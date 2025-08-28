¡È¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¡É¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÂåÂØÉÊ¡¡Âç¹¥É¾¡ª¥«¥«¥ª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ëºî¤Ã¤¿¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©¡×¤ËÂÔË¾¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï£¹·î£²Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨£±¡¢¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñÌó£µ,£³£°£°Å¹ÊÞ¢¨£²¤Ë¤Æ¡¢¥«¥«¥ª¤ò»È¤ï¤º¤Ëºî¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ïÍ³Íè¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÂåÂØÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Û»Ò¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·¾¦ÉÊ£³ÉÊÌÜ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¤ÏËÜÇ¯£¶·î¤Ë¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥«¥«¥ª¤ËÂå¤ï¤ë¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤ò»È¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÂåÂØÉÊ¡ÈChoViva¡É¡Ê¥Á¥ç¥Ó¥Ð¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²Û»Ò¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©WITH BISCUIT¡Ê¥¦¥£¥º ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈChoViva¡É¤Ï¡¢¸½¹Ô¤ÎÇÀÃÏ¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç®ÂÓ±«ÎÓ¤ÎÈ²ºÎ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤ÅÀ¤ä¡¢À¸»º²áÄø¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤ä¿å¤Î¾ÃÈñÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯ºÑ¤àÅÀ¤Ê¤É¡¢¥«¥«¥ªÍ³Íè¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÈÈæ³Ó¤·´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸¶ÎÁ¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨£³
¡¡¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥«¥ª¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¡×¡ÖÌ£¤â¸ýÍÏ¤±¤â¤Þ¤ë¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡×¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ê¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶Ã¤¤ä¤´¹¥É¾¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢»×¤ï¤º¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Á¥ç¥³¤«¡©¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Àè¿ÊÅª¤ÇÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡ÈChoViva¡É¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©¡×£³ÉÊÌÜ¤ò¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ê¤Å¤¯¤ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¥«¥«¥ªÍ³Íè¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ª¥ó¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¤Ë¤â´Ä¶¤Ë¤â¡ÈÌ´¤Î¤¢¤ëÌ¤Íè¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÊë¤é¤·¤Ë³Ú¤·¤µ¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä³µÍ×¡Û
¥·¥êー¥ºÌ¾¡§¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©¡×¡¡
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§£²£°£²£µÇ¯£¹·î£²Æü¡Ê²Ð¡Ë¢¨£±
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡¡§¡Ö¥¤¥ª¥ó¡×¡Ö¥¤¥ª¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ð¥ê¥å¡×¤Ê¤ÉÁ´¹ñÌó£µ,£³£°£°Å¹ÊÞ¢¨£²
ÉÊÌÜ¿ô¡¡¡¡¡§£³ÉÊÌÜ
²Á¡¡³Ê¡¡¡¡¡§ËÜÂÎ £²£¹£¸±ß¡ÊÀÇ¹þ £³£²£±.£¸£´±ß¡Ë¢¨£´
µ¬¡¡³Ê¡¡¡¡¡§³Æ£¸£°£ç
£×£Å£Â¡¡¡¡¡§https://www.topvalu.net/tv-chococa/¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¹·î£²Æü¹¹¿·Í½Äê¡Ë
¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©BLOCK TYPE¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡Ë ¥×¥ìー¥ó¡×
ÆÃÄ¹¡§¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ïÍ³Íè¤Î¡¢¥×¥ìー¥ó¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÉ÷Ì£¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©BLOCK TYPE¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡Ë ¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¡×
ÆÃÄ¹¡§¥¶¥¯¥¶¥¯¿©´¶¤Î¥Øー¥¼¥ë¥Ê¥Ã¥Ä¤òº®¤¼¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©BLOCK TYPE¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡Ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ñ¥Õ¡×
ÆÃÄ¹¡§·Ú¤¤¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥·¥ê¥¢¥ë¥Ñ¥Õ¤òº®¤¼¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈChoViva¡É¡Ê¥Á¥ç¥Ó¥Ð¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ÂåÂØ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëPlanet A Foods¼Ò¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤¬³«È¯¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥ÈÂåÂØÉÊ¤Ç¤¹¡£¡ÈChoViva¡É¤Ï¥«¥«¥ª¤ËÂå¤ï¤ë¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥«¥ªÆ±ÍÍ¤ËÈ¯¹Ú¡¦ßäÀù¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥«¥«¥ªÍ³Íè¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤ÈÌ£¤ï¤¤¡¢¸ý¤É¤±¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿Á´¤¯¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºòº£¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ä·ÐºÑ²ÝÂêÅù¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¸¶ÎÁ¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤¬ÉÔÂ¤·¡¢¶¡µëÎÌ¤Î¤Ò¤ÃÇ÷¤ä²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÉ÷Ì£¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÀ¸»ºµ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤äÂåÂØ¸¶ÎÁ¤ÎÌÏº÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÈChoViva¡É¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¢¨£µ¡ä
£±¡¥¡ÈChoViva¡É¤Ï¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¡¢º½Åü¡¢¿¢ÊªÌý»é¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¸¶ÎÁ¤«¤éºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¤ò¡¢¸ÅÂå¤Î¥Óー¥ë¾úÂ¤µ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤¿³×¿·Åª¤ÊÈ¯¹Ú¹©Äø¤ò·Ð¤¿¸å¡¢ÃúÇ«¤ËßäÀù¤·¤Þ¤¹¡£
£³¡¥ßäÀù¤·¤¿¸¶ÎÁ¤òÊ´ºÕ¤µ¤ì¡¢É÷Ì£Ë¤«¤Ç¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤Î¡¢¥³¥³¥¢¥Ñ¥¦¥Àー¤Ë¤è¤¯»÷¤¿Ç»½Ì¸¶ÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£´¡¥¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î¸¶ÎÁ¤ò²Ã¤¨²¿ÅÙ¤âÊ´ºÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¡¢¿¢ÊªÌý»é¤ò²Ã¤¨¤ÆÎý¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¥¯¥êー¥ßー¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Î¡ÈChoViva¡É¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ã¹©¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´»²¹Í¡§£²£°£²£µÇ¯£¶·îÈ¯Çä¾¦ÉÊ¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥Ã¥×¥Ð¥ê¥å¡Ö¥Á¥ç¥³¤«¡©WITH BISCUIT¡Ê¥¦¥£¥º ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ë¡×¡¡
²Á¡¡³Ê¡§ËÜÂÎ £³£¹£¸±ß¡ÊÀÇ¹þ £´£²£¹.£¸£´±ß¡Ë¢¨£´
µ¬¡¡³Ê¡§£±£´£³£ç¡ÊÌó£±£²ËçÆþ¤ê¡¿½ÅÎÌ¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áËç¿ô¤ÏÌÜ°Â¤Ç¤¹¡Ë
¢¨£±¡§Å¸³«´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯ÇäÆü¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£²¡§Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤êÉÊÂ·¤¨¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£³¡§¡ÈChoviva¡ÉWEB¥µ¥¤¥È¡Êhttps://choviva.com/co2¡Ë¤è¤ê¡£½ÐÅµ¡§¹Poore, J., & Nemecek, T. (2018). Reducing food's environmental impacts through producers and consumers. Science, 360(6392), 987-992. https://science.sciencemag.org/content/360/6392/987, last accessed April 26, 2024.
¢¨£´¡§Ã±ÉÊ¤Ç¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨£µ¡§https://choviva.com/details¤è¤ê¡£