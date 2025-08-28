»ñÀ¸Æ²¡¢2025 ÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÂè47²ó¡Ë¤ÇºÇ¹â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¡～´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖLiquiForm(R)¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¤¥×¥µ ME¡Ê¥¨¥à¡¦¥¤ー¡Ë n¡×¤¬·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò³ÍÆÀ～
¡¡»ñÀ¸Æ²¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÊñÁõµ»½Ñ¶¨²ñ¤¬³«ºÅ¤¹¤ë2025 ÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÊÂè47²ó¡Ë¤Ë½ÐÉÊ¤·¡¢Åö¼ÒÀ½ÉÊ¤¬4ºîÉÊ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥Ü¥È¥ëÀ½Â¤¡×¤È¡ÖÃæÌ£±Õ½¼Å¶¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ò·Ú¸º¤¹¤ëÀ½Â¤µ»½Ñ¡ÖLiquiForm(R)¡Ê¥ê¥¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×¤ò¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー¥Ý¥ó¥×·¿ÍÆ´ï¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡Ø¥¤¥×¥µ ME n 1～8 (°åÌôÉô³°ÉÊ)¡Ù¤¬¡¢ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥¿ー¾Þ¤Î·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¢¥Í¥Ã¥µ ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈUV ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥ª¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¡Ù¡¢¡Ø¥¤¥×¥µ¡¡¥¶¡¦¥¿¥¤¥àR ¥¢¥¯¥¢¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡Ù¤¬ÊñÁõµ»½Ñ¾Þ¤ò¡¢¡ØSHISEIDO ¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥åー¥ó(TM) ¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥»¥é¥à¡Ù¤¬¡¢ÊñÁõÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£É½¾´¼°¤Ï¡¢8·î27Æü¤Ë¡¢ÅÔÆâ²ñ¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢R&DÍýÇ°¡ÖDYNAMIC HARMONY¡×¤Î¤â¤È¡¢¸¦µæ¥¢¥×¥íー¥Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÖPremium/Sustainability¡×¤Ç¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¸ú²Ì¤ä¾å¼Á¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢´¶¿¨¤Ê¤É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëËþÂ´¶¤È¡¢¿Í¤ä¼Ò²ñ¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÂº½Å¡¦¶¦À¸¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»ñÀ¸Æ²ÆÈ¼«¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤¬º£²ó¤Î¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤â³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬ºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤ë¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¤ä½èÊý³«È¯¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ³«È¯¤ä¼Ò³°¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢½Û´Ä·¿¤Î¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔÆüËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤È¤Ï¡Õ
¡¡ÊñÁõ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¡¢³ÆÇ¯¤ÎÊñÁõ¤ÎºÇ¹âÊö¤ÈÍ¥½¨·²¤ò·èÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÊñÁõµ»½Ñ¶¨²ñ¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ø¾ÞÆâÍÆ¤Ï¡¢ºÇ¹â¾Þ¤Ç¤¢¤êÂ¿³ÑÅª¸«ÃÏ¤«¤éËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÌÜÅª¤Ë¹çÃ×¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥¿ー¾Þ¡¢Í¥¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·ÊñÁõ¤Îµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÊñÁõµ»½Ñ¾Þ¡¢ÊñÁõ¹çÍý²½¡¦²þÁ±Åù¤ËÃø¤·¤¯¹×¸¥¤·¤¿ºîÉÊ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÊñÁõÉôÌç¾Þ¤Î3¶èÊ¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Î±þÊç·ï¿ô¤Ï329·ï¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥¿ー¾Þ¤Ï13ºîÉÊ¡¢ÊñÁõµ»½Ñ¾Þ35ºîÉÊ¡¢ÊñÁõÉôÌç¾Þ63ºîÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æþ¾ÞºîÉÊ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿ÊñÁõ¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ëGP¥Þー¥¯¤Î»ÈÍÑ¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢10·î3Æü(¶â)¡¦4Æü(ÅÚ)¤Ë¥¤¥ª¥ó¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¡Êºë¶Ì¸©±ÛÃ«»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÊë¤é¤·¤ÎÊñÁõ¾¦ÉÊÅ¸2025¡×¤Ë¤Æ¡¢Æ±Å¸¼¨²ñ¤ÎÆÃÀß¥³ー¥Êー¡Ö2025¥°¥Ã¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°Å¸¡×¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¯Æâ³«ºÅÍ½Äê¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊñÁõ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥ïー¥ë¥É¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ø¤Î½ÐÉÊ»ñ³Ê¤âÍ¿¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ô¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î³µÍ×¡Õ
¡ã¾Þ¤ÎÌ¾¾Î¡ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¹¥¿ー¾Þ¡¡- ·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ
¡ã¾Þ¤ÎÁªÄê´ð½à¢¨1¡ä
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎºÇ¹â¾Þ¡£ÊÝ¸îÀ¤äµ¡Ç½ÀÅù¡¢Â¿¤¯¤ÎÊñÁõ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÍÑ·ï¤òËþ¤¿¤·¡¢¤«¤Ä·ÐºÑÀ¤ä´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¡¢Áí¹çÅª¤ËºÇ¤â¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
¡ãºîÉÊÌ¾¡ÊºÎÍÑ¾¦ÉÊÌ¾¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä
¥¤¥×¥µ¡¡ME
¡Ê¥¤¥×¥µ¡¡ME n 1～8(°åÌôÉô³°ÉÊ)¡¡¢¨¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µーÊÌÇä¤ê ¡Ë
https://www.ipsa.co.jp/?rt_pr=trt30
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¡ÖLiquiForm(R)¡Ê¥ê¥¥Õ¥©ー¥à¡Ë¡×µ»½Ñ¤ò¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µーÍÆ´ï¤ËºÎÍÑ¤·¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯»ÈÍÑÎÌ56%¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹48%ºï¸º¢¨2¡£ÃæÌ£ÉÊ¼Á¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸¤È²½¾ÑÉÊ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍÆ´ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¿´ÃÏ¤è¤¤»ÈÍÑ´¶¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¡¢»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½À¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
¡ã¾Þ¤ÎÌ¾¾Î¡äÊñÁõµ»½Ñ¾Þ¡¡- ÊñÁõ¥¢¥¤¥Ç¥¢¾Þ
¡ã¾Þ¤ÎÁªÄê´ð½à¢¨1¡ä
ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¡¢Êñºà¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑÅù¤Ë¤è¤ê¡¢ÊñÁõµ»½ÑÅª¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Í¥¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÊñÁõ¤Îµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£
¡ãºîÉÊÌ¾¡ÊºÎÍÑ¾¦ÉÊÌ¾¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä
¥¢¥Í¥Ã¥µ ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈUV ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥ª¥ó¥Ñ¥¦¥Àー
¡Ê¥¢¥Í¥Ã¥µ ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥ÈUV ¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥ª¥ó¥Ñ¥¦¥Àー¡Ë
https://www.shiseido.co.jp/anessa/?rt_pr=trt30
¡ãÆÃÄ¹¡ä
»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Ö¥é¥·°ìÂÎ·¿¤ÎUV¥«¥Ã¥È¥Ñ¥¦¥Àー¡£¥Ö¥é¥·¥Ñー¥Ä¤Î¤ß¼è¤ê³°¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·Àö¾ô¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢±ø¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥Ö¥é¥·¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ã¾Þ¤ÎÌ¾¾Î¡äÊñÁõµ»½Ñ¾Þ¡¡- ¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ëÊñÁõ¾Þ
¡ã¾Þ¤ÎÁªÄê´ð½à¢¨1¡ä
ÊÝ¸îµ¡Ç½¤Î½¼¼Â¡¢Êñºà¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê»ÈÍÑÅù¤Ë¤è¤ê¡¢ÊñÁõµ»½ÑÅª¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£Í¥¤ì¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÊñÁõ¤Îµ¡Ç½¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡£¡¡
¡ãºîÉÊÌ¾¡ÊºÎÍÑ¾¦ÉÊÌ¾¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä
¥¤¥×¥µ¡¡¥¶¡¦¥¿¥¤¥àR ¥¢¥¯¥¢¡Ê¥¤¥×¥µ¡¡¥¶¡¦¥¿¥¤¥àR ¥¢¥¯¥¢¡Ê°åÌôÉô³°ÉÊ¡Ë¡Ë
https://www.ipsa.co.jp/?rt_pr=trt30
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¥Ü¥È¥ëÍÆ´ï¤Ë¡¢·«¤êÊÖ¤·¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡¢Í¥¤ì¤¿À®·¿À¤Î¤¢¤ë¥±¥ß¥«¥ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET(Ìó50¡ó¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëPET»ÈÍÑ)¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¿·ÍÆ´ï³«È¯¤ËÀ®¸ù¡£
¡ã¾Þ¤ÎÌ¾¾Î¡äÊñÁõÉôÌç¾Þ¡¡- ²½¾ÑÉÊÊñÁõÉôÌç¾Þ
¡ã¾Þ¤ÎÁªÄê´ð½à¢¨1¡ä
ÊñÁõ¹çÍý²½¡¦²þÁ±Åù¤ËÃø¤·¤¯¹×¸¥¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
¡ãºîÉÊÌ¾¡ÊºÎÍÑ¾¦ÉÊÌ¾¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È¡ä
SHISEIDO¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥åー¥ó¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥»¥é¥à
¡ÊSHISEIDO ¥¢¥ë¥Æ¥£¥ß¥åー¥ó(TM) ¥Ñ¥ï¥é¥¤¥¸¥ó¥° ¥»¥é¥à¡Ë
https://international.shiseido.co.jp/?rt_pr=trt30
¡ãÆÃÄ¹¡ä
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£ー¤ÏÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥â¥À¥ó¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ò¶ñ¸½²½¤·¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸´¶¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¡£¥Ñー¥ÄÅÀ¿ô¤Îºï¸º¤ä¥¬¥é¥¹¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¬¥é¥¹¤ò15¡ó°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¡¢½Å¸ü´¶¤òÃ´ÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é20%·ÚÎÌ²½¤ËÀ®¸ù¡£¥ì¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯ÇÑ´þÊª¤ò93%ºï¸º¡£
¡ÔR¡õD ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
»ñÀ¸Æ²¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤È¤·¤Æ R&D ÍýÇ°¡ÖDYNAMIC HARMONY¡×¤Î¤â¤È¡¢¡ÖSkin Beauty Innovation¡§¥Ö¥é¥ó¥É¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¡×¡ÖSustainability Innovation¡§½Û´Ä·¿¤Î²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¡×¡ÖFuture Beauty Innovation¡§¿·ÎÎ°è¤Ø¤ÎÄ©Àï¡×¤Î 3¤Ä¤ÎÃì¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³°Éôµ¡´Ø¤È¤Î¸¦µæ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ñÀ¸Æ²¤ÎÀè¿Ê¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤ÈÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ÎÃÎ¤Èµ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤«¤éÁÏ½Ð¤µ¤ì¤¿³×¿·Åª¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊµ»½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¸¢°Ò¤¢¤ë¸¦µæÈ¯É½²ñ IFSCC ¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ³Ø½ÑÅª¤Ë¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
R&D ÍýÇ°¡ÖDYNAMIC HARMONY¡×¤È¤Ï
https://corp.shiseido.com/jp/rd/dynamicharmony/?rt_pr=trt30
