¿Í´Ö¤Î¿©»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÀìÍÑ¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê ¤ª¤«¤º»ÅÎ©¤Æ¥Ñ¥¦¥Á¡Ù¤«¤é¿·¥á¥Ë¥åーÅÐ¾ì
¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¹â¸¶ ¹ëµ×¡Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¿©»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥ï¥ó¤Á¤ã¤óÍÑ¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê ¤ª¤«¤º»ÅÎ©¤Æ¥Ñ¥¦¥Á¡Ù¤«¤é¡¢¡Ö¥·¥Á¥åー»ÅÎ©¤Æ¡×¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í»ÅÎ©¤Æ¡×¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·»ÅÎ©¤Æ¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢2025Ç¯9·î2Æü¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£È¯Çä¤ÎÇØ·Ê
¸¤ÍÑ¥Õー¥É»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢°¦¸¤¤Î¿©¤ÙÇº¤ß¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤Ë¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤òº®¤¼¤ÆÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿©Íß¤ò¹â¤á¤ë»ô¤¤¼çÍÍ¤¬Áý¤¨¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤Î»ÈÍÑÎ¨¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¦2025Ç¯3·î¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤Ç¿Í´Ö¤Î¿©»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢°¦¸¤ÍÑ¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê ¤ª¤«¤º»ÅÎ©¤Æ¥Ñ¥¦¥Á¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¡¢Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼çÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õー¥É¤òÍ¿¤¨¤ë»ô¤¤¼çÍÍ¤Ï¡¢»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¢¨£±¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¡Ö¿©¤ÙË°¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´Í×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê ¤ª¤«¤º»ÅÎ©¤Æ¥Ñ¥¦¥Á¡Ù¤«¤é¡Ö¥·¥Á¥åー»ÅÎ©¤Æ¡×¡Ö¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í»ÅÎ©¤Æ¡×¡ÖÃãÏÒ¾ø¤·»ÅÎ©¤Æ¡×¤Î3¼ïÎà¤Î¿·¥á¥Ë¥åー¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¥æ¥Ë¡¦¥Á¥ãー¥àÄ´¤Ù
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ¹
¡Ê1¡Ë ¸«¤¿ÌÜ¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤â¡¢¿Í´Ö¤Î¿©»ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥ì¥·¥Ô
¡¦·ÜÆù¤äÌîºÚ¤ÎÁÇºàËÜÍè¤ÎÉ÷Ì£¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¢¨2ºÌ¤ê¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ¹â²¹¹â°µÄ´Íý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¼ÑÊø¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡ã³Æ¥á¥Ë¥åー¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¡ä
¡Ú¥·¥Á¥åー»ÅÎ©¤Æ¡Û¡¡¹ñ»º·ÜÆù¡¦¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¥Áー¥ºÆþ¤ê
¡Ú¥ß¥Í¥¹¥È¥íー¥Í»ÅÎ©¤Æ¡Û¹ñ»º·ÜÆù¡¦¥¹¥¤ー¥È¥³ー¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡¢¥°¥êー¥ó¥Ôー¥¹¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡¦¥È¥Þ¥ÈÆþ¤ê
¡ÚÃãÏÒ¾ø¤·»ÅÎ©¤Æ¡Û ¹ñ»º·ÜÆù¡¦¤¿¤Þ¤´¡¦¥¤¥ó¥²¥ó¡¦¤«¤Ü¤Á¤ãÆþ¤ê
¡Ê2¡Ë Áª¤Ù¤ë¥á¥Ë¥åー¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
¡¦¿Íµ¤¤Î¤ª¤«¤º¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢°¦¸¤¤Î¹¥¤ß¤äÂÎÄ´¡¦µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò
ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë ÎÉ¼Á¤Ê100%¹ñ»º·ÜÆù¤ò»ÈÍÑ¢¨3
¡¦°¦¸¤¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ÂÁ´À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ·ÜÆù¸¶ÎÁ¤Ë¤ª¤¤¤Æ
¢£ÍÆÎÌ¡¦²Á³Ê
¢£È¯Çä»þ´ü
2025Ç¯9·î2Æü¤ËÁ´¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê¡Ù ¥¦¥§¥Ã¥È¥¿¥¤¥× ¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://jp.unicharmpet.com/ja/gran-deli/gran/okazu.html
¡ã¤´»²¹Í¾ðÊó¡ä
¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê ¥«¥ê¥«¥ê»ÅÎ©¤Æ¡Ù¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê ¤Õ¤Ã¤¯¤é»ÅÎ©¤Æ¡Ù¤¬ÁÇºà¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ¯Çä»þ´ü¡Û¡¡¡¡2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤è¤êÁ´¹ñ¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥°¥é¥ó¡¦¥Ç¥ê ¤ª¤«¤º»ÅÎ©¤Æ¥Ñ¥¦¥Á¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òÄÌ¤¸¤Æ¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖSDGs 17¤ÎÌÜÉ¸¡×
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤ÇºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡×¡ÊSDGs¡§Sustainable Development Goals¡Ë¤ÇÄê¤á¤¿17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡¢²¼µ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤ÈÅö¼Ò¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12¡¥¤Ä¤¯¤ëÀÕÇ¤ ¤Ä¤«¤¦ÀÕÇ¤
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ä¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£