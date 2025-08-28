Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¡¢9·î6Æü¡¦7Æü³«ºÅ
¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊºÇ¹â¸ÜÌä¡§Ê¡ÅÄ¹¯É×¡Î¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ï¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§¸â¹¾¹À¡ÎÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÃóÆüËÜ¹ñÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¡Ï¡¢»öÌ³ÁíÄ¹¡§ÀÄÌøÍÛ°ìÏº¡Î½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ï¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¤Ë¤Æ¡Ø¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.chinafes.net/
¡Ö¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤È¤Ï
¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¤ä¿©¡¢²»³Ú¡¢´Ñ¸÷¡¢·ÐºÑ¤Î¡Ö¤¤¤Þ¡×¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÆüÃæ¸òÎ®¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï18Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢À¤Âå¤ä¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¤¿¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤Î¡Ø¤¤¤Þ¡Ù¤òÃÎ¤ë¡¦ÅÁ¤¨¤ë¡×¡£ÀÄ¾¯Ç¯¸òÎ®¤äÃÏÊýÅÔ»Ô¤È¤ÎÄó·È¡¢·ÐºÑ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¢Ãæ¹ñ»ÍÂçÎÁÍý¡¦ÌÃ¼ò¤Î¾Ò²ð¤Ë²Ã¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÆüËÜ¤Î¹ë²Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÇÆüÃæ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï²áµîºÇÂ¿¡¢Ìó160¥Öー¥¹¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í
£±.Ãæ¹ñÈ¯¤Î¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë·ë½¸¡ª
Ãæ¹ñ¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÍèÆü¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥¹¥Æー¥¸¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
alan¡Ê¥¢¥é¥ó¡Ë
1987Ç¯7·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»ÍÀî¾Ê½Ð¿È¡£±Ç²è¡Ø¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡Ù¤ÎÁ´À¤³¦¼çÂê²Î¤ò2008Ç¯¡¦2009Ç¯¤ËÃ´Åö¤·¡¢°ìÌöÀ¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡£ ÂåÉ½¶Ê¡Öµ×±ó¤Î²Ï¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ½Ð¿È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥³¥ó»Ë¾åºÇ¹â°Ì¤òµÏ¿¡£ÆüÃæÍ§¹¥¤Î²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¡¢ºÆ¤ÓÆüËÜ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¡£²Î¾§¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Îàµ©¤ÊÍÆ»Ñ¤«¤é¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïVIVI¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤âÌ³¤á¤¿¡£
沉½®³ÚÂâ¡ÊShunken Boat¡Ë
2017Ç¯¤ËÍìÍÛ¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡¢Ãæ¹ñÈþ½Ñ³Ø±¡½Ð¿È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¡£Ãæ¹ñ¤ÎÂç·¿²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢2023Ç¯¤«¤é¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÏÏ¢Â³¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ½é¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·÷¶å¡Ê¥±¥ó¥¥å¥¦¡Ë-ANIROCKS-
Ãæ¹ñ¤Î¿Íµ¤¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖÄ¶µé½÷À¼¡×¤Ç40Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÍ¥¾¡¡£°µÅÝÅª¤Ê²Î¾§ÎÏ¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼ÔÁØ¤«¤é¤â»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥É¡ÖANIROCKS¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥êー¥¹Í½Äê¡£¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖBlue Sky(https://youtu.be/1CfpnuqqJb0?si=JQCK68Alqx5aAbh2)¡×¤â²Î¾§¡£
¾å¾å¡Ê¥·¥ã¥ó¥·¥ã¥ó¡Ë
ËÌµþÂç³Ø¹ç¾§ÃÄ¸µÃÄÄ¹¡£ ¡Ö¹ç¾§¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦¹ç¾§Âç²ñ¤Ç2¤Ä¤Î¶â¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£ÂåÉ½¶Ê¡ÖÀÄ½ÕÂç³µ¡×¤ÏËÌµþÂç³Ø¤ÎÂ´¶È²Î¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
²«òÊ¡ÊKAKI¡Ë
2017Ç¯¤Ë¡ØÌÀÆüÇ·»Ò¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡Ö¾®Ç¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2023Ç¯¡¦2024Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£ZÀ¤Âå¤Î´¶À¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅÅÅ¾ìºó¡Ê¤»¤¤¤Ç¤ó¤Ð¤µ¤¯¡Ë
ËÌµþ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÍÄ¾¯´ü¤òÊ£¿ô¹ñ¤Ç²á¤´¤·¡¢¤½¤ÎÂ¿Ê¸²½Åª¤ÊÀ¸¤¤Î©¤Á¤¬·Ý½ÑÁÏÂ¤¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£ Á¡ºÙ¤Ê´Ñ»¡ÎÏ¤ÈË¤«¤ÊÁÛÁüÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢²»³Ú¤È»ë³ÐÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤ÆÆÈ¼«¤Î¡È±§Ãè¡É¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
MV¤ä¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë½Ð±é¤·¡¢Èà½÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
£².Ãæ¹ñÅÁÅý³Ú´ï¡¦Æó¸Õ¤Î²»¿§¤ò¡¢ÆüËÜ¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¼ÂÎÏÇÉÁÕ¼Ô¤¬ÈäÏª
ÆüËÜ¤Ç¤â¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëÃæ¹ñÅÁÅý³Ú´ï¡¦Æó¸Õ¡£¤½¤Î±ü¿¼¤¤¶Á¤¤ò¸ÄÀË¤«¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥¹¥Æー¥¸¤ÇÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¤¥¦¥§¥¤¡¦¥¦ー
¾å³¤½Ð¿È¡£1991Ç¯¤ËÍèÆü¸å¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÆó¸ÕÉáµÚ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Æó¸Õ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÁÕË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è²»³Ú¤â¼ê¤¬¤±¤ë¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤Ç¼«ºß¤ËÁà¤ë¡¢³×¿·ÇÉ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£
¶Í»Ò¡õ¤µ¤¯¤é¡ÊÆó¸Õ¡õÃæ¹ñÈüÇÊ¡Ë
¶Í»Ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤ÆÈ¼«¤Î±éÁÕ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢2016Ç¯¤è¤ê¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥í¥êー¥¿¥ë¥Ã¥¯¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤Î¼ÂÎÏÇÉ¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥¬ー¥ë¥º¥¤¥ó¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·Â¿¿ô¤Î¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¡£
2017Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Japan Expo¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ë½Ð±é¡£°Ê¹ß¶Í»Ò¤ÎÃæ¹ñ¤Ç¤Îbilibili Macro Link¤ËÏ¢Â³½Ð±é¤Ê¤É¥ïー¥ë¥É¥ï¥¤¥É¤Ê³èÆ°¤¬´ðÈ×¤È¤Ê¤ê2022Ç¯ÆüÃæÍ§¹¥50¼þÇ¯¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¡£ ¡ÖÆó¸Õ¤ÈÃæ¹ñÈüÇÊ¡×¤Î±éÁÕ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤µ¤¯¤é¤ò¥Õ¥åー¥Á¥ãー¤·¤¿±éÁÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶▶¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.chinafes.net/stage.html)¤«¤é¡£
£³.¡Ö»ÍÂçÎÁÍý¡×¤È¡ÖÌÃ¼ò¡×¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀéÇ¯¤Î¿©Ê¸²½
ËÌµþ¡¦»ÍÀî¡¦¾å³¤¡¦Ê¡·ú¤Î»ÍÂçÎÁÍý¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëËÜ³ÊÃæ²Ú¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
³¤ÄìÙý²ÐÆé
¡¦Ãæ¹ñ¤Î¡È¹ñ¼ò¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÇò¼ò¡Ê¥Ñ¥¤¥Á¥å¥¦¡Ë¤ÎÂåÉ½¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÝð¼ò¡Ê¥Õ¥§¥ó¥Á¥å¥¦¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñÌÃ¼ò¤Î±ü¿¼¤¤Ì¥ÎÏ¤â¤´¾Ò²ð¡£
¡¦»ÍÀî¤ÎÄêÈÖ¡ÖËãÇÌÆ¦Éå¡×¤Ê¤É¡¢¹á¤ê¹â¤¯»É·ãÅª¤Ê¥á¥Ë¥åー¤âÂ¿¿ôÅÐ¾ì¡£
¡¦ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ÎÍÌ¾²ÐÆé¥Á¥§ー¥ó¡Ö³¤ÄìÙý²ÐÆé¡×¤¬¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë½é½ÐÅ¹¡ª¡Êº¸¼Ì¿¿¡Ë
£´.I LOVE ¥Ñ¥ó¥À¡ª
ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ó¥À¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¡¦¡Ö¥Ñ¥ó¥À¥Ï¥¦¥¹¡×¥Öー¥¹¤Ç¤Ï²¸»ò¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ò¾å±Ç¡£
¡¦²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¥Ñ¥ó¥À¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÀßÃÖ¡£SNS±Ç¤¨´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¡¦¥Ñ¥ó¥À¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤âÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
£µ. ÃÏÊýÅÔ»Ô¸òÎ®¥¾ー¥ó¡§¾å³¤»Ô¡õÞ¶¹¾¾Ê¤¬½ÐÅ¸¡ª
¾å³¤¥¾ー¥ó¡§¡Ö¡È¤¤¤Þ¡É¤Î¾å³¤¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤³¤¦¡×
¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥ë¥á――¼ã¼ÔÊ¸²½¤ÎºÇÁ°Àþ¡¦¾å³¤¤¬¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¤ËÅÐ¾ì¡ª
ºÇÀèÃ¼¡ßÅÁÅý¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾å³¤¤Îº£¤òÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öbilibili¡Ê¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡Ë¡×¡¢¿Íµ¤¥²ー¥à¡Ø¸¶¿À¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡ÖmiHoYo¡Ê¥ß¥Û¥è¡Ë¡×¡¢IP¿ä¿ÊµòÅÀ¡ÖIP SHANGHAI¡×¡¢ÀïÎ¬¥²ー¥à¡Ø¥¢ー¥¯¥Ê¥¤¥Ä¡Ù¤Î¡ÖÂë³ÑÌÖÍí¡ÊHYPERGRYPH¡Ë¡×¡¢¥Ñ¥ó¥À¥¥ã¥é¤Ç¿Íµ¤¤Î¡ÖË¨²ê·§¡ÊDOORO BEAR¡Ë¡×¡¢¥í¥êー¥¿·Ï¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖClassical Angels¡Ê¸ÅÅµÅ·»È¡Ë¡×¡¢¾®äÆÊñ¤ÎÌ¾Å¹¡ÖÆîæÆñ½Æ¬Å¹¡×Åù¤¬¾å³¤¤«¤é½ÐÅ¸¡£
Þ¶¹¾¥¾ー¥ó¡§ÅÁÅý¡ßÀèÃ¼µ»½Ñ¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ö¿·¤·¤¤Þ¶¹¾¡×
ÅÁÅý¹©·Ý¡¢ºÇÀèÃ¼¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¡¢¤½¤·¤ÆËÜ¾ì¤ÎÞ¶¹¾ÎÁÍý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Ê²½¤¹¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î»Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Í»¹ç¤¹¤ëÞ¶¹¾¾Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£¶.¹Ò¶õ·ô¤¬¤¢¤¿¤ë¤«¤â¡ª¡©¹ë²ÚÃêÁª²ñ¡ª
²ñ¾ì¤Ç²¼µ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¡¢¹Ò¶õ·ô¤Ê¤É¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤¬Åö¤¿¤ëÂçÃêÁª²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ú£µ¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢QR¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¡¢Ãæ¹ñÂç»È´Û¤ÎX¤ò¥Õ¥©¥íー
¡ú¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥íー¡õ¡Ö¡ô¥Á¥ã¥¤¥Õ¥§¥¹¡×¤ÇÅê¹Æ¡ª
¡¡¸ø¼°X¡§https://x.com/china_festival
¡¡¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/chinafes/¡¡
¡¡¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/chinafes/
¡¡¸ø¼°RED¡§https://xhslink.com/m/2cIT6YVFcqA
¡úÍè¾ì¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1JuX562EaCxw9rupN0-XcaHWVko2W2EXucUWOf0A7C1uHJA/viewform)¤Ë²óÅú¡ª
³«ºÅ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î¡§¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025
¢£Æü»þ¡§2025Ç¯9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦7Æü¡ÊÆü¡Ë³ÆÆü10:00～20:00¡Ê³«²ñ¼°¡§6Æü11:00～¡Ë
¢£²ñ¾ì¡§Âå¡¹ÌÚ¸ø±à¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ¡Ê±«Å··è¹Ô¡¢¹ÓÅ·Ãæ»ß¡Ë
¢£¥Öー¥¹¿ô¡§Ìó160¡Ê°û¿©¡¿ÊªÈÎ¡¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡Ë
¢£Íè¾ì¼Ô¿ô¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§15Ëü¿Í
¢£¼çºÅ¡§Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÃóÆüËÜ¹ñÂç»È´Û¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¢£¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡§ºÇ¹â¸ÜÌä¡§Ê¡ÅÄ¹¯É×¡Ê¸µÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¡§¸â¹¾¹À¡ÊÃæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñÃóÆüËÜ¹ñÆÃÌ¿Á´¸¢Âç»È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼Â¹ÔÉû°Ñ°÷Ä¹¡§µÜËÜÍºÆó¡Ê¸µÃæ¹ñÂç»È¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»öÌ³ÁíÄ¹¡§ÀÄÌøÍÛ°ìÏº¡Ê½°µÄ±¡µÄ°÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡É®Æ¬¼Â¹Ô°Ñ°÷¡§²¦²ÈÆë¡ÊºßÆüÃæ¹ñ´ë¶È¶¨²ñ²ñÄ¹¡Ë
¢£¶¨ÎÏ¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¢¥¸¥¢¶¦Æ±ÂÎÊ¸²½¶¨ÎÏµ¡¹½
¢£¸å±ç¡§ ³°Ì³¾Ê¡¢ºßÆüÃæ¹ñ´ë¶È¶¨²ñ¡¢Ãæ¹ñÃóÅìµþ´Ñ¸÷ÂåÉ½½è¡¢Ãæ¹ñÊ¸²½¥»¥ó¥¿ー¡¢Á´ÆüËÜ²Ú¶£²Ú¿Í¼ÒÃÄÏ¢¹ç²ñ¡¢ÆüËÜ²Ú¶£²Ú¿ÍÏ¢¹çÁí²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÅìµþ²Ú¶£Áí²ñ¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÃæ¹ñÍ§¹¥¶¨²ñ¡¢
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüÃæ¶¨²ñ¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüÃæÍ§¹¥²ñ´Û¡¢Ç§ÄêNPOË¡¿Í ÅìµþÅÔÆüËÜÃæ¹ñÍ§¹¥¶¨²ñ
²ñ¾ì¥Þ¥Ã¥×¡¦½ÐÅ¹¥ê¥¹¥È¡¦¥¹¥Æー¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤É¤¬¸«¤ì¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È(https://www.chinafes.net/)¤Ç½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥Á¥ã¥¤¥Ê¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2025¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É
