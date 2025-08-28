¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¡¢Àè¿Ê¤Î3D¥À¥¤¡¦¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤È5.5Dµ»½Ñ¤Ç3DICÀß·×¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò³È½¼
[²£ÉÍÈ¯¡¢2025Ç¯8·î28Æü]¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È(Socionext Inc.)¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢AI¡¢HPC¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿3DIC¤ÎÀß·×¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥Ã¥×¥ì¥Ã¥È¡¢2.5D¡¢3D¤ª¤è¤Ó5.5D¤ò´Þ¤à¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥ó¥°µ»½Ñ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÈSoCÀß·×Ç½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿¹âÀÇ½¡¦¹âÉÊ¼Á¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤ÏËÜ·ï¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢TSMC¤ÎSoIC-X 3D¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¥Æー¥×¥¢¥¦¥È¤ò´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤ÏN3 (3nm) Compute¥À¥¤¤ÈN5 (5nm) I/O¥À¥¤¤òFace-to-face(F2F) ¹½À®¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎF2F 3D¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤Ï¡¢Áê¸ßÀÜÂ³µ÷Î¥¤òºÇ¾®²½¤·¡¢½¾Íè¤Î2D¤ª¤è¤Ó2.5D¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¿®¹æÃÙ±ä¤È¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿âÄ¾¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¡§ 3DIC¤¬³ÈÄ¥¤¹¤ë²ÄÇ½À
¥À¥¤¤ò¿âÄ¾Êý¸þ¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë£³£Ä£É£Ã¤Ë¤Ï¼ç¤Ë°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï2.5D¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤¢¤ë¼êË¡¤ò£³DIC¤Î³«È¯¤Ë¤â³è¤«¤·¤Þ¤¹¡£
3DIC F2F¤ª¤è¤Ó5.5D¹½Â¤
¡¦ ¥Ø¥Æ¥í¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ê°Û¼ï¥Á¥Ã¥×½¸ÀÑ¡Ë
3DIC¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥Îー¥É (3nm¡¢5nm¡¢7nm) ¤Èµ¡Ç½ (¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢¥á¥â¥ê¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ê¤É) ¤ò1¤Ä¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ËÅý¹ç¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢Ì©ÅÙ¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤ÇºÇÅ¬¤ËÊ¬³ä¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¹â¤¤½¸ÀÑÌ©ÅÙ¤ÇÉý¹¤¤¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ
¿âÄ¾Êý¸þ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¥ó¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¾®¤µ¤ÊÌÌÀÑ¤Ç¤è¤êÂ¿¤¯¤Îµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï½¾Íè¤Î¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤¬¸Â³¦¤Ë¶á¤Å¤¯Ãæ¤ÇÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍøÅÀ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¹¥Úー¥¹¤ËÀ©Ìó¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¡¦ ÀÇ½¤Î¸þ¾å
¥À¥¤´Ö¤ÎÀÜÂ³¤ò¤è¤êÃ»¤¯¡¢¤è¤ê¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÙ±ä¤òÄã¸º¤·¡¢ÂÓ°èÉý¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ ¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Îºï¸º
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥³¥Í¥¯¥È¡ÊÁê¸ßÀÜÂ³¡Ë¤Ï¡¢¤è¤êÄã¤¤¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î3DIC¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¥Ø¥Æ¥í¥¸¥Ë¥¢¥¹¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¡¢AI¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¹âÌ©ÅÙ¡¢¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ËÍ¥¤ì¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢3DIC¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÌ¤Íè¤ò·Áºî¤ë¾å¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¤Î¤ÈÅö¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Rajinder Cheema¡ÊÅö¼ÒEVP·óCTO¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È¡§
¡ÖSoCÀß·×³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈTSMC¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¼¡À¤ÂåSoC³«È¯¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ï¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤òËþ¤¿¤¹ºÇÀèÃ¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È(Socionext Inc.)¤Ï¡¢SoC (System-on-Chip) ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¹¡£
¡ÖEntire Design¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖComplete Service¡×¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤Î¡ÖSolution SoC¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥¹¥Þー¥È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢»º¶Èµ¡´ï¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥ê¥³¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òº¹°Û²½¤¹¤ëµ¡Ç½¡¢ÀÇ½¡¢¤½¤·¤ÆÉÊ¼Á¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥½¥·¥ª¥Í¥¯¥¹¥È¤Ï²£ÉÍ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î³ÆµòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½ÉÊ³«È¯¤ª¤è¤ÓÈÎÇä³èÆ°¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï https://www.socionext.com/jp/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
