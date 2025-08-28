TFBS Bioscience¤È¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¡¢°äÅÁ»ÒºÙË¦¼£ÎÅÌô¤ÎGMPÉÊ¼Á»î¸³¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë
TFBS Bioscience, Inc.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂæÏÑ¿·ËÌ»Ô¡¢°Ê²¼¡ÖTFBS¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¡¢°Ê²¼¡Ö¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¡×¡Ë¤Ï¡¢°äÅÁ»ÒºÙË¦¼£ÎÅÌô¤ÎGMPÉÊ¼Á»î¸³¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¶ÈÌ³Äó·È¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÄó·È¡×¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
TFBS¤È¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¤Ï¡¢ËÜÄó·È¤Ë¤è¤êÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ½ô¹ñ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¸þ¤±¡¢³Æ¹ñµ¬À©¤Ë½àµò¤·¤¿°äÅÁ»ÒºÙË¦¼£ÎÅÌô¤ÎÉÊ¼Á»î¸³¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÄó·È¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÌô¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥¢¥Ç¥Î¿ïÈ¼¥¦¥¤¥ë¥¹¡ÊAAV¡Ë¥Ù¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿ー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢ÉÊ¼Á»î¸³¤«¤é¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏºÙË¦¼£ÎÅÌô¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤ä¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Ë¥åー¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÉÊ¼Á»î¸³¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¹â¸úÎ¨¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
TFBS¤Ï¡¢in vitro¤ª¤è¤Óin vivo¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Ùー¥¹¤ÎÊ¬ÀÏË¡³«È¯¤ËÀìÌçÀ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ð¥ó¥¯¤ä¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯¤ÎÆÃÀ²òÀÏ¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹»î¸³¡¢À¸Êª³ØÅª°ÂÁ´À»î¸³¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢TFBS¤Ç¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹À½ºÞ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢GMP½àµò¤ÎCDMO¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TFBS¤ÎGMP»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥Î¿ïÈ¼¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥ì¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥¢¥Ç¥Î¥¦¥£¥ë¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò¼è¤ê°·¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ð¥ó¥¯¡¢¥×¥é¥¹¥ß¥ÉºîÀ®¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿ーÀ½Â¤¡¢Ê¬ÀÏË¡³«È¯¡¢ÌôÍý»î¸³¡¢ÆÇÀ»î¸³¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯ÃÊ³¬¤«¤é¾¦ÍÑÀ½Â¤¤Þ¤Ç¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À½Â¤¤«¤é»î¸³¤Þ¤ÇÁí¹çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¤Î¹½Â¤²òÀÏ¤ä½ãÅÙÉ¾²Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥¤ì¤¿Ê¬ÀÏµ»½Ñ¤È¹â¤¤ÀìÌçÀ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¶±ó¿´Ê¬ÀÏË¡¡ÊAnalytical Ultracentrifugation¡§AUC¡Ë¤Ë¤è¤ê¡¢AAV¥Ù¥¯¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×ÉÊ¼ÁÆÃÀ¡ÊCritical Quality Attribute: CQA¡Ë¤Ç¤¢¤ë´°Á´Î³»Ò/Ãæ´ÖÎ³»Ò/¶õÎ³»Ò¤ÎÈæÎ¨¤òÀµ³Î¤ËÄêÎÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÌó1/30¤Î¥µ¥ó¥×¥ëÎÌ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¼êË¡¤â³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Mass PhotometryË¡¡ÊMPË¡¡Ë¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÝÍÜ¾åÀ¶¤äºÙË¦ÇËºÕ±Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤ÀºÀ½¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë´°Á´Î³»ÒÈæÎ¨¤ÎÄêÎÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ú¥×¥Á¥É¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤è¤ëËÝÌõ¸å½¤¾þ¤Î¸¡½Ð¤Ê¤É¡¢¹âÀºÅÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿ー¤ÎÉÊ¼ÁÉ¾²Á¤òÂ¿ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
TFBS¤Î¤â¤ÄÀ¸Êª³ØÅª¤Ê¥Èー¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤È¡¢¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¤Î¤â¤ÄÊªÍý²½³ØÅª¤Êµ¡´ïÊ¬ÀÏ¤Î¶¯¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¼çÍ×µ¬À©Åö¶ÉÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÜÄó·È¤¬¥¢¥¸¥¢È¯¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ê¡¢°äÅÁ»ÒºÙË¦¼£ÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Æ¹ñµ¬À©Åö¶ÉÍ×·ï¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¥êー¥É¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊÀèÃ¼¼£ÎÅ¤ò¤è¤êÁá¤¯À¤³¦Ãæ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿º¸¤«¤é¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ê¡¸¶ºÌÇµ¡¢¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³ÁÏ¶È¼Ô¡¦¼èÄùÌò CSO Æâ»³¿Ê¡¢TFBS Chairman and CEO Tatung Yuan
TFBS Bioscience, Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
TFBS Bioscience Inc.¡ÊTFBS¡Ë¤Ï¡¢ÂæÏÑÀ¯ÉÜ·Ï¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëÀ¸Êªµ»½Ñ³«È¯¥»¥ó¥¿ー¡ÊDCB; Development Center for Biotechnologies¡Ë¤«¤é¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤·¤¿´ë¶È¤Ç¡¢À¸Êª³ØÅª»î¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂæÏÑ½é¤Î¼õÂ÷¸¦µæµ¡´Ø¡ÊCRO¡Ë¤È¤·¤Æ2016Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£TFBS¤Ï¡¢ÂæÏÑ½é¤È¤Ê¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹À½ºÞ¤ÎGMP/GCTPÀ½Â¤»ÜÀß¤ò³«½ê¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤é¾¦ÍÑÀ½Â¤¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¼õÂ÷³«È¯À½Â¤¡ÊCDMO¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TFBS¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Îµ¬À©Åö¶É¤Ø¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Á¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½Â¤¡¦ÉÊ¼Á¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤ä¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î»ÜÀß¡¦µ¡´ï¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥Ç¥Î¿ïÈ¼¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥ì¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¥ì¥È¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿°äÅÁ»Ò¼£ÎÅÌô¤ª¤è¤ÓºÙË¦¼£ÎÅÌô¤Ê¤É¤ÎºÆÀ¸°åÎÅÅùÀ½ÉÊ¤ä³Æ¼ï¥¦¥¤¥ë¥¹À½ºÞ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤Î¤¿¤á¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïwww.tfbsbio.com(https://www.tfbsbio.com/ja)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³¤Ï2006Ç¯ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÂçºåÂç³ØÈ¯¤Î¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¡¦°äÅÁ»ÒºÙË¦¼£ÎÅÌô¤ÎÉÊ¼ÁÊ¬ÀÏ¡¦À½ºÞ½èÊý³«È¯¥µー¥Ó¥¹¤ËÆÃ²½¤·¤¿CRO¤Ç¤¹¡£¥â¥Î¥¯¥íー¥Ê¥ë¹³ÂÎ¡¢¥Ð¥¤¥¹¥Ú¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¹³ÂÎ¡¢AAV¡¢¥ì¥ó¥Á¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢¼ðáçÍÏ²òÀ¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢RNAÁ÷Ã£ÍÑ¤Î»é¼Á¥Ê¥ÎÎ³»Ò¡ÊLNP¡Ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥â¥À¥ê¥Æ¥£¤ËÂÐ±þ¤·¡¢AUC¡¢¿åÁÇ½Å¿åÁÇ¸ò´¹¼ÁÎÌÊ¬ÀÏ¡ÊHDX-MS¡Ë¡¢¶Å½¸ÂÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎÀ¸ÊªÊªÍý³ØÆÃÀ²òÀÏ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¥Ù¥¯¥¿ー¤ÎÀ½Â¤¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯¤Ë¤ÏÂçºåÉÜÌ§ÌÌ»Ô¤ËGMP½àµò¤ÎÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿ー¤ò³«½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤éwww.u-medico.co.jp(https://www.u-medico.co.jp/)
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
TFBS Bioscience¹çÆ±²ñ¼Ò
»ö¶È³«È¯ÉôÄ¹ ËþÈø Íµ
service@tfbsbio.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¡¦¥á¥Ç¥£¥³
ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡¸¶ ºÌÇµ
info@u-medico.co.jp
