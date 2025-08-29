¡Ú£¸·î29Æü¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÆü¡×µÇ°¡Û ¥¯¥í¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¡ª
¡¡¶ÐÂÕ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä¤ò¼ç¤Ë¹Ô¤¦¥¯¥í¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçËÒ ½¼¡¢°Ê²¼¡Ö¥¯¥í¥Î¥¹¡×)¤Ï¡¢2025Ç¯8·î29Æü(¶â)¤Î¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¯¥í¥Î¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹Æ±»Î¤ÎÏ¢·ÈÀ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¿Íµ¤Ì¡²è¡Ö¥¥óÆù¥Þ¥ó¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡8·î29Æü¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡ÊÄ«´©¡Ë¤Ë¤Æ¿·Ê¹¹¹ð¤Î½Ð¹Æ¡¢9·î1Æü¤«¤é¸òÄÌ¹¹ð¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¡
¡¡ºòº£¡¢ÆüËÜ´ë¶È¡¦·ÐºÑ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¡£ÆüËÜ¤ÎÌó8³ä¤Î´ë¶È¤¬Ï·µà²½¡¢ÈîÂç²½¡¢Ê£»¨²½¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤¿¥ì¥¬¥·ー¥·¥¹¥Æ¥à¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼é±¿ÍÑ¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤Ç¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä»ö¸Î¡¦ºÒ³²¤Ë¤è¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¥Çー¥¿¾Ã¼º¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¡¢ºÇÂç12Ãû±ß/Ç¯¡Ê¸½ºß¤ÎÌó3ÇÜ¡Ë¤Î·ÐºÑÂ»¼º¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎDX¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Æ»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂç¤¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¯¥í¥Î¥¹¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤ÎÁÏ½Ð¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ÀßÎ©¤è¤ê¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¼çÎÏ»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¿·µ¬¤Ë¡Ö¥¯¥í¥Î¥¹·ÐÈñÀº»»¡×¤ò¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¤Ï¼çÎÏ¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡Ö¥¯¥í¥Î¥¹¶ÐÂÕ´ÉÍý¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¯¥í¥Î¥¹¥Ýー¥¿¥ë¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥Î¥¹ID¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¥¯¥í¥Î¥¹¥µー¥Ó¥¹¤Î¸ÜµÒ´ÉÍý¤ÈÇ§¾Ú¤ò¤è¤ê²£ÃÇÅª¤Ë¹Ô¤¦Ï¢·È¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÁÀ¤¤
¡¡Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶ºî¤ê¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤ËÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¶¼°Ò¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¥óÆù¥Þ¥ó¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¶¼°Ò¤Ë¤â²Ì´º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¥¥óÆù¥Þ¥ó¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥¯¥í¥Î¥¹¤ÎÁÛ¤¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢É¬»¦µ»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¹¥ë¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡×¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡£4¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÂÎ¤Î·Á¤È³Æ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥í¥´¤Î·Á¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥¯¥í¥Î¥¹¡¦¥É¥Ã¥¥ó¥°¡×¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¥óÆù¥Þ¥ó¤¬Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¿¥Ã¥°µ»¤Ç¶¯Å¨¤òÅÝ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¥¯¥í¥Î¥¹¤Î¥µー¥Ó¥¹¤â´°àú¤ÊÏ¢·È¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£8·î29Æü¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¡ÊÄ«´©¡Ë¤Î»æÌÌ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¸òÄÌ¹¹ð¤Ë¤Æ¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ãÆÃÀß¥Úー¥¸¡ä
https://www.xronos-inc.co.jp/lp/2025/xronosdocking/
¥¥óÆù¥Þ¥ó¡¡ºîÉÊ³µÍ×
1979Ç¯¤«¤é1987Ç¯¤Þ¤Ç¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡¢2011Ç¯¤«¤é¡Ø½µ¥×¥ì¡¡NEWS¡Ù¡¢2019Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Üー¥¤¡Ù¤È¡Ø½µ¥×¥ì NEWS¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤æ¤Ç¤¿¤Þ¤´¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¢¤êÂåÉ½ºî¡£Ã±¹ÔËÜ¤ÏÁ´88´¬¡Ê2025Ç¯8·î29Æü¸½ºß¡Ë¡£¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¡¢7700ËüÉô¤òÄ¶¤¨¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤è¤êÍÚ¤«¤Ë¹â¤¤Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÄ¶¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¥À¥áÄ¶¿Í¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¥¥óÆù¥Þ¥ó¤³¤È¥¥óÆù¥¹¥°¥ë¤¬¡¢Ç÷¤ê¤¯¤ëÅ¨¤È¤ÎÆ®¤¤¤äÃç´Ö¤È¤ÎÍ§¾ð¤òÄÌ¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¡ÖÄ¶¿ÍÊç½¸¡×¤ä700ÂÎ¤òÄ¶¤¨¤ëËÉÙ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢¡Ö¤½¤Î½µ¤Ë»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤½¤Î½µ¤ÎºîÉÊ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·ー¤Î¤â¤ÈÆÉ¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ëÅ¸³«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥í¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à
¥¯¥í¥Î¥¹¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢1000ÄÌ¤ê¤Î¶ÐÌ³·ÁÂÖ¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥·¥Õ¥È´ÉÍý¤â²ÄÇ½¡£¶ÐÌ³»þ´Ö¤Î¼«Æ°½¸·×¡¢µëÍ¿¥½¥Õ¥ÈÏ¢·È¡¢ÊÑ·ÁÏ«Æ¯»þ´ÖÀ©ÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢³°½ÐÀè¤ä¼«Âð¤«¤éPC¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÍµÙ¡¦»Ä¶È¿½ÀÁ¤ä¾µÇ§¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥ì¥³ー¥Àー¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¹ïÏ³¤ìÄÌÃÎ¤ä¥¢¥éー¥Èµ¡Ç½¡¢¤ªÊÛÅöÈ¯Ãíµ¡Ç½¤Þ¤ÇÅëºÜ¤·¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄó¶¡¡£
Æ³Æþ»þ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿ー¤¬ÂÐÌÌ¤Ç½é´üÀßÄê¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ÅÅÏÃ±þÅúÎ¨96¡ó°Ê¾å¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ95¡ó°Ê¾å¤Î°Â¿´¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡¢»Ä¶ÈÍÞ»ß¥¢¥éー¥È¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢Æ¯¤¯¿Í¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤â¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
À½Â¤¡¦°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¡¦·úÀß¡¦±¿Í¢¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È³¦¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤ä´ÉÍý¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢ÂÇ¹ïÏ³¤ìËÉ»ß¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.xronos-inc.co.jp/lp/xronos/
¥¯¥í¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
¼ÒÌ¾ ¥¯¥í¥Î¥¹³ô¼°²ñ¼Ò(Xronos Inc.)
ÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ ÂçËÒ ½¼
½êºßÃÏ ¢©101-0022¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÎýÊ½Ä®300ÈÖÃÏ¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º½©ÍÕ¸¶±ØÁ°¥Ó¥ë17F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡1.¶ÐÂÕ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥³ー¥Àー¤Î³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2.¶ÐÂÕ´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡¢¥¿¥¤¥à¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3.¾åµÀ½ÉÊ¤Î´ØÏ¢µ¡´ï¡¢´ØÏ¢ÉÊ¤ÎÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4.¶ÐÂÕ´ÉÍý´ØÏ¢¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5.·ÐÈñÀº»»¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯µÚ¤ÓÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¥µー¥Ó¥¹
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡60É´Ëü±ß
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡2011Ç¯5·î6Æü
URL¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.xronos-inc.co.jp/