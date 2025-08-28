³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥©ー¥È ¿·¼èÄùÌò¤Ë²¬ÉôÀµ´²»á¤¬½¢Ç¤
¡¡·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¦¥§¥ë¥Æ¥¯¥È¡Êhttps://shop.wellfort.co.jp/¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥©ー¥È¡Ê½êºßÃÏ:ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹:ËÜÅÄÂçºî¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÊªÉô·Ä¹¬¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤è¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¸µ¹çÊÛ²ñ¼Ò¥¤ー¥¨¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Î¼èÄùÌò¡¢¤ª¤è¤Ó¾å¾ì²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌòÅù¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢²¬ÉôÀµ´²»á¤¬¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²¬Éô»á¤ÎËÉÙ¤Ê»ö¶È·Ð¸³¤È¡¢¼«¤é¤¬¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ðー¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿¡Ö¥×¥í´µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØ³§¤µ¤Þ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²¬ÉôÀµ´²»á¡¡·ÐÎò
- ¥¢¥ó¥Àー¥»¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê¸½¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡Ë
- ¥¤ー¥¨¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¼ÒÄ¹¡Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯JV¡¢MBO¸å¸½Ç¤¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥Õ¥È¡ÊÅì¾Ú7527¡Ë¸µÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
- Gigi³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¤³¤É¤â¤´¤Á¤á¤·¡ËÁÏ¶È¼Ô·ó¸µ¼èÄùÌò
- ³ô¼°²ñ¼ÒOrb¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ê¸½Ç¤¡Ë
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥é¥¹¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¸µ¼¹¹ÔÌò°÷
- ³ô¼°²ñ¼Ò¥¥åー¥é¥á¥Ç¥£¥¯¥¹¡¡¸µ¼èÄùÌò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥©ー¥È ¼èÄùÌò ²¬ÉôÀµ´²¥³¥á¥ó¥È
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¹¥Æー¥¸4¤Î¤¬¤ó¤ò´µ¤¤¡¢ÆüËÜ°ì¸¢°Ò¤¢¤ë°å»Õ¤ËÂ¡´ïÁ´Å¦½Ð¼ê½Ñ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½Ñ¸å¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¡ÊQOL¡Ë¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¡¢¼ê½Ñ°Ê³°¤Î¼£ÎÅË¡¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ºÇ¿·¤Î¹³¤¬¤óºÞ¡¢Êü¼ÍÀþ¼£ÎÅ¡ÊÉ¸½à¼£ÎÅ¡Ë¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¤Î¼£ÎÅË¡¤Ë¤è¤ê¼ê½Ñ¤Ê¤·¤Ç´°Á´ÁÕ¸ù¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢ctDNA¸¡ºº¡Ê¤¬¤ó°äÅÁ»Ò·ì±Õ¸¡ºº¡Ë¤Ç¡¢¤¬¤ó¤¬°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤ÇÉÔ¸¡½Ð¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥×¥í´µ¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉÂµ¤Í½ËÉ¤Î¤¿¤á¤Î±¿Æ°¡¦¿©»ö¡¦¿çÌ²¡¦¥µ¥×¥ê¡¦¥á¥ó¥¿¥ëÅù¤Î¸¦µæ¤È¼ÂÁ©¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎºÆÈ¯»þ¤Î¤¿¤á¤Î¿®Íê¤Ç¤¤ë°å»Õ¡¦ÉÂ±¡¡¦¼£ÎÅË¡¤Î¸¦µæ¡¢¸¡ºº¡¦Áá´üÈ¯¸«¤Î·¼ÌØ¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¡¢¥¦¥§¥ë¥Õ¥©ー¥È¤Î¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È½¼¼Â¤·¤¿À¸³è¤Î¥µ¥Ýー¥È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§¥ë¥Õ¥©ー¥È ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ËÜÅÄÂçºî¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢²¬ÉôÀµ´²»á¤òÅö¼Ò¤Î¼èÄùÌò¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¬Éô»á¤Ï¼«¤é¤ÎÁÔÀä¤ÊÆ®ÉÂ·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤È¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ©Í¤Ê¿Íºà¤Ç¤¹¡£
¡¡Èà¤Î»ëÅÀ¤È¶¯¤¤¿®Ç°¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·ò¹¯´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤È¹¬Ê¡¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¡¿Í¤Î´´Éô¼Ò°÷¸þ¤±·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢·ò¹¯Í½ËÉ¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¿ÍÅª»ñ¸»¤ò¼é¤ê¡¢·Ð±Ä¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·ò¹¯½¬´·¤Î½ÅÍ×À¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤á¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬·ò¹¯¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥§¥ë¥Æ¥¯¥È¤È¤Ï¡Û
¡¡¼«Âð¤Ç´°·ë¤¹¤ë°äÅÁ»Ò¸¡ºº¡¦·ì±Õ¸¡ºº¡¦¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¸¡ºº¡¦°å»Õ¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¡¦Ai¼ÀÉÂÈ¯¾ÉÍ½Â¬¿ÇÃÇ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿·ò¹¯¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ç¤Ï500¹àÌÜ°Ê¾å¤Î°äÅÁÅª¼À´µÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¡¢ÂÎ¼ÁÅù¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ´ØÏ¢¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤òÉ¾²Á¡£¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¸¡ºº¤Ç°ìÄê¤Î´ð½àÃÍ¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç¯³Û20Ëü±ß¤Î¤¬¤ó¥É¥Ã¥¯¡ÊCT¡¢PETÅù¡Ë¼õ¿ÇÎÁ¤òÊä½þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸¡ºº·ë²Ì¤ò´ð¤Ë¡¢°å»Õ¤È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯ÁêÃÌ¡¢460Ëü¿Í¤Î¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ai¼ÀÉÂÈ¯¾ÉÍ½Â¬¿ÇÃÇ¤òÄó¶¡¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊHP¡§https://shop.wellfort.co.jp/¡Ë