¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬Áª¤Ö¡Ö¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤·¤¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥é¥ó¥¥ó¥°TOP20¡ª¡×Ìó8³ä¤¬µï½»ÃÏ°Ê³°¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ë´Ø¿´
¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTECHBIZ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅç°ì¼ù¡¢°Ê²¼¡Ö¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥º¡×¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹562Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥º¤Ï¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤ê¼çÂÎÅª¤ËÆ¯¤±¤ë¾ì¤È´Ä¶¤ÎÄó¶¡¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¤´Ä¶¤ÇÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î¼ÂÂÖÇÄ°®¤òÌÜÅª¤ËËÜÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªËßÌÀ¤±¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿ËÜÄ´ºº¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤äÃÏ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¼Â»Ü¾õ¶·
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¼Â»Ü¾õ¶·¤Ï¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤ÇÆ¯¤¯ÁØ¤¬33.5%¡¢¥ê¥âー¥È¤È½Ð¼Ò¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤¬50.5%¡¢´°Á´½Ð¼Ò¤¬16%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢8³ä°Ê¾å¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÄ´ºº¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥ê
£±.¡ØÅìµþÅÔ¤¬51.1%¡Ù¤Ç°µÅÝÅª1°Ì¡¢ 2°Ì¡ØËÌ³¤Æ»(31.3%)¡Ù¡¢3°Ì¡Ø²Æì(30.6%)¡Ù
¡¡～¡ØÎÃ¤·¤µ vs ¥ê¥¾ー¥È¡ÙÎ¾¶Ë¤¬¾å°Ì¤Ë～
£². Ìó8³ä¡Ê79.5%¡Ë¤¬µï½»ÃÏ°Ê³°¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ë´Ø¿´¡¢
¡¡ ÍýÍ³¤Ï¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¤¬ºÇÂ¿¡¢¡Ö¸Î¶¿²óµ¢¡×¤â4°Ì¤ÇÃÏÊý´ÔÎ®¤Ë´üÂÔ
£³.44.9%¤¬ÃæÄ¹´üÂÚºß»Ö¸þ¡¢4¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ç¡¢
¡¡¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
£´.¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬53.2%¤ÇºÇÂç²ÝÂê¡¢
¡¡¼«¼£ÂÎ¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶À°È÷¤äÊä½õ¤Î¥Ëー¥º¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
Ä´ºº¤Î¼Â»ÜÇØ·Ê
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¡ÖÏ«Æ¯¼Ô¡×´ð½à¤Î40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸«Ä¾¤·¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¤¡¢¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¥®¥°¥ïー¥«ー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤¼ê¤ÎÊÝ¸î¶¯²½¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¡Ö¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÊÝ¸î¿·Ë¡¡×¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§ÆÃÄê¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤Ë·¸¤ë¼è°ú¤ÎÅ¬Àµ²½Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡Ë¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎË¡Î§¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Î²è´üÅª¤ÊË¡À°È÷¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª¤ÊÆ°¤¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯¡¢Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬Æ¯¤¯¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ªËßÌÀ¤±¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²ÆµÙ¤ß¤ò½ª¤¨¤Æ»Å»ö¤ËÌá¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆ¯¤¯¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÆ¯¤¯¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤äÃÏ°è¤Ø¤Î´Ø¿´¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº·ë²Ì¡Û
£±. ¡ØÅìµþÅÔ¤¬51.1%¡Ù¤Ç°µÅÝÅª1°Ì¡¢ 2°Ì¡ØËÌ³¤Æ»(31.3%)¡Ù¡¢3°Ì¡Ø²Æì(30.6%)¡Ù¡¡～¡ÉÎÃ¤·¤µ vs ¥ê¥¾ー¥È¡ÉÎ¾¶Ë¤¬¾å°Ì¤Ë～
¡Ö¸½ºß¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤â¤·¤É¤³¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òºÇÂç£µ¤Ä¤Þ¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤¬51.1%¤Ç°µÅÝÅª¤Ê1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìµþÅÔ¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆ¯¤¯¾ì½ê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎËÉÙ¤µ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î½¼¼ÂÅÙ¤Ê¤É¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
16°Ì¡§ÆÊÌÚ¸© 21·ï¡Ê3.7%¡Ë/ 16°Ì¡§ÀÐÀî¸© 21·ï¡Ê3.7%¡Ë/ 16°Ì¡§¼¯»ùÅç¸© 21·ï¡Ê3.7%¡Ë/ 19°Ì¡§¿·³ã¸© 19·ï¡Ê3.4%¡Ë/19°Ì¡§Ê¡Åç¸© 19·ï¡Ê3.4%¡Ë
2°Ì¤Ë¤Ï¡ØËÌ³¤Æ»¤¬31.3%¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡Ø²Æì¸©¤¬30.6%¡Ù¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£¤ªËßÌÀ¤±¤È¤¤¤¦½ë¤¤»þ´ü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÎÃ¤·¤¤´Ä¶¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤È¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Î¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¤¤¤¦¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¶¦¤Ë¾å°Ì¤òÀê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TOP10¤Ï¼óÅÔ·÷4ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊýÃæ³Ë6ÅÔ»Ô¡¢µòÅÀÀ½Å»ë¤Î·¹¸þ¤¬Á¯ÌÀ¤Ë
TOP10¤Î¤¦¤Á¡¢¼óÅÔ·÷¡ÊÅìµþ¡¦¿ÀÆàÀî¡¦ÀéÍÕ¡¦ºë¶Ì¡Ë¤¬4¤Ä¤òÀê¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢²Æì¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹Ìî¡¢µþÅÔ¡¢Âçºå¤Ê¤ÉÃÏÊýÅÔ»Ô¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷°Ê³°¤Î¾å°ÌÃÏ°è¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¡Ê31.3%¡Ë¡¢²Æì¡Ê30.6%¡Ë¡¢Ê¡²¬¡Ê20.8%¡Ë¡¢Âçºå¡Ê16.7%¡Ë¡¢Ä¹Ìî¡Ê12.1%¡Ë¡¢µþÅÔ¡Ê11.6%¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ³ËÅÔ»Ô¡¦µòÅÀÀ¤ò»ý¤ÄÃÏ°è¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»Á´ÂÎ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ë»¥ËÚ¡¢¶å½£¤Î·ÐºÑÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¡¢´ØÀ¾¤Î·ÐºÑ¡¦Ê¸²½µòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÂçºå¡¦µþÅÔ¡¢ÃæÉô»³³ÙÃÏ°è¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÄ¹Ìî¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¸©Á´ÂÎ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ëÆáÇÆ¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÃÏ°è·÷¤Î¥Ï¥Öµ¡Ç½¤òÃ´¤¦ÅÔ»Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Q. ÆÃ¤Ë¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¶ñÂÎÅª¤Ê¾ì½ê¤ÈÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¼«Í³²óÅú°ìÎã¡§
¡¡¡¦Ê¡²¬¢ª¶å½£ºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤ (20-29ºÐ¡¢ÃËÀ)
¡¡¡¦Âçºå¢ª»°ÂçÅÔ»Ô¤Ç»Å»ö¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤ (30-39ºÐ¡¢ÃËÀ)
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬ÃÏÊý¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢°ìÄê¤ÎÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ³ÆÃÏ°è¤ÎµòÅÀÀ¤Î½ÅÍ×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£². Ìó8³ä¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬µï½»ÃÏ°Ê³°¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ë´Ø¿´¡¢ÍýÍ³¤Ï¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡×¤¬ºÇÂ¿¡¢¡Ö¸Î¶¿²óµ¢¡×¤â4°Ì¤ÇÃÏÊý´ÔÎ®¤Ë´üÂÔ
¡Ö¤â¤·¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ç¤É¤³¤Ç¤â¼«Í³¤Ë»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢µï½»ÃÏ°Ê³°¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÂ¾ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡×¡Ë¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢74.2%¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬¡Ö¤È¤Æ¤â´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤ä¤ä´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î5.3%¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÌó8³ä(79.5%)¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬Â¾ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹â¤¤¥Ëー¥º¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏÊýÎ®Æþ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è³èÀ²½¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¾ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤·¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡Ê44.6%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¼«Á³Ë¤«¤Ê´Ä¶¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ê44.4%¡Ë¡¢¡ÖÅÔ»ÔÉô¤Îº®»¨¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¤¡×¡Ê39.4%¡Ë¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£ ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¼Â²È¤äÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÅÚÃÏ¤Î¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¡Ê28.4%¡Ë¤¬4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¸Î¶¿¤Ø¤Î²óµ¢´êË¾¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤ÎÅÚÃÏ¤Ø¤Î°Ü½»¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬Äã¤¯¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏÊý´ÔÎ®¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤ÊÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯Àè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î½¼¼Â¡×¡Ê58.1%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤ÎÎÉ¤µ¡×¡Ê44.8%¡Ë¡¢¡Ö¿©»ö¡¦¥°¥ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Ê44.4%¡Ë¤¬¾å°Ì¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂÍÑÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶¤ò½Å»ë¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¥á¤äÊ¸²½ÅªÌ¥ÎÏ¤â½ÅÍ×¤ÊÁªÂòÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³.44.9%¤¬ÃæÄ¹´üÂÚºß»Ö¸þ¡¢£´¿Í¤Ë£±¿Í¤¬ÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ç¿·¤¿¤Ê´Ø·¸¿Í¸ýÁÏ½Ð¤Î²ÄÇ½À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
ÍýÁÛÅª¤Ê´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê33.3%¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê´ü´Ö¤Ç¤Ï¡Ö1½µ´ÖÄøÅÙ¡×¡Ê13.6%¡Ë¡¢¡Ö¿ôÆüÄøÅÙ¡×¡Ê12.6%¡Ë¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢1½µ´Ö¤«¤éÈ¾Ç¯°Ê¾å¤ÎÃæÄ¹´üÂÚºß¤ò´õË¾¤¹¤ëÁØ¤¬44.9%¤Ë¾å¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´Ñ¸÷Ä£¤Î¡ÖÎ¹¹Ô¡¦´Ñ¸÷¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¿Í1¿ÍÊ¿¶Ñ¤Î¹ñÆâ´Ñ¸÷ÌÜÅª½ÉÇñÎ¹¹Ô¤Î½ÉÇñ¿ô2.4Çñ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë´ü´Ö¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤¬°ìÈÌÅª¤Ê´Ñ¸÷Î¹¹Ô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢¤è¤ê¿¼¤¤ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤ÎÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿ÃÏÊý°Ü½»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÑ¶ËÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê18.9%¡Ë¤È¡Ö¾¯¤·¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê27.3%¡Ë¡¢¡ÖÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê25%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ71.2%¤¬Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏÊýÎ®Æþ¤Ø¤ÎÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Î¹â¤µ¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡ÖÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿ÁØ¤¬25%¤È4¿Í¤Ë°ì¿Í¤Ç¡¢´°Á´¤ÊÃÏÊý°Ü½»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÅÔ»ÔÉô¤ÈÃÏÊý¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åìµþ¤Ê¤É¤ÎÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎË¤«¤ÊÀ¸³è´Ä¶¤òÎ¾Î©¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÆ¯¤Êý»Ö¸þ¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÑÂ³Åª¤ÊÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤â¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤Î³ÈÂç¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£´.¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬53.2%¤ÇºÇÂç²ÝÂê¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä½ÉÇñ»ÜÀß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´Ä¶À°È÷¤äÊä½õ¤Î¥Ëー¥º¤âÌÀ¤é¤«¤Ë
Â¾ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¼Â¸½¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î¾ã³²Í×°ø¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¡×¡Ê53.2%¡Ë¤¬°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖµÞ¤Ê¾·½¸¤¬¤«¤«¤Ã¤¿»þ¤Ë¤¹¤°¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê33.5%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éÉÔÂ¤È¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤Î¶ÛµÞ»þÂÐ±þ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤È¤¤¤¦¡¢¥Ïー¥É¡¦¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤Î²ÝÂê¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¸å¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÆÃÍ¤Î¡ÖÂ¨±þÀ¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÃÏÊý¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤¸¤ë¥¸¥ì¥ó¥Þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¯¤Êý¤Î½ÀÆðÀ¤ÈÀÕÇ¤¤ÎÎ¾Î©¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯Â¥¿Ê¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯´Ä¶À°È÷¤Ø¤ÎÊä½õ¡×¡Ê68.6%¡Ë¤È¡Ö¹âÂ®¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤Î½¼¼Â¡×¡Ê48.8%¡Ë¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ø¤Î¸øÅª»Ù±ç¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¡Ö¤ª»î¤·°Ü½»ÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡Ê31.2%¡Ë¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¤Î°Ü½»Â¥¿Ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÊ³¬Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¡×¤òÄÌ¤¸¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥ÉÌÌ¤ÎÀ°È÷¤ÈÂÎ¸³µ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤¦ÆóÃÊ¹½¤¨¤Î»Üºö¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏÊýÎ®Æþ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¸°¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î18Æü～8·î21Æü
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥º¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹/ÃË½÷/562Ì¾/20Âå-60Âå
Ä´ºº¼Â»Ü¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥º
Áí³ç¡§¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯»Ö¸þ¤¬¼¨¤¹¿·¤¿¤ÊÃÏ°èÁÏÀ¸¤Î²ÄÇ½À
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¿ÍºàÎ®Æ°¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ÎÌó8³ä¤¬µï½»ÃÏ°Ê³°¤Ç¤Î¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤¹ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¯¾ì½ê¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¸Î¶¿²óµ¢¡×¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·Å·ÃÏ³«Âó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ûÂ¸¤Î¿ÍÅª¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò³è¤«¤·¤¿ÃÏ°è¤È¤Î´Ø¤ï¤êÊý¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃæÄ¹´üÂÚºß¤äÆóµòÅÀÀ¸³è¤Ø¤Î¹â¤¤´Ø¿´¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö°Ü½»Â¥¿Ê¡×¤È¤Ï¼ÁÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¡Ö´Ø·¸¿Í¸ý¡×¤ÎÁÏ½Ð¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ì²áÀ¤Î´Ñ¸÷¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÃÏ°è¤Ø¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÈÊ¸²½Åª¸òÎ®¤ò¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬»ý¤ÄÀìÌçÀ¤äÅÔ»ÔÉô¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬ÃÏÊý¤Ë´ÔÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ä¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬ºÇÂç¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿ÅÀ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤¬µá¤á¤ë¤Î¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÈÆ±Åù¤Î»Å»ö´Ä¶¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¿Í¸ý¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤àÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÄ´ºº·ë²Ì¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¿Í¸ý¤ÎÆ°¸þ¤¬¡¢½ÀÆð¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è³èÀ²½¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Æ¥Ã¥¯¥Ó¥º¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý¤òÊÑ¤¨¡¢À¤³¦¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎIT¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¸þ¤±¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖTECHBIZ¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¿Í»ö¡¢ºâÌ³·ÐÍý¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¿¦¤Î¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤â»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëµÞÀ®Ä¹´ë¶È¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤â2021Ç¯¤è¤ê3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀìÇ¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥¥ë¤È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¹¥¥ë¤ÎÁÐÊý¤«¤é¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢·ÑÂ³²ÔÆ¯Î¨Ìó97%¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Ë¤ÏÄ¹´üÅª¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ¯¤Êý¤È¤è¤ê¼çÂÎÅª¤ËÆ¯¤±¤ë¾ì¤È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤ÏÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍºàÉÔÂ¤äDX¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤·»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ò½ÅÍ×¤Ê¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤È¸Ä¿ÍÁÐÊý¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¡Ö¿ÍÅª»ñËÜ¤Î¼Ò²ñÅª¶¦Í¡×¤È¤¤¤¦¿·³µÇ°¤òÄó¾§¤·¡¢ÆüËÜ·ÐºÑÁ´ÂÎ¤Î³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/126520/table/34_1_2eb3447e5adbeb709ff6fe08b16ca583.jpg?v=202508281126 ]