¡Ú¤â¤·»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î»þ¤ËÂçÃÏ¿Ì¤¬¤¤¿¤é¡Ä¡Ä!? ¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ëÎÏ¤ò¤Ä¤±¤ëËÜ¡Û¿Æ»Ò¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¼¤ó¤Ö¤ï¤«¤ë¡¢ËÉºÒ³¨ËÜ¤Î·èÄêÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼èÄùÌò ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§²ÆÌî¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ö¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¤ª¤ª¤¸¤·¤ó¤«¤é ¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¤¨¤Û¤ó¡Ù¡Ê´Æ½¤¡¦Ê¸¡§À¶±Ê ÆàÊæ¡¿³¨¡§ÀÐÄÍ ¥ï¥«¥á¡Ë¤ò2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
9·î1Æü¤ÎËÉºÒ¤ÎÆü¤òÁ°¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤ÇÆÉ¤ó¤ÇÃÏ¿Ì¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î1ºý¤Ç¤¹¡£
ÂçÃÏ¿Ì¤òÀ¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤Ë¡ª
¤â¤·¤â»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡¢ÂçÍÉ¤ì¤¬Íè¤¿¤é¡©
²È¤¬Êø¤ì¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡©
⽕»ö¤¬µ¯¤¤¿¤é¡©
ÄÅÇÈ¤Î´í¸±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡©
¤¬¤±Êø¤ì¤¬µ¯¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤é¡©
Æ¨¤²¤ë¤È¤¤Ë´í¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ï¡©¡Ä¡Ä
ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢²°Æâ¡¦²°³°ÈòÆñ¡¢ÈòÆñ½êÀ¸³è¤Þ¤Ç¡¢ÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤éÄ¾ÌÌ¤·¤¦¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ìÌÌ¤Î¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ò¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤¯1ºý¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Èー¥êー¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¤·¤Ã¤«¤ê³Ø¤Ù¤ë¡ª
»þ·ÏÎó¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Î¤¿¤á¡¢ÈòÆñ¹ÔÆ°¤ÎÎ®¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾®¤µ¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ë¤âÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Î¤¿¤á¡¢Ì¤½¢³Ø»ù¤«¤é¤Ò¤È¤ê¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥à¤Ç¤ÏÌ¿¤ò¼é¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²òÀâ¡£¤Ä¤¤¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤ÊÈòÆñ½ê¤Ç¤ÎÀ¸³è¤äÃí°ÕÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢°ì¾Ï¤ò³ä¤¤¤ÆÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±µ»ö¤â½¼¼Â¡ª
²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±µ»ö¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´¬Ëö¤Ë¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤éÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤ÊÈòÆñÍÑÉÊ¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥ÈÉÕ¤¤Ç¤¹¡£
ÈïºÒ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤ä¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ê¤É¡¢¥â¥Ë¥¿ーÆÉ¼ÔÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸
´©¹Ô¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥â¥Ë¥¿ー¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÂ¿¤¯¤Î´¶ÁÛ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ìÉô¤ò°Ê²¼¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ö¤³¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¿Æ»Ò¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë2024Ç¯1·î¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ç¤âÀ¸¤±ä¤Ó¤ëÃÎ¼±¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Æ°¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¡×¡ÊÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒ¼Ô¡Ë
¡¦¡ÖÆÍÁ³µ¯¤³¤ë½ÐÍè»ö¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÈòÆñ·±Îý¤Ê¤É¤¬ÂçÀÚ¤À¤È²þ¤á¤Æµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶ñÂÎÅª¤ÊÆ°ºî¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¿¿»÷¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë°ìºý¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Æüº¢¤«¤é¤ÎÈ÷¤¨¤ÎÂçÀÚ¤µ¤âÅÁ¤ï¤ë³¨ËÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒ¼Ô¡Ë
¡¦¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤ß¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÂÎ¸³¤·¤¿¤½¤Î¤Þ¤Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¤³¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦È¯¸«¤äÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤·¤â¤Î»þ¤ËÂçÀÚ¤ÊÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î»ØÆî½ñ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒ¼Ô¡Ë
¡¦¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÈÈºá¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤Ï¡¢ÈòÆñ»þÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊËÉºÒ¶µ°é¥µー¥¯¥ëÂåÉ½¡Ë
¡¦¡ÖÂçÃÏ¿Ì¤ÏÉ¬¤ºÍè¤ë¤È¤¤¤¦¡È¥¤¥áー¥¸¤È³Ð¸ç¡É¤ò»ý¤Á¡¢¿Æ»Ò¤Ç¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤Î¤¿¤á¤ÎËÉºÒ¿Þ´Õ¤Î¤è¤¦¤Ê³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£ÂçÃÏ¿Ì¤¬Íè¤¿½Ö´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Çµ¯¤³¤ëºÒ³²¤ä´í¸±¡¢Æ¨¤²¤¿¸å¤Ç¤ÎÈòÆñ½êÀ¸³è¤ÇÃí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤â¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤âºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤·¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÈòÆñ½ê¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤ê¤ËÂçÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤¢¤È¤ÎÀ¸³è¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤¬½ÐÍè¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤Î¥Úー¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¾Ü¤·¤¯Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤äÈ÷¤¨¤ëÊª¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¾®1Ì¼¤µ¤ó¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ë
¡¦¡Ö¸åÈ¾¤ËÂç¿Í¸þ¤±¤Î²òÀâ¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤âÇ§¼±¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ»Ò¡¢¤Þ¤¿ÍÄÃÕ±à¡¢ÊÝ°é±à¡¢³ØÆ¸½é´ü¤Ê¤É¤Î½¸ÃÄ¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¡×¡Ê»ùÆ¸¡¦Ì±À¸°Ñ°÷¡Ë
¡¦¡Ö¼î½§»Ô¤Ç2024Ç¯¤Ë½é¤á¤ÆÂçÃÏ¿Ì¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¨ËÜ¤ÎÃæ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤½¤Î»þ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÃé¼Â¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑÅª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÃæ¤Ë´õË¾¤È¤Ê¤ëÍ¥¤·¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤¿5ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤Ë¤â°Â¿´¤·¤ÆÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¤Ï²È¤ÎÃæ¤Ç°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¡¢¼¡¤ÎÃÏ¿Ì¤Î»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤òÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒ¼Ô¡Ë
ËÜ½ñ¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¥è¥á¥ë¥Ð¤Ë¤Æ´Æ½¤¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤â¸ø³«Ãæ¡ª
ËÜ½ñ¤Î´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿À¶±ÊÆàÊæÀèÀ¸¤Ë¡¢³¨ËÜ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ä¿Æ»Ò¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤ËÉºÒ¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡½ñ»ï¾ðÊó
¡Ø¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ö¡Ö¤½¤Î¤È¤¡×¤É¤¦¤¹¤ë¡© ¤ª¤ª¤¸¤·¤ó¤«¤é ¤¤¤Î¤Á¤ò¤Þ¤â¤ë¤¨¤Û¤ó¡Ù
´Æ½¤¡¦Ê¸¡§À¶±Ê ÆàÊæ
³¨¡§ÀÐÄÍ ¥ï¥«¥á
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È½·¿¡§B5ÊÑ·ÁÈ½
¥Úー¥¸¿ô¡§58¥Úー¥¸¡¡
Äê²Á¡§1,980±ß¡ÊËÜÂÎ1,800±ß¡ÜÀÇ¡Ë
ISBN¡§978-4-04-116006-0
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
¢¡Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡
´Æ½¤¡¦Ê¸¡§À¶±ÊÆàÊæ¡Ê¤¤è¤Ê¤¬¡¦¤Ê¤Û¡Ë
NPOË¡¿ÍÂÎ¸³·¿°ÂÁ´¶µ°é»Ù±çµ¡¹½ÂåÉ½Íý»ö¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Æ¥Ã¥×Áí¹ç¸¦µæ½ê½êÄ¹¡£Çî»Î¡Ê¶µ°é³Ø¡Ë¡£Èó¹Ô¤ä¤¤¤¸¤á¡¢ÈÈºá¡¢ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¦µæ¡£¼«Ê¬¼«¿È¤ÇÌ¿¤ò¼é¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤·¡¢Æ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³·¿¤Î³Ø¤Ó¡¦¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤äÊÝ°é¡¦¶µ°é»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç°ÂÁ´¶µ°é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤È¤¤Ï ¤¤¤ä¤Ç¤¹¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¡¢¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¡Ø¤ª¤ª¤¸¤·¤ó ¤µ¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ï¤·¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤â¤ë¤ó¤À¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢³¨¡¦ÀÐÄÍ¥ï¥«¥á¡¢´äºê½ñÅ¹¡Ë¤Ê¤É¡£
³¨¡§ÀÐÄÍ¥ï¥«¥á¡Ê¤¤¤·¤Å¤«¡¦¤ï¤«¤á¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£2»ù¤ÎÊì¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØËèÆü¤¬°é¥¸ー¥¶¥¹¡ª¡ª¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤¢¤Ö¤Ê¤¤¤È¤¤Ï ¤¤¤ä¤Ç¤¹¡¢¤À¤á¤Ç¤¹¡¢¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¡¢¡Ø¤ª¤ª¤¸¤·¤ó ¤µ¤¬¤·¤Æ¡¢¤Ï¤·¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤â¤ë¤ó¤À¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢Ê¸¡¦À¶±ÊÆàÊæ¡¢´äºê½ñÅ¹¡Ë¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¡Ù¡¢¡Ø¾®³ØÀ¸¤Î¤ªÍ§¤À¤Á¤Å¤¤¢¤¤¡Ù¡Ê°Ê¾å¡¢´Æ½¤¡¦¾ÂÅÄ¾½¹°¡¢KADOKAWA¡Ë¤Ê¤É¡£
