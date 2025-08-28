NI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¡ÖÆü·Ð¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ ¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº 2025-2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¾ðÊó¶¦Í¥½¥Õ¥È/¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¤Ç¸ÜµÒËþÂÅÙ1°Ì¤ò³ÍÆÀ
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó·Ð±Ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ê¤¦³ô¼°²ñ¼ÒNI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ä¹Èø°ìÍÎ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆü·ÐBP¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ¡¢¼ÒÄ¹CEO¡§°æ¸ý Å¯Ìé¡Ë¤¬2025Ç¯8·î28Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖÆü·Ð¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ ¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº 2025-2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾ðÊó¶¦Í¥½¥Õ¥È/¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü·Ð¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ 2025Ç¯9·î4Æü¹æ ¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº 2025-2026 ¾ðÊó¶¦Í¥½¥Õ¥È/¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç1°Ì
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Á´5¹àÌÜÃæ¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¡×¡Ö¥µ¥Ýー¥È¡×¤Î2¹àÌÜ¤ÇºÇ¹â¤ÎÉ¾²Á¤ò¡¢¤Þ¤¿¡Ö¿®ÍêÀ¡×¡Ö±¿ÍÑÀ¡×¤Î2¹àÌÜ¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤è¤êÊÀ¼ÒÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âNI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢¡ÖNI Collabo 360(https://www.ni-ware.com/)¡×¡¢±Ä¶È»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSales Force Assistant(https://www.salesforce-assistant.com/)¡×¡¢¥Îー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡Önyoibox(https://www.ni-ware.com/nyoibox/)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿À½ÉÊ³«È¯¤È¡¢·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤ËÆ³¤¯¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µ¥Ýー¥È¤Î½¼¼Â¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼Á¤Î¹â¤¤¥½¥Õ¥È¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤ÏURL: https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/news/24/02780/index.html ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ä´ºº³µÍ×
¡¡¸ÜµÒËþÂÅÙÄ´ºº¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤ÎÍøÍÑ´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢PC¥µー¥Ðー¤äERP¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ïー¥É¥¦¥¨¥¢/¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢À½ÉÊ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëIT¥Ù¥ó¥Àー¤Ë´Ø¤¹¤ëËþÂÅÙ¤òÄ´ºº¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤ÏÆü·ÐBP¤ÎITÁí¹ç»ï¡ÖÆü·Ð¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡×¤¬´ë²è¡¦¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¡¦½¸·×¤ÏÆü·ÐBP¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏÁ´¹ñ1Ëü2787¤Î´ë¶È¤Þ¤¿¤ÏÃÄÂÎ¡¦ÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ç¤¹¡£¿·¶½»Ô¾ì¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÈÇ¯´ÖÇä¾å¹â200²¯±ß°Ê¾å¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¡¢¤ª¤è¤Ó´±¸øÄ£¡ÊÃæ±û´±Ä£¡Ë¤ÈÂ¼¤ò½ü¤¯ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡ÊÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¢»Ô¡¢¶è¡¢Ä®¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç/DXÉôÌç¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¤¢¤Æ¤Ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÍ¹Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº´ü´Ö¤Ï2025Ç¯4·î1Æü¤«¤é5·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢904·ï¤ÎÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡ÊÍ¸ú²óÅúÎ¨¤Ï7.1¡ó¡Ë¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒNI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¡¡NI¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢²½¡Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë¤·¤ÆÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿·¤·¤¤¥«¥¿¥Á¡×¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÎDX¤òÄã²Á³Ê¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØNI Collabo 360¡Ù¡ØSales Force Assistant¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ö²Ä»ë²½·Ð±Ä¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¶È¼ï¡¦¶ÈÂÖ¤ä´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤ºÁ´¹ñ16,000¼ÒÄ¶¤Î´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´Æ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àß¡¡¡¡Î©¡§1991Ç¯3·î
»ñ ËÜ ¶â¡§2²¯1,000Ëü±ß
Âå É½ ¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Ä¹Èø°ìÍÎ
ËÜ¡¡¡¡¼Ò¡§¢©108-0075¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-16-1 ÉÊÀî¥¤ー¥¹¥È¥ï¥ó¥¿¥ïー19F
»ö¶ÈµòÅÀ¡§»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢Åìµþ¡¢¶âÂô¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬
½¾¶È°÷¿ô¡§70Ì¾
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÀïÎ¬¹½ÃÛ¡¢±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡¢»ö¶È¾µ·Ñ·¿M&AÅù¡Ë
·Ð±Ä»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊVMS¡¢SFA¡¢CRM¡¢¥°¥ëー¥×¥¦¥§¥¢Åù¡Ë¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.ni-consul.co.jp/
