2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤è¤ê¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥¥ã¥é¤¬Â³¡¹Å¸³«³«»Ï¡ª ¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥×¥é¥¤¥º¤¬¥Ê¥à¥³¤ËÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤á³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¹â¤¤¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¡¢2025Ç¯9·î5Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ê¥à¥³¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡×(°Ê²¼¥Ê¥à¥¯¥ì)¤ÇÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥µ¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡É¤È¤·¤ÆÁ´14¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬2025Ç¯9·î¡¦10·î¡¦11·î¡¦2026Ç¯1·î¤Î·×4¤«·î¡¢·îÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
9·î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤³¡×¡Ö¼¡¤ÎÆü¥±¥í¥ê¡×¡Ö¥¢¥Õ¥í¸¤¡×¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µー¥«¥¹¡×¤Î4¥·¥êー¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£10·î°Ê¹ß¤â¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥¥ã¥é¤¬¤É¤Î·î¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¥Ê¥à¥³¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤Î¡È¿ä¤·¥¥ã¥é¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡
¢£¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¹¤´¤»¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª
¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤³ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§Á´4¼ï
¡¦¥·¥çー¥È¤Ë¤ã¤ó¤³
¡¦¥·¥åー¤Ë¤ã¤ó¤³
¡¦¤â¤â¤Ë¤ã¤ó¤³¤Þ¤ó
¡¦¤¢¤ó¤Ë¤ã¤ó¤³¤Þ¤ó
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó6cm
¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤³(¤Ë¤ã¤ó¤³¤È¤â¸À¤¦¤é¤·¤¤)¤Ï¡¢¤Ë¤ã¤ó¤³Â¼¤Ë¤¹¤ó¤Ç¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£°ì¸«¤Õ¤Ä¤¦¤Î¤Ë¤ã¤ó¤³¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¼Â¤Ï¤â¤Î¥Þ¥Í¤¬ÆÀ°Õ¡£
¡ÊÆÃ¤Ë¿©¤ÙÊª¤Î¥Þ¥Í¤¬¤¹¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ë¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤ÎÆü¥±¥í¥ê ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§Á´4¼ï
¡¦¥±¥í¥ê¡¦¤Ë¤¸Ãî
¡¦¥±¥í¥ê¡¦¥È¥Á¥å¥¦
¡¦¥±¥í¥ê(ÍÕ¤Ã¤Ñ)¡¦¤Ë¤¸Ãî
¡¦¥±¥í¥ê(ÍÕ¤Ã¤Ñ)¡¦¥È¥Á¥å¥¦¡¡
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó9cm
¡Ö¼¡¤ÎÆü¥±¥í¥ê¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¥±¥í¥ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Çº¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤ÈÂÎ¤Î¿§¤¬¥°¥êー¥ó¤ËÊÑ¿§¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¥±¥í¥ê¤È¤¹¤ë¡£
¸ý¤°¤»¤Ï¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤¤¥±¥í¡×¡£
¥¢¥Õ¥í¸¤ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§Á´4¼ï
¡¦¥¢¥Õ¥í¸¤
¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ー¸¤
¡¦¥êー¥¼¥ó¸¤¡¡
¡¦¥«ー¥êー¸¤
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó9cm
¥¢¥Õ¥í¤È»÷¤¿·Á¤Î¤â¤Î¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¿È¤·¤Á¤ã¤¦¡Ö¥¢¥Õ¥í¸¤¡×¡£¾ï¤Ë¥´¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡£
¤«¤ï¤Ã¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤äÊÑ¿È»Ñ¤Î¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡
¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µー¥«¥¹
¥¹¥Ô¥«¤ÎÀê¤¤¹õÇºÂ¤Ø¤è¤¦¤³¤½ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
¢£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡§Á´4¼ï
¡¦¥·¥ã¥Ã¥Ý
¡¦¥¹¥Ô¥«
¡¦¥·¥ã¥Ã¥Ý(¥Õー¥É)
¡¦¥¹¥Ô¥«(¥Õー¥É)¡¡
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó10cm
¼ç¿Í¸ø¤Ï¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥·¥ã¥Ã¥Ý¡£
³¹³Ñ¤äÉô²°¤ÎÊÒ¶ù¤ËËº¤ì¤é¤ì¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¿¤Á¤¬¡¢Ìë¤Ë¤³¤Ã¤½¤êÈ´¤±½Ð¤·¤Æ·ëÀ®¤·¤¿ÈëÌ©¤Î¥µー¥«¥¹ÃÄ¡£º£Ìë¤âÉÔ»×µÄ¤ÊÃç´Ö¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¥·¥çー¥¿¥¤¥à¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê ¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡£
¢£¼è¤ê°·¤¤Å¹ÊÞ
¡¦¼è°·Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§
¥¢¥Õ¥í¸¤ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-082-01.pdf
¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¥µー¥«¥¹ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-082-02.pdf
¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤Ë¤ã¤ó¤³ ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-082-03.pdf
¼¡¤ÎÆü¥±¥í¥ê¡¡¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È
https://bandainamco-am.co.jp/documents/game_center/prize/XP02-i-082-04.pdf
¡¦¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡§
https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sanx202509R
¢¡¡Ö¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡Ê¥Ê¥à¥¯¥ì¡Ë¡×¤È¤Ï¢¡
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜÊª¤Î¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤ò¥¹¥Þ¥Û¤äPC¤Ç¥×¥ì¥¤¤·³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿·ÊÉÊ¤ò¤´¼«Âð¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ö¥Ê¥à¥¯¥ì¡× ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¦¥Ê¥à¥³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¯¥ìー¥ó¡§https://sh.online-crane.namco.co.jp/88Oh/sanx202509R
¢¨¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¾ðÊó¤ÏÈ¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¢Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨É½¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¡¦ÆÃÅµ¡¦·ÊÉÊ¡¦¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ôÎÌ¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÊÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)Bandai Namco Experience Inc