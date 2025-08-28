¿·°æµü¡Ö¥·¥ó²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¡×¤¬Î¾³ØÄ¹¤Î¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥ÄÂç³ØYouTube¡Ê300ËüÅÐÏ¿¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ã
Î¾³ØÄ¹ ¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥ÄÂç³ØÎ¾³ØÄ¹ ¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥ÄÂç³Ø
https://www.youtube.com/live/qLlGlLOtlNY?si=t3940(https://www.youtube.com/live/qLlGlLOtlNY?si=t3940)
Î¾³ØÄ¹ ¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥ÄÂç³Ø¤Ï¡Öº£¤è¤ê¤â°ìÊâ¼«Í³¤Ë¡ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ IT·Ð±Ä¡¦Åê»ñ²È¤ÎÎ¾³ØÄ¹¡Ê¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥ÄÂç³Ø³ØÄ¹¡Ë¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥Ù¥é¥ë¥¢ー¥ÄÂç³Ø¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ°ì¼«Í³¤ÊIT²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¡Ê·ó¡¢Åê»ñ²È¡Ë¤ÎÎ¾¤È¡¢Í»Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëWeb¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁí¾Î¡£ ¡Ö¼«Í³¤ËÀ¸¤¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢¡Ô»þ´Ö¤Î¼«Í³¡Õ¡Ô·ÐºÑÅª¼«Î©¡Õ¡ÔÀº¿ÀÅª¼«Î©¡Õ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Ç²òÀâ¡£
¡ÚÎ¾³ØÄ¹¡§¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
30Âå¤ÎIT²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¡£ ³ØÀ¸»þÂå¤Ëµ¯¶È¤·¡¢IT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÅê»ñ¤Ç20Ç¯´Ö²Ô¤®Â³¤±¤ë¡£ ¸½ºß¤Ï¡Ö¼«Í³¤Ê¿Í¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¤Ç¾ðÊó¤òÈ¯¿®Ãæ¡£
ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¶µ¤¨
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î²Ú¶£¤ò¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤·Â³¤±¤ëÈëÌ©¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤ÎÀ®¸ùÅ¯³Ø¤ò´°Á´¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
Ãø¼Ô¤Ï¡¢ÆüÃæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢²Ú¶£¤È¿¼¤¤¸òÎ®¤ò»ý¤ÁÆüËÜ¿Í¼Â¶È²È¤È¡¢À¤³¦Åª¤ÊÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüÃæÍ§¹¥¸òÎ®³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤È¤¤¤¦ºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡£
¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤Î¶µ¤¨¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿ÍÀ¸¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¥Ò¥ó¥È¤¬ËþºÜ¤Î£±ºý¤Ç¤¹¡£
Amazon
https://amzn.asia/d/0gJO1Vr(https://amzn.asia/d/0gJO1Vr)
¢¨Amazon¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤òÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
KindleÈÇ
https://amzn.asia/d/9je6ucA(https://amzn.asia/d/9je6ucA)
¥½¥Õ¥È¥«¥ÐーÈÇ
https://amzn.asia/d/2U9v0CC(https://amzn.asia/d/2U9v0CC)
¢£¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ú¶£¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡£¡Ö¥·¥ó¡¦²Ú¶£¡×¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢¿·»þÂå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®¸ùË¡Â§¤Ë³Ø¤Ù
NVIDIA¡¢zoom¡¢YouTube¡¢TSMC¡Ä¡Ä¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÀ¤³¦Åª¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÁÏ¶È¼Ô¤¬¤¤¤º¤ì¤â¡Ö²Ú¶£¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Ë°Ü½»¤·¡¢´°Á´¥¢¥¦¥§¥¤¤Î´Ä¶¤Ç¥¼¥í¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¤µ¤é¡¢²Ú¶£¤ÎÀ®¸ùÅ¯³Ø¡©¡×
¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ú¶£¤Î¶µ¤¨¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡£
²Ú¶£¤Ï¤Ä¤Í¤Ë»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤·¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦Åª´ë¶È¤òÁÏ¶È¡¦À®¸ù¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤ä¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢ÃæÅì¡¢²¤½£¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ò¶î¤±¤ë²Ú¶£¤ÎÀïÎ¬¡¢
¤½¤·¤Æ¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ëÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥¤¥ó¥É¡×¡£
¥¢¥¸¥¢¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦ÃæÅì¤Ê¤É¿·¶½¹ñ¤ÇµÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¸½Âå¤Î²Ú¶£¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê»öÎã¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³Ø¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ÏºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¡£
À¤³¦¤ÈÀï¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÊû¤²¤ë¡¢ÃÎ¼±¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤Ê¤ë°ì
ºý¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë½ñÀÒ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥·¥ó¡¦²Ú¶£¤Î¶µ¤¨
Ãø¼Ô¡§¿·°æµü¡ßÅ¢·õ¹ë
½ÐÈÇ¼Ò : ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È½ÐÈÇ (2025/7/20)
È¯ÇäÆü : 2025/7/20
¸À¸ì : ÆüËÜ¸ì
Ã±¹ÔËÜ¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë : 292¥Úー¥¸
¹Ö»Õ¡¦Ãø¼Ô
¿·°æ¡¡µü
¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿·°æ µü
¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ARAI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥ÈÂåÉ½¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTelemarketing OneÂåÉ½¼èÄùÌò¡£³ô¼°²ñ¼ÒRAVIPAÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡£±Ñ¹ñ¥¦¥§ー¥ë¥ºÂçMBAÂ´¶È¡£Ç¯¾¦1000²¯¤Î´ë¶È¤Î¥µ¥Ýー¥È¤â¹Ô¤Ê¤¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¶È³¦¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡£Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤ØÎ±³Ø¤·¡¢¸½ÃÏ¤ÇÉÙÍµÁØ¸þ¤±ÈþÍÆ¼¼»ö¶È¡¢ËÇ°×»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È¤Ê¤ÉÊ£¿ô»ö¶È¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯¡£ 2024Ç¯¤Ë¤ÏÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ø¿·µ¬¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤äSaas»ö¶È¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×1000²¯±ß°Ê¾å¡£ËÜ½ñ¶¦Ãø¼Ô¤ÎÅ¢·õ¹ë»á¤ÈÆüËÜAI¥í¥Ü¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤ò·è¤á¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯Âç¾Þ2024¤Ë¤Æ¡ÖAI¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
°åÎÅË¡¿ÍÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö¿·½É¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¿·½É¾Ã²½´ïÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡ÖÉ½»²Æ»Áí¹ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¯¥í¥ÈÌô¶É¡×¤Î·Ð±Ä¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ³°¤Î²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤â¿¼¤¯ÀºÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Ú¶£·Ð±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Î½ÎÄ¹¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¢ ·õ¹ë
AZÆüËÜZI¥í¥Ü¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò Å¢ ·õ¹ë
¥¢¥¸¥¢ËÇ°×¡¢Åê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É±¿±Ä¡¢´ë¶È M&A¡¢¹©¶ÈÃÄÃÏ³«È¯¡¢Ê¸²½¸òÎ®»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º ³«È¯´ÉÍý¤Ê¤ÉÊ£¿ô»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç«ÇÈ¡¢¹á¹Á¡¢ËÌµþ¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢ËÌ¶å½£¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ÇË¡¿Í¤ò±¿±Ä¡£ ¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò»ý¤Ä¡£ ·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëËµ¤é¡¢20Ç¯°Ê¾åÆüÃæÍ§¹¥¸òÎ®³èÆ°¤Ë¿ÔÎÏ¡¢ÆüÃæÌ¤Íè¸¦µæ²ñ²ñÄ¹¡¢ËÌµþÂç³ØÆüËÜÆ±Áë²ñÍý»öÄ¹¡¢¿À¸Í»Ô´ë¶ÈÍ¶Ã×¸ÜÌä¡¢ËÌ¶å½£»ÔÎ©Âç³ØÂç³Ø±¡ÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ Î¾¹ñ¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüÃæÍ§¹¥ÏÀ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÆ°¤òÅ¸³«¡£2010Ç¯¥«¥ó¥Ö¥ê¥¢µÜÅÂ¤Ë½Ð±é¡¢2014Ç¯¤Ë¤Ï¿À¸ÍP&G ¥¸¥ã¥Ñ¥ó30 ³¬·ú¤ÆËÜ¼Ò¥Ó¥ë¤òÇã¼ý¡Ê¸½¡§¥¢¥¸¥¢¥ï¥ó¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡£
2015Ç¯TOB¤Ë¤è¤êÅì¾Ú¾å¾ì¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¨¥¤¥Á¥°¥ëー¥×¤òÇã¼ý¤·¡¢Æ±¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡¢ 2021Ç¯Í¼Ä¥ºÆÀ¸»ö¶È¤ËÃå¼ê¡¢ºâÀ¯ÇËÃ¾¤·¤¿Í¼Ä¥»Ô¤Î¥ê¥¾ー¥È¥¹¥ー¾ì¤òºÆÀ¸¤·¡¢ ¸½ºßÍ¼Ä¥·õ¹ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò±¿±Ä¡¢ 2024Ç¯AZÆüËÜAI¥í¥Ü¥Ã¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡£ AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬ÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë´óÍ¿¤·¡¢ÆüËÜÀ½¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬À¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¼Ò²ñ¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·°æµü¤Ë¤è¤ë²Ú¶£·Ð±Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ëÌµÎÁ¸ø³«
¡Ö²Ú¶£¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶ÁÎÏ¡¢NVIDIA¤äZoom¡¢TSMC¥¿¥¤ºÇÂç¤ÎºâÈ¶CP¥°¥ëー¥×¤Ê¤É¡¢²Ú¶£·Ï¤Îµ¯¶È²È¤¿¤Á¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÇµðÂç´ë¶È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¸«À¡¢½ÀÆðÀ¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë´¶³Ð¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê´Ø·¸¤ò½Å»ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ú¶£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬³Ø¤Ö¤Ù¤¹Í¤¨Êý¤ä¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Âþº£¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¤Ç¤´°ÆÆâ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¢
https://lp.shin-kakyo.com/page/By4tbOsHIITU (https://lp.shin-kakyo.com/page/By4tbOsHIITU)
£±£°ÂçÆÃÅµÉÕ¤¥»¥ß¥Êー
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥ó¡¦²Ú¶£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë
https://shin-kakyo.com/(https://shin-kakyo.com/)
https://shin-kakyo.com/
¥µ¥Ö¥¹¥¯D2CÁí¸¦¤Ç¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ëºÂ¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å¤â½ÐÈÇ¡¦¹Ö±é¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
