¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ç¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ 8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î»î¹çÅ¸³«¡¦³èÌöÁª¼êÍ½ÁÛ¤ò³«ºÅ¡ª
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì´¶Æ°¤ÈÇ®¶¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¥É¥é¥Õ¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¿¹°æ·¼°ô¡Ë¤Ï¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë°¦Âë¹°è¸ø±àÂ¿ÌÜÅª¶¥µ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£³¥êー¥° Âè25Àá ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»î¹çÅ¸³«¤ä³èÌöÁª¼ê¤ÎÍ½ÁÛ¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj
¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Î»î¹çÅ¸³«¤ä³èÌöÁª¼ê¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¡¢Áª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥²¥Ã¥È¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤ÎÂè25Àá¤Ï¥Ûー¥à¤ÇÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ó¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Î¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤¹¤Ù¤¯¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÎÅ¸³«¤È³èÌöÁª¼ê¤ÎÍ½ÁÛ¤ò³«ºÅ¡£
Í½ÁÛÀ®ÀÓ¤Ç¸«»ö1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢Áª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.azul-claro.jp/)
¡ÚÂÐ¾Ý»î¹ç¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£³¥êー¥°¡¡Âè25Àá¡¡8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ
¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ ÂÐ ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£
¡ÚÍ½ÁÛÆâÍÆ¡Û
¡¦ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡©
¡¦¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤ÎºÇ½é¤Î¥´ー¥ë¤¬·è¤Þ¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï¡©
¡¦¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Î¥·¥åー¥È¿ô¤Ï10ËÜ°Ê¾å¡©
¡¦Î¾¥Áー¥à¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡©
¡¦¾¡Íø¥Áー¥à¤Ï¡©
¡ÚÍ½ÁÛÄùÀÚ¡Û
¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ»þ¹ï¤Þ¤Ç¡¡¡¡
¡Ú¥®¥Õ¥È¡Û
1°Ì ¡§Áª¼êÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¡ÊÁª¼ê¥é¥ó¥À¥à¡Ë
Äó¶¡¡§¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¥¹¥ë¥¬³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨³ºÅö¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥²¥¹¥È¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ê¥áー¥ëÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë
¡¦¡Ö¥é¥ó¥¯¥É¥é¥Õ¥È°ìÍ÷¡×¤«¤é³ºÅö¤Î¥¯¥¤¥º¤òÁªÂò
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÌä¤Ë²óÅú¤·¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ë»²²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¡¦·ë²Ì¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡Ö»²²Ã·ë²Ì¡×¤Ç³ÎÇ§¡¿ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÇÄÌÃÎ
¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤äÆÃÄêÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ·î´Ö¡¦½µ´Ö¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤È½ç°Ì¤ò¶¥¤¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ë¿·¤¿¤Ê´ÑÀï²ÁÃÍ¤ÈÇ®¶¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÍ½ÁÛ¤Î½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢É¬¤º³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¶¨»¿¼ÒÄó¶¡¤Î¥®¥Õ¥È¤¬½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢TMIÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿Ë¡Îá½å¼é¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´°Á´ÌµÎÁ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡ÈÍ½ÁÛ¤ÎÌÌÇò¤µ¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢¶¥µ»ÃÄÂÎ¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Ê¤É¡¢1Ç¯È¾¤Ç100°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñ²È¤ä´ë¶È¤«¤é»ñËÜ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¼çºÅ¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖINNOVATION LEAGUE 2022¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸«ËÜ»Ô¡ÖJapan Open Innovation Fes 2023¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¥É¥é¥Õ¥È
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£´ÑÀï¡¦»ëÄ°ÂÎ¸³¸þ¾å¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤Ç¤â¥É¥é¥Õ¥È
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://nandora.net/¡¡
ÀßÎ©¡§2019Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¹°æ·¼°ô
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾°ìÃúÌÜ33ÈÖ6¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë´ÑÀï¡¦»ëÄ°ÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤ª¤è¤ÓÄó¶¡
¤Ê¤ó¤Ç¤â¥É¥é¥Õ¥È¤Ø¤Î¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢½Ð»ñ¤äÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï info@nandora.net ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£