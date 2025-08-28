½©¤Î¥â¥¹¤Ï2¤Ä¤Î¡È·î¸«¡É¡ª¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤Î¿·ºî¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×È¯Çä
¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ ±ÉÊå¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～11·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¥â¥¹¥Ðー¥¬ーÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤È¡Ö¥Ðー¥Ù¥¥åー¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤âÉü³èÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Äー¥ë¥¤¥áー¥¸
¥â¥¹¥Ðー¥¬ー¤ÏÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー¥Á¥§ー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯¤«¤é¤Ï½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤ª·î¸«¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¢¨¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö·î¸«¡¡¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Ï¡¢¡È·î¸«¡É¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò»È¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤È¤Ï¡¢½½¸ÞÌë¤Î¤ª·î¸«¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Î¤È¤Ê¤ëÆó½½Ï»Ìë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¡È·î¸«¡É¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¡È·î¸«¡É¥·¥êー¥º¤Ï2022Ç¯¤ÎÈÎÇä°ÊÍè¡¢Îß·×950Ëü¿©¤òÇä¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ Åö¼Ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¤¿¤Þ¤´²Ã¹©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¡ÈÎ¢·î¸«¡É¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤È¥Áー¥º¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÁ´ÂÎ¤Î»Ý¤ß¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹°ìÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÄêÈÖ¡Ö¥Ðー¥Ù¥¥åー¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´3ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤ÇÈÎÇä4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¤ÎÈ¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢Íñ²«¥½ー¥¹¤ÎÇ»¸ü¤µ¤òÁý¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¾ßÌý¤ÎÇÛ¹ç¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤Ë¤Ï¡ÖÍñ³Ì¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤¿Íñ³Ì¥«¥ë¥·¥¦¥à¤â»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ó¥¿¥ß¥óE¤ä¥«¥ë¥·¥¦¥à¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ²Á¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×¡Ê480±ß¡Ë¡¡¢¨¿·¾¦ÉÊ
¥µ¥¯¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤ò¥«¥Ä¥½ー¥¹¤ËÍí¤á¡¢¥Áー¥º¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥è¥Íー¥º¥¿¥¤¥×¤È¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤Ë¤Ïµí¡¦ÆÚ¤Î¹çÈÔÆù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ú¤à¤È¸ý¤ÎÃæ¤ÇÆù½Á¤¬¹¤¬¤ê¡¢Æù¤Î»Ý¤ß¤È¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀÖ¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤ÈÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¤È¥Áー¥º¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡¢¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨Ãæ¿È¤¬Ç®¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥Áー¥º¤Ï¹©¾ì¤Ç²ÃÇ®²Ã¹©¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡Ø¥«¥í¥êー¥Ïー¥Õ¥Þ¥è¥Íー¥º¥¿¥¤¥×¡Ù¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ê590±ß¡Ë
Å·Á³ÍÓÄ²¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¸¥åー¥·ー¤Ç»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÇÏÄý·Á¡Ê¤Ð¤Æ¤¤¤±¤¤¡Ë¥½ー¥»ー¥¸¤Ë¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿¥â¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¥½ー¥¹¤ÈÈ¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£È¾½ÏÉ÷¤¿¤Þ¤´¤«¤é¤È¤í¤Ã¤È¤·¤¿²«¿È¥½ー¥¹¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ÇÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£½©¸ÂÄê¤Îµ¨Àá´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¡Ö¥Ðー¥Ù¥¥åー¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ê520±ß¡Ë
¥¸¥åー¥·ー¤Ç¥Ñ¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»õ¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ëÇÏÄý·Á¡Ê¤Ð¤Æ¤¤¤±¤¤¡Ë¥½ー¥»ー¥¸¤Ë¥â¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ðー¥Ù¥¥åー¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¡¢»õÀÚ¤ìÎÉ¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ò½Ð¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢±ö麴¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¾Æ¤¾å¤¬¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥Ù¥¥åー¥½ー¥¹¤Ï¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤äÁÇÍÈ¤²¤·¤¿¤Ê¤¹¤Ê¤É¤ò¶ñºà¤Ë¤·¡¢¥Ò¥Ã¥³¥êー¤ÎÌÚ¤òßî¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ò²Ã¤¨¤¿¡¢¥â¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥½ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡¦²Á³Ê¡§
¡¡¡Ö¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Áー¥º¥Ðー¥¬ー¡×¡Ê480±ß¡Ë¢¨¿·¾¦ÉÊ
¡¡¡Ö·î¸«¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ê590±ß¡Ë
¡¡¡Ö¥Ðー¥Ù¥¥åー¥Õ¥©¥«¥Ã¥Á¥ã¡×¡Ê520±ß¡Ë
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～11·îÃæ½Ü
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥â¥¹¥Ðー¥¬ーÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë
¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡¢°ÂÁ´¡¢·ò¹¯¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡Ö¿¿¿´¤È¾Ð´é¤Î¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤È¤â¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¼é¤êÂ³¤±¤ë¥¢¥Õ¥¿ー¥ªー¥Àー¤Î»ÑÀª¤ä¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤ò¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤´»²¹Í¡ä ¡¡
¡ü¥â¥¹¥Õー¥É¥µー¥Ó¥¹´ë¶È¥µ¥¤¥È https://www.mos.co.jp/company/
¡ü¥â¥¹¥°¥ëー¥×¤Î´Ä¶¡¦¼Ò²ñ³èÆ°¡Ö¥â¥¹¤Î¿¹¡× https://www.mos.jp/mori/¡¡
¡ü¥â¥¹¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÖLife with MOS¡× https://ec.mos.jp/
¢¨ËÜ»ñÎÁÃæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£