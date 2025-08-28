¡ÚÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ¡ÛBlender¥æー¥¶ーÉ¬¸«¡ª¡ÖBlender Fes 2025 AW¡×9/27¡¦28¤Ë³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢CEO¡§¿· ÏÂÌé¡¢URL¡§https://www.borndigital.co.jp¡Ë¤Ï¡¢CGWORLD¤¬¼çºÅ¤¹¤ëBlender¥æー¥¶ー¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBlender Fes 2025 AW¡×¤ò2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://cgworld.jp/special/blenderfes/vol5/
Blender¥æー¥¶ー¤Î¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBlender Fes¡×¤¬¡¢º£½©¤â³«ºÅ¡£
Âè5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼Â»Ü¡£¥¥ã¥é¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦VFX¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÊ¬Ìî¤òÌÖÍå¤·¡¢½éµé¼Ô¤«¤é¾åµé¼Ô¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤¬³Ú¤·¤á¤ëÁ´16¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹ë²Ú¹Ö±é¼Ô¤Ë¤è¤ëºÇ¿·µ»½Ñ¤äÁÏºî¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¶¦Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Blender¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤ë2Æü´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥»¥Ã¥·¥ç¥óÆâÍÆ
¤·¤°¤ì¤¦¤¤¡Ø¤Ò¤Ã¤Ò¤Ã¤Õー¡ÙMV¤Ë³Ø¤Ö Blender ¥³¥ó¥Ý¥¸¥Ã¥È¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡§¤Ý¤×¤ê¤« »á
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¸þ¤±Blender³èÍÑ½Ñ¡§redjuice »á
Æó¼¡ÁÏºî¤Ç³Ø¤Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãºîÀ®¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡§0¤«¤é»Ï¤á¤ëblenderÀ¸³è »á
ÃíÌÜ¤ÎVRChat¥¢¥Ð¥¿ーºî¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡ª¥â¥Ç¥ëÀ©ºî¤ÎÉñÂæÎ¢¡§¤«¤á»³ »á¡¦¤Õ¤µ¤³ »á¡¦Íºä¤ß¤È »á
1¤«¤é³Ø¤ÖBlender¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡§²Æ¿¹³í »á
Blender¤òÍÑ¤¤¤¿¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥àÀ©ºî¡§Ç¸¡¹¸¶ »á
¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¤¥ë 3DCGÀ©ºîÆþÌç¡§Yoshiki Ohta (Huseki) »á
¡ãÂè5²ó¡ä3D¿Í¤ÈÁª¤Ö¡¢ÃíÌÜ¤ÎBlender¥¢¥É¥ª¥ó¡ª¡§3D¿Í »á¡¦¤Þ¤¹¤¯ »á¡¦À§¾¾¾°µ® »á¡¦Æ£ÅÄ ¾ »á(MC)
¤È¤ó¤«¤ÄÄê¿©¤Îºî¤êÊý¡§¥¿¥¹¥¯¥Ê¥«¥¬¥ï »á
ËÜÅö¤ËÊØÍø¤ÊGeometry Nodes¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡§Í°°æ Îæ »á
¥íー¥Ý¥ê¥Ùー¥¹¤Çºî¤ë¥»¥ß¥ê¥¢¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡§¤¦¤Ë¤¨¤ë »á
VFX¶î¤±¹þ¤ß»û¡§Blender¤Ç»Ï¤á¤ëCG x ¼Â¼Ì¤ÎÀ¤³¦¡§mino »á
¿ô³Ø¤Ç¹¤¬¤ëBlender¤ÎÉ½¸½ÎÏ¡§Í§ »á
·úÃÛ¥Ó¥¸¥å¥¢¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤ò¸úÎ¨²½¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤Îºî¤êÊý¡§ËÙ¹¾ Í¥ÂÀ »á
Geometry Nodes¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó³èÍÑ¡§¥·¥à »á
b3dÁÏºîº×¡Ö3025Ç¯¡× ·ë²ÌÈ¯É½&¹ÖÉ¾¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¢£³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73594/table/175_1_7ce905a4bfb639a8ec34cb57eaf7a9d1.jpg?v=202508281155 ]
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://shop.cgworld.jp/shopdetail/000000001250/
¢£¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤Ï
¥Üー¥ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦±Ç²è¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦¤ä¡¢À½Â¤¡¦·úÃÛ¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ©ºî¤¹¤ëÊý¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬Í¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÀìÍÑ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤ËÌòÎ©¤Ä½ñÀÒ¤ä»¨»ï¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¥»¥ß¥Êー¡¦¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î´ë²è±¿±Ä¤Ê¤É¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.borndigital.co.jp
¢£CGWORLD¤È¤Ï
CGWORLD¤ÏÁÏ´©26Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿CG¡¦±ÇÁüÀ©ºî¤ÎÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£¥²ー¥à¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢·úÃÛ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¥×¥í¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÀìÌç»ï¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤äµá¿Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¶È³¦¤Î¡Èº£¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
https://cgworld.jp