¡§¥È¥¤¥Æ¥Ã¥¯ D.T.C
À©ºî¶¨ÎÏ¡§¤Í¤ó¤É¤í¤ó
È¯Çä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÈÎÇä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÅÉÁõ¤ÏºÌ¿§¹ÔÄø¤¬¼êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃøºî¸¢É½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Art by KEI (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
¢£¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º SPECIAL BOX¡×¾¦ÉÊ¾ðÊó
¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¤Î¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥ºÃ£¤¬Á´°÷Â·¤¦¡ªÌ´¤ÎBOX¢ö
¡¦¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½é²»¥ß¥¯ 3.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¶À²»¥ê¥ó 2.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¶À²»¥ì¥ó 2.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ½ä²»¥ë¥« 2.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É MEIKO 2.0¡×¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É KAITO 2.0¡×¤Î£¶ÂÎ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦£¶ÂÎ¤Î¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥±ー¥¹ÉÕ¤¡£¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¼°
¡¦³Æ¾¦ÉÊ¤Î¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×ÆÃÅµ¡Ö¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¡Ü»ý¤Á¼ê¡Ê±¦¼ê¡Ë¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢SPECIAL BOX¤Ë¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÍÑ¤Î¡Ö¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¡Ü»ý¤Á¼ê¡Êº¸¼ê¡Ë¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ö¥µ¥¤¥ê¥¦¥à2ËÜ¡Ü»ý¤Á¼ê¡Ê±¦¼ê/º¸¼ê¡Ë¡×¤¬¤Ä¤¯¤Î¤ÇÎ¾¼ê¤Ë¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¤òÁõÈ÷¤·¤¿¾õÂÖ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ê¥¦¥à¡Ü»ý¤Á¼ê¡Êº¸¼ê¡Ë
ÀìÍÑ¥±ー¥¹
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É ¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º SPECIAL BOX
ºîÉÊÌ¾¡¡¡§¥Ô¥¢¥×¥í¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥º
È¯Çä·î¡¡¡§2026Ç¯2·î
²Á³Ê¡¡¡¡¡§41,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡§¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ ÅÉÁõºÑ¤ß²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë¡¦ÀìÍÑÂæºÂÉÕÂ°
Á´¹â¡¡¡¡¡§Ìó100mm
È¯Çä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÈÎÇä¸µ¡¡¡§¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤ÎÅÉÁõ¤ÏºÌ¿§¹ÔÄø¤¬¼êºî¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¸Ä¡¹¤ËÂ¿¾¯¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ²èÁü·ÇºÜ¤ÎºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃøºî¸¢É½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Art by KEI / iXima (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
¢£¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦´á¶ñ¤Î´ë²è¡¦À©ºî¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¤Ê¶ÈÌ³¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¸½ºß¡¢2,500¼ïÎà°Ê¾åÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¤Í¤ó¤É¤í¤¤¤É¡×¥·¥êー¥º¤ÏÅö¼Ò¤ÎÂåÉ½¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¤Ï¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¤Ø¤âÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯Ä©ÀïÃæ¤Ç¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡´äº´¸·ÂÀÏº
ËÜ¼Ò¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ»°ÃúÌÜ16ÈÖ12¹æ ¥¢¥¥ÐCO¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2001Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤ÎÀëÅÁ¡¦ÈÎÇä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¶ÈÌ³Âå¹Ô
´á¶ñ¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¥°¥Ã¥º¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¦¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥óÀÁÉé¶ÈÌ³
¥²ー¥à¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦À½ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
±ÇÁü¡¦²»³Ú¤Î´ë²è¡¢À©ºî
¥âー¥¿ー¥¹¥Ýー¥Ä»ö¶È
Åê»ñ»Ù±ç
°û¿©Å¹·Ð±Ä
¡Ò¥°¥Ã¥É¥¹¥Þ¥¤¥ë¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ó
https://corporate.goodsmile.com/ja/