¡ÚÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÛMA¥Äー¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¡ªÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëKPIÀßÄê¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤ò2025/9/26(¶â),10/31(¶â)¤Ë³«ºÅ
¥áー¥ëÇÛ¿®¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡ªMA¥Äー¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹KPIÀß·×¤È¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÈë·í¤ò¡¢1»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡ª
¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢MA¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥êー¥É³ÍÆÀ¤«¤é°éÀ®¡¢¾¦ÃÌ²½¤Þ¤Ç¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ³Æþ¸å¤ËÀ®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤º¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥áー¥ëÇÛ¿®¤¬¤Ç¤¤ë¥Äー¥ë¡×¤È¤·¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¸½Ìò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬MA¥Äー¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëKPI¤ÎÀßÄêÊýË¡¡×¤È¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÊýË¡¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éMA¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×¡ä
¢¡¥»¥ß¥Êー¥¿¥¤¥È¥ë
¡ØMA¥Äー¥ë¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¡ªÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëKPIÀßÄê¤È¥Çー¥¿³èÍÑË¡¡Ù
¢¡³«ºÅÆü»þ
- 2025/09/26(¶â) 12:00～13:00
- 2025/10/31(¶â) 12:00～13:00
¢¨½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó1»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¡¹Ö»Õ
À¾¡¡¹É±Ê¡Ê¤Ë¤·¡¡¤³¤¦¤¨¤¤¡Ë
Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤äAccountEngagement¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢ÊÝ¼é±¿ÍÑ¤òÃ´Åö¡£
SalesforceÇ§ÄêAccount Engagement¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÊÝÍ¡£
¢¡ÂÐ¾Ý¼Ô
- MA¤òÆ³ÆþºÑ¤ß¤À¤¬À®²Ì¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô
- MA¤Î¸ú²ÌÂ¬ÄêÊýË¡¤äKPIÀß·×¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Ã´Åö¼Ô
- º£¸åMA¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»öÁ°¤ËKPIÀß·×¤·¤¿¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±Ä¶ÈÉôÌç¤ÎÊý
- MA¥Äー¥ë¤Î¼ïÎà¤Ë´Ø¤ï¤é¤º±þÍÑ¤Ç¤¤ë¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý¢¨MA½éµé¼Ô¸þ¤±¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥×¥í¥°¥é¥à³µÍ×
- MA¡Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤Ï
- KPIÀß·×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
- MA¤Ë¤ª¤±¤ëKPI»ØÉ¸¤ÎÎã
- MA¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ
- MA¤Î¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ëÁÈ¿¥¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë
- ¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë²þÁ±»öÎã
¢¨°ìÉô¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡³«ºÅ¾ì½ê
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢¡ÎÁ¶â
ÌµÎÁ
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
https://frogwell.co.jp/seminar_read/ma_data_seminar/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Õ¥í¥Ã¥°¥¦¥§¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§¾®Ã« Ä¾Ìé
ÀßÎ©¡§2010Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§¢©107-0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1ÃúÌÜ11ÈÖ44¹æ ÀÖºä¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£10³¬
¢¡»ö¶ÈÆâÍÆ
¥áー¥«ー¡¦ÈÎÇä²ñ¼Ò¸þ¤±¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ
°åÎÅ´ØÏ¢¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦²Ã¹©
¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµÚ¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°