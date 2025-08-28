¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òºÌ¤ë¡¢¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡£¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ªー¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤ä¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤ï¤¤¤â³Ú¤·¤á¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤òÅ¸³«
¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§»ÖÂ¼ ¹±¼£¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÍ·¤Ó¿´¤È´¶À¤¬¸÷¤ë¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä2025¡×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¸ÂÄê¥±ー¥¤Ï¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎÆÈÁÏÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç·¿¼è¤Ã¤¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ªー¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÎÇò¤¤¤ª¤Ð¤±¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÄêÈÖ¤Î¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤ò¡ÈÇ¾¡É¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¡Ö¥â¥ó¥Ö¥ì¥¤¥ó¡×¡¢»×¤ï¤º»ëÀþ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¡Ö¥¤ー¥Ó¥ë¥¢¥¤¡×¡¢Ëâ½÷¤Î³ø¤«¤é¤ª¤Ð¤±¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡Ö¥¦¥£¥Ã¥Á¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢°ì¸«¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¤È´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤òÍ¶¤¦³°¸«¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥±ー¥¤Ë¤ÏÍÎÍü¤äÏÂ·ª¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤É°Õ³°À¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢´Å¤ß¤È¶ìÌ£¡¢»ÀÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢Âç¿Í¤âÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÌ£¤·¤µ¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½©¤ÎÌ£³Ð¤òìÔÂô¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿Íµ¤¤Î¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¡£·ª¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼Â¤òÈéÉÕ¤¤Î¤Þ¤ÞÀ¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤êÎý¤ê¤³¤ß¡¢¥Ð¥¿ー¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
½©¤Î¼Â¤ê¤ÈÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ºÌ¤ë¡¢¿´Ìö¤ë¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥¹¥¤ー¥Ä 2025¡×
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥Ú¥¹¥È¥êー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖORIGAMI¡× 3³¬
¢£±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～21:00
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§03-3503-0872¡ÊORIGAMIÄ¾ÄÌ¡Ë
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ªー¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¡¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à ³Æ1,836±ß
¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç·¿¼è¤Ã¤¿¤ª¤Ð¤±¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤È¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ò¥¥ã¥é¥á¥ë¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÆóÁØ¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¡¢2¼ïÎà¤Î¥¢¥Þ¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎË¹»Ò¤«¤é¡¢ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥ó¥Á¥¯¥Ã¥ー¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¿©´¶¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÄêÈÖ¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ªー¡¦¥é¥ó¥¿¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ÎÇò¤¤¤ª¤Ð¤±¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¤â¿·ÅÐ¾ì¡£°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥â¥ó¥Ö¥ì¥¤¥ó 788±ß
ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡£À¸¥¯¥êー¥à¤È·ª¤Î¥³¥ó¥Ýー¥È¤ò¡¢Ë§½æ¤Ê¹á¤ê¤ÎÏÂ·ª¥Úー¥¹¥È¤ÇìÔÂô¤ËÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥§¥Õ¤Îµ»¤¬¸÷¤ë°ìÉÊ¤Ï¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢·ªËÜÍè¤Î¾åÉÊ¤Ç±ü¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅÚÂæ¤Ë¤Ï´Å¤µ¤ò¹µ¤¨¤¿¥Ð¥¿ー¥¯¥Ã¥ー¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥¯¥êー¥à¤È¤Î¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥¤ー¥Ó¥ë¥¢¥¤ 788±ß
¥É¥¥ê¤È¤¹¤ë¤Û¤É¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¥·¥§¥Õ¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥àー¥¹¥±ー¥¡£¤Û¤Î¤«¤Ê±öÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î´ï¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÍü¤Î¥¼¥êー¤ä¥Ö¥í¥ó¥É¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥àー¥¹¡¢¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤¬ÁØ¤Ë¡£¤µ¤é¤Ëçõ¤È¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ïー¥º¤Î¥½ー¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤È²Ì¼ÂÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥£¥Ã¥Á¥Ý¥Ã¥È 788±ß
¤ª¤Ð¤±¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥±ー¥¤Ï¡¢Ëâ½÷¤Î³ø¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÁÛÁüÎÏ¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë¥¥åー¥È¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥È¥í¥¤¥¼¥ë¥¯¥Ã¥ー¤Î¾å¤Ë½Å¤Í¤¿¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤È¥Ð¥Ë¥é¥àー¥¹¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤È¡¢¥°¥ê¥ª¥Ã¥È¥Á¥§¥êー¤ä¥«¥·¥¹¥¯¥êー¥à¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¾þ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥È¥¥ー¥à 788±ß
½½»ú²Í¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥±ー¥¤Ï¡¢À¾ÍÎ¤ÎÊèÃÏ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¸¸ÁÛÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¥Ô¥å¥ì¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¥àー¥¹¥±ー¥¤Ë¡¢¥·¥Ê¥â¥óÉ÷Ì£¤Î¥¯¥ìー¥à¥Ö¥ê¥å¥ì¤È¥³ー¥ÒーÉ÷Ì£¤Î¥¬¥Ê¥Ã¥·¥å¤òÇ¦¤Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤Î¤«¤Ê¥³ー¥Òー¤Î¶ì¤ß¤¬¡¢¤«¤Ü¤Á¤ãËÜÍè¤Î¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ü¤Á¤ã¥Ñ¥ó 864±ß
·ª¤«¤Ü¤Á¤ã¤Î¼Â¤òÈé¤´¤ÈìÔÂô¤ËÎý¤ê¤³¤ß¡¢¥Ð¥¿ー¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯²Ã¤¨¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤Ë¡¢¤«¤Ü¤Á¤ãËÜÍè¤Î»ÝÌ£¤¬¶Å½Ì¤·¤¿±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤È¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê´Å¤ß¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢·Ú¤¯¥Èー¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢É½ÌÌ¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤ÈÃæ¤Î¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¿©´¶¤È¤ÎÂÐÈæ¤ò¤è¤ê°ìÁØ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡öÉ½¼¨ÎÁ¶â¤Ë¤Ï¾ÃÈñÀÇ8¡ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¡ö»ÅÆþ¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¡°ÂÎ¤ Å¯Ìé¡¡Yasuzato Tetsuya
1971Ç¯ ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡£1988Ç¯ ÏÂ¿©¤ÎÎÁÍý¿Í¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£²ûÀÐÎÁÍý¤Ê¤É¤Î¤ª¿©»ö¸å¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ëー¥Ä¡Ö¿å²Û»Ò¡×¤ËÌ¥¤»¤é¤ì25ºÐ¤ÇÍÎ²Û»Ò¤ØÅ¾¸þ¡£2000Ç¯¤ËÌ¾¸Å²°ÅìµÞ¥Û¥Æ¥ëÆþ¼Ò¸å¤Ï¡¢2009Ç¯¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥±ー¥¥·¥çー ¥È¥Ã¥×¥ª¥Ö¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡×Í¥¾¡¡¢Âè2²ó¥¢¥¸¥¢¡¦¥Ú¥¹¥È¥êー¡¦¥Áー¥à¡¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·Í¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥½¨¤ÊÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ë¡£2010Ç¯ ¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤Î¥·¥§¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¼¡À¤Âå¥È¥Ã¥×¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÍÎ²Û»Ò¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ»ØÆ³°÷¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¿³ºº°÷¤âÎòÇ¤¡£½Ü¤Î¿©ºà¤ËÃíÌÜ¤·¡¢ÁÇËÑ¤Ç¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¤Ê¤«¤Ëµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥§¥Õ¥Öー¥é¥ó¥¸¥§¡¡¿ùß· ÎÉ°ì¡¡Sugisawa Ryoichi
1971Ç¯ ºë¶Ì¸©À¸¤Þ¤ì¡£1992Ç¯¤è¤ê¥Ñ¥ó¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£18Ç¯´ÖÃÏ¸µºë¶Ì¸©¤ÎÍÌ¾¥Ùー¥«¥êー¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤àÃæ¤Ç¡¢1998Ç¯¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¥ìー¥º¥ó¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¢2003Ç¯Æ±Âç²ñÅ´¿ÍÉôÌçÃóÆüÂåÉ½¾Þ ¼õ¾Þ¡¢¤Þ¤¿4Ç¯¤Ë1ÅÙ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ùー¥«¥êー¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ö¥¯ー¥×¡¦¥Ç¥å¡¦¥â¥ó¥É2012Ç¯¡×¤Ç¹ñÆâÍ½Áª¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤À®²Ì¤ò»Ä¤¹¡£2010Ç¯¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÈ¼¤¤Æþ¼Ò¡£2014Ç¯¥Ùー¥«¥êー¥·¥§¥Õ¤Ë½¢Ç¤¡£µì¥¥ã¥Ô¥È¥ëÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë»þÂå¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÅÁÅý¤ÎÌ£¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌ£¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥¶¡¦¥¥ã¥Ô¥È¥ë¥Û¥Æ¥ë ÅìµÞ¡Û
14¼¼¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤ò´Þ¤àÁ´251¼¼¤ÎµÒ¼¼¤Î¤Û¤«¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡õ¥Ðー¡¢¥Ú¥¹¥È¥êー¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢5¤Ä¤Î±ã²ñ¾ì¡¢20m¤Î¥¤¥ó¥É¥¢¥×ー¥ë¤òÍ¤¹¤ë²ñ°÷À©¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¯¥é¥Ö¤ä¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¥µ¥í¥ó¤ò´°È÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éË¬¤ì¤ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÏÂ¤Î¤¿¤·¤Ê¤ß¤ÇÆü¾ï¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤¿¡ÖÏÂ¤é¤®¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸¢°Ò¤¢¤ë ‟¥Õ¥©ー¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡É¤Ë¤Æ5Ç¯Ï¢Â³5¤ÄÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£