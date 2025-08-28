Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¦¥Ä¥®¥¹¥Æ¡¦CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¡¡ÖNextWave Japan Forum¡¡～¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥®¥ã¥ë¤ÇÁÏ¤ë¡¡¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒÂç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½¡¿¹ ¹ÌÆó¡¢°Ê²¼¡¢Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥®¥¹¥Æ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶¶ËÜ ¤æ¤¡¢°Ê²¼¡¢¥Ä¥®¥¹¥Æ¡Ë¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒCGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÁíÄ¹ ¥Ð¥Ö¥êー¡ÊÃÝÌî Íý¹á»Ò¡Ë¡¢°Ê²¼¡¢CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë½ÂÃ«QWS CROSS PARK¤Ë¤Æ¡ÖNextWave Japan Forum～¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥®¥ã¥ë¤ÇÁÏ¤ë¡¡¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë～¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆÈ¼«IP¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶È³«È¯¡¦Æ°²èÀ©ºî¡¦¿Íºâ¸¦½¤¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢8·î29Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡¢3¼Ò¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ³¤³°¤ØÅ¸³«¤¹¤ëÄ©Àï¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¤´»²¹Í¡§¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯³«ºÅ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥©ー¥é¥à¥ê¥êー¥¹
¡¡URL¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003246.000025003.html
¢¡³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§NextWave Japan Forum
～¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥®¥ã¥ë¤ÇÁÏ¤ë¡¡¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤ë～
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î1£¹Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡16:00¡¾20:00
16:00-18:00 ¥»¥ß¥Êー
18:00-20:00¡¡¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥Ñー¥Æ¥£¡ÊÎ©¿©·Á¼°¡Ë
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«QWS CROSS PARK
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«ÆóÃúÌÜ24ÈÖ12¹æ¡¡½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢ 15³¬
»²²ÃÎÁ¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¡¶¦ºÅ¡§¥Ä¥®¥¹¥Æ¡¦CGO¥É¥Ã¥È¥³¥à
¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¥Úー¥¸¡§https://nextwavejapanforum202509.peatix.com
¥»¥ß¥Êー»²²Ã¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡§³ô¼°²ñ¼Ò Âç´Ý¾¾ºä²°É´²ßÅ¹¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー»ö¶È
°Ê²¼¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.daimaru-matsuzakaya.com/business/influencer/
¢¡¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍ»¹ç¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆÈ¼«IP¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶È³«È¯¡¦Æ°²èÀ©ºî¡¦¿Íºâ¸¦½¤¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ8·î29Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤¦¡¢3¼Ò¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ³¤³°¤ØÅ¸³«¤¹¤ëÄ©Àï¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤¹¤ëÍ½Äê¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥®¥ã¥ë¤ÇÁÏ¤ë¼¡À¤Âå¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¡´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¥«¥ë¥Á¥ãー¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿È¯ÁÛ¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤òÂÇ³«¤·¤¿¤¤Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡¡
¡¦¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥Í¥ë¤äÀÚ¤ê¸ý¡¢IP¤òÍÑ¤¤¤¿»ö¶È³«È¯¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¡×¿·µ¬»ö¶È¡¦¥µー¥Ó¥¹³«È¯Ã´Åö¤ÎÊý
¡¦¡¡¡ÖIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤PRÊýË¡¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¡Ö´ûÂ¸¤ÎSNS±¿ÍÑ¤ËË°¤¤¿¡×¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¤ÎÊý
¡¦¡¡¡ÖÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¿·¤·¤¤¿Íºâ´ØÏ¢¥µー¥Ó¥¹¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Íºâ³«È¯Ã´Åö¤ÎÊý
¢¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Æー¥Þ¡§¡Ú»ö¶È³«È¯¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡ÆüËÜÈ¯¡ªÉ´²ßÅ¹¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¡ß¥®¥ã¥ë¡¡¥æ¥Ëー¥¯IP¤ò³èÍÑ¤·¤¿»ö¶È³«È¯¤È¤Ï
¥Æー¥Þ¡§¡ÚÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡Æ°²èÀ©ºî¤Î¥ê¥¢¥ë ― ´ë²è¡ß¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡¦±é½Ð¡¢2¿Í¤Î»Å³Ý¤±¿Í¤¬¸ì¤ëÉñÂæÎ¢
¥Æー¥Þ¡§¡Ú¿Íºâ¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔ³Î¼Â¤Ê»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¥«¥ë¥Á¥ãー¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Íºâ¸¦½¤